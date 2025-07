Pedro Rodríguez repite como presidente de los transportistas

Con 40 votos a favor y dos abstenciones Pedro Rodríguez inicia su cuarto mandato al frente de Asetramdiza, la principal asociación de transporte de mercancías por carretera de Zamora, que dirige desde 2013. El resultado salió de una asamblea movida, ya que un socio, que había sido directivo con anterioridad, fue expulsado de la Asociación.

El sector del transporte afronta retos como la falta de conductores en una profesión que no resulta atractiva para los jóvenes y que está pendiente de conocer, a partir de septiembre, los condicionantes del proceso de jubilación anticipada a los 60 años anunciado para los transportistas. Actualmente un camionero se jubila como cualquier trabajador, con una edad mínima de 65 años.

El sector, indica Pedro Rodríguez, sigue trabajando con precios muy ajustados, a pesar de la falta de camiones que hay en España, ya que no puede repercutir en la tarifa la totalidad de la subida de costes.

Clama también por un mayor respeto para la profesión, tanto por parte de los ciudadanos ("en carretera parece que estorbamos, cuando si no es por nosotros no llegaba ni una patata a las casas") como por los operadores ("Vas a una fábrica y cualquier barrendero de turno nos manda los horarios"). No obstante, cree que se va mejorando, tras los avances regulatorios que impiden la descarga de mercancía y que el proceso esté listo en una hora.

Asetramdiza gestiona el Centro de Transportes de Zamora.

