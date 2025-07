Piden 3 años al acusado de pegar con un hierro a un joven en Quiruelas de Vidriales

La discusión que comenzó en un bar de Quiruelas de Vidriales "porque se puso a faltarme al respeto, iba muy cargado" terminó en un enfrentamiento, "empujones", en el bar del área de servicio de la A-52, hasta donde se trasladaron los cuatro hombres que se juntaron en la localidad de Los Valles. Entre ellos, estaban el acusado de golpear con los puños y con una barra de hierro en la cabeza a un joven y dejarle inconsciente a la puerta de su casa.

La agresión ocurrida el 11 de enero de 2023, que negó el imputado, de iniciales F.J.P.B., podría llevar tres años a prisión a este vecino de Quiruelas y a pagar 700 euros al lesionado que acababa de iniciar unas vacaciones que pasaría en la cama por las heridas sufridas, lo que explica que denunciara el suceso casi una semana después de ocurrir, declaró ayer en el juicio.

El joven admitió ante la magistrada del Juzgado de lo Penal que esa madrugada había bebido demasiado y describió una disputa de la que no pudo dar muchos más detalles, "no recuerdo nada, ni cómo acabó, tengo todo en blanco, me llevan a casa inconsciente". La siguiente imagen que tiene es al acusado "sobre mí pegándome y yo en el suelo" sin poder defenderse.

A preguntas de la Fiscalía de Zamora sobre cómo fue ese ataque, manifestó que "a puñetazo limpio en la cara". El denunciante vuelve a perder el conocimiento y cuando despierta "no me podía mover, estuve en la cama casi toda esa semana me quedé aletargado", para acudir a médico tuvo que eseprar a que un amigo le acompañara. El doctor fue el que le dijo que las lesiones que tenía en la cabeza posiblemente fueron cometidas con una barra de hierro, indicó.