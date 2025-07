Preocupación entre los comerciantes de Zamora por la implantación definitiva de la ZBE

La implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Zamora ha generado inquietud entre la mayoría de los comerciantes del área afectada quienes temen que la medida afecte de forma negativa a sus negocios. Valoraciones que se desprenden de los resultados de una encuesta recogida en el informe encargado por el Ayuntamiento de Zamora a una empresa externa para la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones.

El sondeo, que ha incluido a representantes de sectores como alimentación, hostelería, moda, tecnología, librerías y papelerías, revela que la gran mayoría está preocupado por la posible disminución de clientes y ventas. En general, los industriales comparten la percepción de que la ZBE podría reducir la afluencia de público. "Los establecimientos hosteleros se ven afectados ya que no supone una ventaja en cuanto a ampliar aforo en terrazas, simplemente reduce el tránsito de vehículos, lo que hace que los turistas no puedan aparcar en la zona y perder clientela", indica uno de los hosteleros. Otro de los comerciantes comenta que desde la reducción de los aparcamientos "ha disminuido la afluencia de clientela" y cree que esto "irá incrementándose". No obstante, si que hay algunos empresarios que apuntan a posibles beneficios a largo plazo si se mejora la movilidad peatonal y la experiencia urbana.

Tejido comercial que sugiere también más zonas de aparcamiento, puesto que mucha de su clientela es de pueblos cercanos y que "sin sitio para aparcar se verán obligados a ir a comprar a grandes superficies donde se les garantice el aparcamiento". En este sentido, otros anotan que los compradores habituados a hacer compras voluminosas "dejarán de venir", lo que debilitará su comercio por lo que proponen la posibilidad de permitir accesos puntuales a clientes que necesiten recoger mercancía pesada.

Opiniones que el Ayuntamiento de Zamora está estudiando, al igual que las alegaciones presentadas por otros grupos políticos y asociaciones vecinales. Su decisión final se conocerá después del verano cuando está previsto que se publique de manera definitiva la ordenanza que regulará la ZBE de la capital que se implantará de manera progresiva hasta completarse en 2030.

Guarido: «No tenemos prisa; los plazos van a ser amplios»

"No tenemos ninguna prisa en que esas otras dos zonas que son La Lana y la totalidad del casco histórico se establezcan como Zona de Bajas Emisiones". Con estas palabras, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se reafirma en la intención del consistorio de no hacer una prioridad la implantación de la ZBE. El regidor recuerda que ya hay zonas del centro que funcionan como tal porque apenas entran vehículos, mas que para acceder a los garajes. "No hay nada que restringir y no hay nada que minorar. Ya se ha minorado de forma natural", dice Guarido quien alude a que cuando se publique la ordenanza se regularán los plazos que "serán amplios porque la zona pequeña ya la tenemos".

Las fases propuestas se prolongan hasta diciembre de 2030. La primera empezará en las calles Santa Clara, Brasa, Traviesa, Plaza del Mercado, San Pablo y Avenida de Portugal, continuando por Pablo Morillo. La segunda abarca Santa Clara, Brasa, Plaza del Mercado, San Pablo, Avenida de Portugal, Puerta Nueva, Balborraz, Plaza Mayor, Costanilla, Riego, Sancho IV, Ronda de San Torcuato y Alfonso IX. Y, por último; Sancho IV, Riego, Costanilla, Plaza Mayor, Balborraz, Puerta Nueva, Avenida de Portugal, Avenida del Mengue, Avenida de Vigo, Trascastillo, Vega, Avenida de Feria, Ronda de la Feria y Ronda de San Torcuato.

Demanda de más áreas para carga y descarga

Los comerciantes afectados por la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) proponen habilitar nuevas zonas de carga y descarga o reordenar las existentes. Sugerencia que comparten varios de los encuestados por la empresa encargada de elaborar el documento técnico del proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones de la ciudad de Zamora.

El sector de la alimentación junto con el de la hostelería son los más preocupados por las nuevas restricciones de acceso debido a que su aprovisionamiento diario es esencial y ya padecen problemas habituales en las zonas de carga y descarga por la falta de espacio o su lejanía, lo que obliga a los distribuidores a aparcar en doble fila. Situación que temen que empeore por lo que reclaman la urgencia de ampliar y reorganizar las zonas de carga y descarga, además de aumentar el control para evitar el mal uso de los espacios disponibles.

