El Ramos Carrión rinde homenaje a Ramón Álvarez en el bicentenario de su nacimiento

Princesas, marchas procesionales, arte circense, teatro inclusivo y reflexivo, tango y humor son las siete nuevas propuestas que el Teatro Ramos Carrión añade a su próxima temporada.

La primera novedad recae en la figura de Ramón Álvarez. En el bicentenario de su nacimiento, la asociación Luz Penitente le homenajeará con un concierto previsto para el 21 de septiembre, en el que la Banda de Música de Zamora y Maestro Nacor Blanco interpretarán marchas dedicadas a sus grupos escultóricos.

El exitoso conjunto La Porteña Tango vuelve al escenario del Ramos el 27 de septiembre con una doble tarea: presentar su nuevo espectáculo, Desde el jardín del alma, y celebrar sus 17 años de trayectoria profesional, en la que han acumulado más de 800 conciertos realizados en 23 países a lo largo de los cuatro continentes.

En femenino

Tras la apoteósica "Ya me has tocado el cuento", regresa a Zamora su versión femenina, No me toques el cuento, en la que se explorará el otro lado del “vivieron felices y comieron perdices” a través de los desternillantes testimonios de Cenicienta, Blancanieves, Bella y Aurora, el próximo 10 de octubre.

Actrices de "No me toques el cuento" / Cedida

Cenicienta volverá a ser protagonista en el Ramos Carrión el 18 de octubre, ya que la productora Candileja propone una versión actualizada del clásico. En ella, el papel principal será interpretado por una joven con síndrome de Down, con el objetivo de romper estereotipos y demostrar que todos merecemos ir al baile.

Desde Oriente

Otro regreso es el del Gran Circo Acrobático de China que volverá a ofrecer un espectáculo de fantasía y espectacularidad diseñado para disfrutar con los cinco sentidos el próximo 13 de noviembre.

Circo de China / Cedida

El sábado 15 de noviembre, el liceo acogerá el estreno del nuevo musical de Rogelio Cabado. En él, un grupo de jóvenes artistas, inquietos y soñadores se reúne en la cafetería de nombre Más allá.

La última incorporación a la dinámica cartelera del Ramos es la de David Domínguez, más conocido como El raro de los 90. El 25 de abril, este recién llegado de la Gran Vía madrileña se presentará como “un tío feliz que se entrena todos los días para serlo” y da un repaso en tono irónico, simpático y gamberro a sus vivencias en la maravillosa década de los 90.

Venta de entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11 a 13 y de 18.30 a 21) como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.