Los usuarios del AVE de Zamora creen que Renfe vulneró el contrato de los trayectos obligación de servicio público

La Asociación de Usuarios del AVE cree que con la supresión de las paradas de tren de primera hora en Sanabria se ha podido producir un incumplimiento por parte de Renfe de las condiciones que regulan la obligación de servicio púbico para los trayectos y horarios de ferrocarril de la provincia de Zamora.

La presidenta de la Asociación de Usuarios del AVE de Zamora, Carla Peños, valoró positivamente la reunión celebrada este lunes por la Mesa de Trabajo por la Mejora de los Servicios Ferroviarios en la ciudad y en la provincia de Zamora, ya que fue “una jornada con mucho respeto a pesar del inicio con ese debate sobre si incluir o no en el orden del día lo que ya se ha hecho: véase la proposición no de ley de Sumar en el Congreso de los Diputados. Se habló de que debería ser una rendición de cuentas y no un mitin. En lo que en la asociación estamos de acuerdo, sin perjuicio de que a posteriori se explicara el proceso hasta llegar a la PNL (que nace de una reunión entre Sumar, Jodidos por el tren, y nosotros mismos)”

Además de la presidenta de los usuarios del AVE de Zamora y el de Castilla y León, Carlos Perfecto, en el encuentro estuvo el presidente de la plataforma Jodidos por el tren en Sanabria, “y creímos importante trabajar en propuestas para recuperar la frecuencia de Sanabria. Y también en los retrasos del “tren madrugador” y seguir reivindicando la OSP (obligación de servicio público), en lo que Carlos Perfecto insistió desde su experiencia de 8 años en la Asociación de Castilla y León”.

Los usuarios pusieron de manifiesto “nuestra función como enlace entre diferentes partidos e instituciones, la solera de las asociaciones de usuarios y la voluntad de hablar con todas las partes”.

Próximos pasos

La próxima Mesa de Trabajo “será organizada a partir de un orden del día que a partir de ahora confeccionaremos en las asambleas de la asociación. Posteriormente, las propuestas de cada partido serán valoradas por la asociación también para incluirlas en el orden del día, o trasladarlas al turno de preguntas”.

Por eso “en la próxima mesa, también en julio, y próxima a anunciar vamos a trabajar sobre la fecha de septiembre para la concentración junto a la asociación de Medina del Campo, y estamos intentando hacerlo también con las gallegas a las que les han eliminado parada, como A Gudiña y Vilagarcia de Arousa”.

El segundo punto “es la petición de una persona de enlace de cada institución para tramitar quejas por incumplimiento de la OSP, del contrato con la Dirección General de Transportes” concretamente las adendas 5 y 6.

El tercer punto que se debatirá bien en esta próxima reunión o en una posterior, sería el siguiente paso jurídico-político, registrar en el PETI (UE), es decir el Comité de Peticiones de la Unión Europea este incumplimiento de la OSP (obligación de servicio público)

La idea es que se apruebe la propuesta de auditar la Comisión de seguimiento del contrato de Renfe con la Dirección General de Transportes, para obligar al cumplimiento de la OSP.