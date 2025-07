El asfaltado de Cardenal Cisneros de Zamora, el enésimo atasco de la humanización

Los atascos y problemas para los conductores se han vuelto a vivir este lunes a primera hora de la mañana en la avenida de Cardenal Cisneros, con motivo de las obras de humanización.

En esta ocasión han sido las labores de asfaltado y repitando de la vía las que han originado los problemas, especialmente a los conductores que querían ir hacia Benavente y se encontraban con que en la rotonda del Sancho no podían girar.

La situación ha generado malestar entre algunos conductores que pasadas las nueve de la mañana accedían a la rotonda del Sancho, sin poder acceder desde ella al corredor de Roales de la carretera Nacional 630 en dirección a Benavente. En vez de ello se les desviaba hacia la carretera de La Hiniesta y cuando desde allí volvían a acceder al Polígono La Hiniesta Ampliación, de nuevo se veían abocados a coger la vía de servicio de la Nacional 630 en dirección a Zamora hasta la rotonda del Sancho, donde nuevamente se les desviaba hacia la carretera de La Hiniesta, por lo que el recorrido se convertía en una ratonera, según ha explicado una conductora que tras dar dos vueltas finalmente optó por llegar hasta La Hiniesta para desde allí coger la carretera .

Usuarios de la vía que se han visto en esa tesitura han denunciado la ausencia de señalización informativa de las alternativas de tráfico para tomar su ruta y la falta de presencia de la Policía Municipal para regular el tráfico. Además, cuando han preguntado a los trabajadores de las obras para que les dieran una alternativa estos les han manifestado que desconocían cómo hacerlo.

La Policía Municipal sí ha estado presente en la cuesta del Bolón, regulando el tráfico, en un lugar en el que sí había señalización de los desvíos, según han informado fuentes de la Concejalía de Protección Ciudadana, que han expresado la imposibilidad material de que los agentes municipales puedan estar presentes en todos los puntos afectados por las obras de humanización de las travesías.

Sin embargo, el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zamora ha criticado en un comunicado que el concejal del área esté "completamente ausente y siga desentendiéndose de un problema que afecta al día a día de cientos de vecinos". Los populares han aludido al "grave caos circulatorio" generado por las obras de humanización que acomete el Ministerio de Transportes, una situación que el PP ha atribuido a la "falta de previsión y planificación del equipo de Gobierno municipal de IU" y PSOE.

Ha tachado de crítica la situación en la rotonda del Sancho, donde "no se ha previsto una presencia policial suficiente para regular el tráfico, provocando largas colas, retrasos y el malestar creciente de los zamoranos", ha asegurado el grupo popular. "No es admisible que se descargue la responsabilidad de organizar el tráfico en los propios obreros de las obras que, pese a su buena voluntad, no tienen la formación ni la autoridad necesarias para ejercer esta función", ha agregado.

El PP ha exigido al equipo de Gobierno municipal que asuma su responsabilidad, refuerce la presencia de la Policía Municipal en los puntos conflictivos y garantice que las obras se desarrollen "con planificación y coordinación, minimizando su impacto en la vida cotidiana de los zamoranos".

Suscríbete para seguir leyendo