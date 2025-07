Mr. Gay se rinde ante Jorge Pérez, el zamorano que desfiló orgulloso con la capa alistana

Se llama Jorge Pérez, ha sido el representante de Castilla y León 2025 en el certamen Mr. Gay, y su participación ha llenado de orgullo a toda Zamora. No solo por la visibilidad al colectivo LGBTIQ+, sino también por el aplaudido gesto que tuvo en favor de Aliste.

Este analista de laboratorio, natural de Figueruela de Abajo, actualmente reside en Madrid pero no olvida sus orígenes. Tanto es así que Jorge eligió la campaña #OrgulloEnMiPueblo como su causa social. ¿Por qué? "Porque el orgullo también debe llegar a los lugares donde aún se vive con miedo", argumentaba.

Jorge solo quería que su historia sirviera de ejemplo "a quienes aún creen que ser diferente es un problema". Pero más allá de su contribución al colectivo homosexual, Jorge tuvo un bonito guiño hacia la tradición de Zamora.

Desde el certamen le indicaron que tenía que elegir una indumentaria tradicional característica de su tierra para realizar un desfile durante la gala del Día del Orgullo. Y, como él mismo reconoce, lo tuvo claro: luciría la capa parda alistana y el traje tradicional de baile. "No me lo pensé dos veces. Me puse en contacto con Manteos y Monteras de Trabazos para conseguir el traje y la capa", recuerda. "Elegí esta prenda porque es un signo de identidad, de tradición, de costumbres y raíces de mi zona, Aliste. Era una forma de expresar de dónde voy, de dónde vengo, y de no perder esas raíces y costumbres", explica.

Además, desfiló descalzo como muchos de los cofrades de la Real Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo para evocar sus recuerdos de Semana Santa. Asimismo, portó las joyas de mujer en forma de armadura sobre el pecho para recordar la esencia de la mujer alistana, "trabajadora, luchadora y familiar".

Jorge Pérez ataviado con la indumentaria tradicional de Zamora. / Cedida

"Quería llevar el nombre de Aliste a lo más alto"

Al bajar de la pasarela, Jorge ya estaba orgulloso. Pero al recibir los numerosos mensajes posteriores, mucho más. "¿Eres de Zamora? Es que cuando he visto la capa parda no me lo creía. ¿Cómo puede ser que esa prenda esté desfilando aquí en Madrid tal día como hoy?", le comentaba un profesional de orígenes zamoranos entre bambalinas.

Agradecido y emocionado, aún sigue desbordado por las muestras de cariño. Sin ir más lejos, este mismo martes, la página oficial del certamen subía una publicación elogiando su hazaña. "Yo quería llevar el nombre de Aliste y de Figueruela de Abajo a lo más alto y creo que lo he conseguido", confiesa.

Publicación de Mr. Gay España