"El humor manchego tiene denominación de origen"

Humorista Este conquense será el encargado esta noche (22.00 horas) de inaugurar una nueva edición del ciclo Noches de Humor en las aceñas de Cabañales, avalado por la experiencia de una década subido a los escenarios para hacer reír al público con su humor de lo cotidiano y su particular toque absurdo.

Llega por primera vez a Zamora y lo hace con su espectáculo "Atroz", ¿qué se va a encontrar el público en las aceñas de Cabañales?

Este espectáculo representa lo que es mi manera habitual de hacer humor, intentando que la gente se vea reflejada en diferentes situaciones, según voy hablando. Me gusta que sea un humor muy global, sobre todo en estas actuaciones de verano, que están abiertas a todos los públicos. Además, mi ritmo es bastante dinámico y me gusta que la gente se esté riendo el mayor tiempo posible, para que en esa hora larga se lo pasen lo mejor posible.

Inspirándose en lo cotidiano, ¿es fácil que los espectadores se vean perfectamente representados en sus historias?

Las temáticas que buscamos los cómicos muchas veces son generales o incluso comunes. La clave está en buscar el giro, ese chiste o remate al que cada uno le da su estilo propio. Personalmente, me gusta tirar de humor del absurdo, lo que hace que haya un giro que la gente no se espera. Así es como yo me lo suelo plantear, porque es un campo en el que me siento muy cómodo.

Humor de la tierra

Es natural de Cuenca. ¿Ya se puede hablar de un humor original de Castilla-La Mancha, con tantos compañeros de esta tierra que se dedican a hacer reír?

En cierto modo, tiene su propia denominación de origen, por la manera de contar las cosas y cómo nos expresamos. He visto a varios compañeros y, como yo, cuentan las cosas de una manera muy natural. Mi objetivo es que, aunque haya hecho el show doscientas veces, cada vez que me suba al escenario a contarlo a la gente le parezca que son situaciones que me acaban de ocurrir. O sea, hacerlo desde la naturalidad. Y creo que eso es nuestra pequeña referencia, una marca de nuestro humor.

Darío Mares / Cedida

¿Agradecido a gente como los integrantes de aquella Hora Chanante, que abrieron el camino para que en España se empezaran a dar cuenta de que no solo había humoristas en Andalucía?

Por supuesto. Además, ellos también eran de este humor del absurdo, aun contando cosas que puedan ser cotidianas y situaciones normales. Pero siempre desde un punto de vista muy absurdo. Sin duda, son los que han abierto camino.

La ventana de las redes

¿Qué papel juegan en su carrera profesional las redes sociales?

En la actualidad, queramos o no, porque sé que hay compañeros a los que les cuesta más, tenemos que hacernos a la idea de que ya es una parte más de esta profesión que hemos elegido. Antes no, pero ahora es una parte fundamental. Si quieres que la gente te conozca y que tenga interés por venir a verte actuar, hay que estar presente en las redes sociales, no queda otra, aunque pueda llegar a ser un poco esclavo, para no desaparecer.

¿Cómo se lo plantea?

Yo llevo año y medio haciendo contenido que se traduce en pequeños monólogos de un minuto, sobre diferentes temas, que grabó siempre en el coche. He notado que la gente ha empezado a engancharse y también en notado un crecimiento.

¿En seguidores?

Eso no me interesa tanto. Lo he notado, sobre todo, en que vienen a verme más espectadores cuando estoy de gira por las ciudades. Hay otros compañeros que desarrollan más ese papel de "influencer", pero, en mi caso, mi objetivo es que se acerquen a verme luego en directo, que me puedan disfrutar también en persona, que tengan curiosidad por lo que hago sobre el escenario. Hoy las redes son indispensables, o eres un cómico consagrado que sale en la televisión y no las necesitas, o te vuelven un desconocido.

Un cómico tranquilo

Usted es de sobra conocido sobre los escenarios de lugares emblemáticos del "stand comedy" como la Chocita del Loro o Comedy Club, ¿le impone todavía presentarse delante de tanta gente?

La verdad es que yo nunca he sido de ponerme nervioso. De hecho, hace dos semanas me estrené como actor en la comedia "Familia Poyo" en el Teatro Muñoz Seca de Madrid y el día del estreno, después de comer, estaba tan tranquilo en casa y solo quedaban cuatro horas para la obra. Mi mujer me preguntaba si estaba nervioso y le confesé que estaba tan normal, no lo entendía (risas). Así que, en el caso de la comedia, en la que llevo ya trabajando diez años y tengo más experiencia, puede que el día del espectáculo estés un poco inquieto, pero hay que pensar que tienes todo a favor.

Darío Mares / Cedida

¿En qué sentido?

Si ha ido gente a verte, está todo bien organizado y bien montado, no hay necesidad de ponerse nervioso. Así estaría si el sitio en el que te toca actuar pinta regular, que la gente no te va a prestar atención, que no está bien organizado… A lo mejor ahí sí, pero en sitios en los que todo está preparado para que tú hagas tu trabajo, no noto esos nervios para nada.

Una década sobre los escenarios

En la actualidad está en el Club de la Comedia de Gran Vía.

De cómico llevo allí ya dos temporadas con varios compañeros, todos los fines de semana. Lo compatibilizo con actuaciones fuera de Madrid.

¿Qué tal la relación con todos esos compañeros con quienes comparte escenario?

En octubre hace diez años que me subí por primera vez a un escenario, pero allí hay compañeros que llevan más de veinte dedicándose a la comedia y son pura inspiración, siempre se aprende y es una gozada compartir escenario con ellos.

En esta década, ¿cómo diría que ha evolucionado la comedia en España?

Creo que el principal cambio ocurrió durante la pandemia, que cobró más protagonismo la "stand comedy". También he observado cambios con las redes sociales, donde se lleva ahora mucho la interacción de los cómicos, olvidando quizá los textos preparados. Suben a gente al escenario, se tiran a la piscina y aprovechan esas situaciones porque les gusta y se sienten muy cómodos. A mí, personalmente, me sigue gustando más preparar bien los textos para luego contarlos.

