Isabel Pérez Monino (Vox) en Zamora: "Hay inmigrantes ilegales que viven en hoteles de 5 estrellas"

"A los que sí que criminalizo también es a todos esos inmigrantes ilegales, a todos esos extranjeros que están atacando la seguridad de nuestros mayores, que están atacando la libertad de las mujeres, la libertad sexual también y que están persiguiendo a homosexuales por el mero hecho de serlo. Y esto lo estamos viendo con culturas que denigran a la mujer, que atacan a los homosexuales y que son culturas totalmente incompatibles con Occidente. Nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a seguir señalando a los culpables que son todos esos políticos buenistas que desde sillones públicos, protegidos con guardaespaldas y que viven alejados de la realidad de esos barrios y de esos municipios como Torre Pacheco, pues se dedican a repartir inseguridad y a seguir financiando con el dinero de todos los españoles aquellos que acaban de llegar dando una patada a la puerta de nuestro país mientras nuestros compatriotas afectados por ejemplo por la gota fría de Valencia o por La Palma viven y duermen en barracones y tenemos a inmigrantes ilegales en hoteles de 4 y de 5 estrellas financiados con el dinero y con el esfuerzo de todos los españoles".

Es uno de los argumentos esgrimidos por Isabel Pérez Moñinos, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y también de la Agenda España de la formación de Abascal, de visita este sábado a la provincia para celebrar un acto político con sus correligionarios y participar en un acto de calle con los ciudadanos.

Tras la bienvenida del presidente provincial, Eugenio Blanco, Pérez Moñinos reivindicó "nuestra Agenda España, que no es otra cosa que nuestras propuestas en materia de regeneración democrática, en materia de vivienda, en materia de jóvenes, en materia de dependencia, en materia de sanidad, de educación, de inmigración".

"Los españoles están hartos de cada vez pagar más impuestos para tener servicios públicos tercermundistas. Los españoles están cansados de las políticas de unos y de otros para repartirse las instituciones" explicó la líder de la formación de ultraderecha.

"Los españoles están cansados y están hartos de la corrupción endémica del bipartidismo", señaló la dirigente del partido, quien recordó que "hace un año Vox salió de los gobiernos regionales, también aquí, en Castilla y León, precisamente porque el señor Mañueco, a las órdenes del señor Feijóo, decidió aceptar ese reparto de ilegales pactado con el señor Sánchez".

Afeó también a Mañueco que rechazara el acuerdo con Vox para los presupuestos autonómicos en Castilla y León y defendió los que se han alcanzado en Murcia, en Valencia y en Baleares, con los que "hemos conseguido que el Partido Popular" diera "un giro de 180 grados en materia migratoria, destinando un cero ingresos, cero gasto a las ONGs proinmigracionistas".

Mostró también su oposición al "pacto verde europeo que está arruinando el campo y nuestra industria" y defendió la opción de Vox en la que los españoles, dijo "van a encontrar contundencia y valentía, una oposición real frente al Gobierno de Sánchez y una opción frente a la tibieza cómplice del Partido Popular. Por eso nosotros somos la única alternativa a este bipartidismo corrupto y caduco que nos ha traído hasta aquí".

El chalet de Ayuso

Interrogada sobre asuntos de actualidad, como el fin de semana que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso pasó con su familia en un chalet propiedad de la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez indicó que "los recursos de los madrileños, de los españoles, tienen que estar al servicio de los españoles, no al servicio de la casta política que nos ha gobernado, de ese bipartidismo corrupto y caduco que ha utilizado las instituciones para beneficio propio y no para ponerlas al servicio de todos los españoles.

Torre Pacheco

Y con respecto a los sucesos de Torre Pacheco, Isabel Pérez Moñinos aseguró que "desde Vox jamás hemos llamado a la violencia, por mucho que las terminales mediáticas de la izquierda intenten manipular nuestro mensaje. Voy a repetir lo mismo que ha dicho nuestro portavoz en la región de Murcia, José Ángel Antelo, lo mismo que dice nuestro presidente Santiago Abascal y lo mismo que dicen todos los portavoces en todas las regiones de España. Deportación inmediata de todos aquellos que entran de forma ilegal en nuestro país. Deportación inmediata de todos aquellos inmigrantes legales que cometen delitos en nuestro país o que reiteran en la comisión de delitos leves".

"Y, por supuesto, deportación inmediata de todos aquellos inmigrantes que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles o que vienen a imponer su cultura y sus costumbres. Si decir esto es un delito de odio, yo les invito a todos los periodistas, lacayos y serviles al Gobierno de España a que interponga las denuncias que quieran, pero nosotros alzamos la voz y señalamos un problema y señalamos a los culpables de este problema, que es el Partido Popular y es el Partido Socialista que han regularizado ilegales, que han repartido ilegales y que han abierto las fronteras y las puertas de nuestro país de par en par. Yo me pregunto por qué estos políticos del consenso progre siempre ponen los centros de menores no acompañados lejos de sus casas perjudicando la seguridad y la tranquilidad de todos los españoles".

Justificó, asimismo la ausencia de condena por parte de Vox de los sucesos de Torre Pacheco. "Lo que sí que condeno es la situación de inseguridad que viven muchísimas familias. Yo he estado escuchando testimonios de madres, de padres en Torre Pacheco, de personas espontáneas que allí se manifestaban y que dicen que no pueden salir a los parques con sus hijos, que sus hijas no pueden caminar tranquilas por las calles de Torre Pacheco y esto ha sido un levantamiento popular de la gente. Nosotros vamos a seguir señalando a los culpables, vamos a seguir señalando qué inmigrantes, en este caso un inmigrante ilegal magrebí se dedicó a dar palizas a ancianos españoles que llevan pagando impuestos toda la vida y que no es de recibo que salgan a la calle y que sufran este tipo de agresiones".