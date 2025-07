"El turismo MICE abre una gran oportunidad para la revitalización territorial y la diversificación económica"

Los atributos únicos de Zamora hacen que sea un destino con un gran potencial para posicionarse en el sector del turismo especializado en reuniones, congresos y viajes de incentivos, aunque para ello es esencial fortalecer su infraestructura. Este es el análisis principal que hace Mireia Iglesias, responsable de Comunicación y Eventos en World Leisure Organization (WLO) tras su paso por el segundo foro en torno al turismo MICE que se celebró en el Teatro Ramos Carrión.

¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio que presentó en el II Foro MICE Castilla y León celebrado en Zamora centrado en el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones?

El estudio es una radiografía centrada en tres grandes ejes: sostenibilidad, seguridad y digitalización, además de otras tendencias emergentes como el turismo MICE en entornos rurales. Una de las principales conclusiones es que, aunque cada vez más organizaciones están adoptando prácticas sostenibles, todavía hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, el uso de herramientas para medir el impacto ambiental sigue siendo bajo, y muchos profesionales señalan la falta de formación y de incentivos económicos como barreras importantes para avanzar en sostenibilidad. En términos de seguridad, detectamos una situación desigual. Si bien hay una alta familiaridad general con el concepto de ciberseguridad, el conocimiento profundo y el uso práctico de herramientas avanzadas aún son limitados. Y en tercer lugar, en digitalización, destaca la adopción generalizada de aplicaciones móviles para la gestión de eventos. También observamos un uso creciente de inteligencia artificial. Sin embargo, hay una preocupación muy clara sobre los aspectos éticos de estas tecnologías, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la transparencia.

¿A qué se debe el auge del turismo MICE en zonas rurales y ciudades más pequeñas?

Un porcentaje significativo de los profesionales ya ha organizado eventos en estos espacios que ofrecen ventajas como entornos singulares, con costes más bajos y una conexión más auténtica con el destino. Esto abre una gran oportunidad para la revitalización territorial y la diversificación económica, aunque también plantea retos importantes en términos de infraestructuras, profesionalización local y planificación sostenible..

¿Qué tendencias transformarán el sector en los próximos años?

La integración estratégica de distintas disciplinas para el desarrollo de experiencias híbridas, auténticas y significativas. Actualmente observamos cómo la gastronomía, las artes visuales, los medios interactivos o la formación especializada se combinan para diseñar eventos que no solo informan o entretienen, sino que transforman y conectan emocionalmente con las audiencias. Esta búsqueda de autenticidad y singularidad, entendida como la creación de propuestas únicas que resuenen con los valores y expectativas del público actual, será un factor determinante en la evolución del sector. En definitiva, la capacidad de generar experiencias memorables y de alto impacto marcará la diferencia en los próximos años.

¿Cómo están influyendo la tecnología y la digitalización en el diseño y la gestión de eventos MICE?

La tecnología está transformando la forma en que diseñamos y gestionamos eventos MICE, especialmente en lo que respecta a la medición de la experiencia del asistente. Más allá de las encuestas de satisfacción tradicionales, hoy contamos con herramientas como apps, inteligencia artificial o sensores que permiten analizar en tiempo real el comportamiento, la interacción y las emociones del público. Esto nos ayuda a comprender qué contenidos generan mayor impacto y cómo se vive el evento a nivel emocional, permitiendo ajustar dinámicamente la experiencia y aportar un valor más profundo, personalizado y significativo.

¿Qué papel juegan la sostenibilidad y la inclusión en la organización de eventos?

La sostenibilidad y la inclusión ya no son valores añadidos, sino pilares fundamentales. La sostenibilidad no se limita al cuidado del medio ambiente, incluye también la sostenibilidad social, como la igualdad de género, la diversidad en los equipos de trabajo y la contratación con criterios de inclusión, así como la vertiente económica, colaborando con entidades que fomentan la economía social, contratando proveedores locales y promoviendo el comercio justo. Actualmente, se están desarrollando enfoques innovadores que combinan la experiencia profesional con la participación directa de personas con discapacidad para crear eventos verdaderamente inclusivos. Esto implica no solo el uso de tecnologías como bucles auditivos, ayudas audiovisuales o intérpretes en tiempo real, sino también el diseño de marcos co-creativos. A través de estos procesos colaborativos, se busca ir más allá de la accesibilidad técnica y generar experiencias transformadoras para todos los asistentes, evaluando su viabilidad económica y su impacto social. En definitiva, sostenibilidad e inclusión van de la mano para construir eventos más justos.

¿Cómo está evolucionando la demanda de experiencias personalizadas y qué retos plantea?

La demanda de experiencias personalizadas está creciendo de forma muy notable en el sector MICE impulsada por la creciente diversidad del público. Hoy convivimos con distintas generaciones, desde nativos digitales hasta perfiles más tradicionales, que tienen expectativas, necesidades y formas de relacionarse muy diferentes. A eso se suman motivaciones diversas: unos buscan formación, otra conexión emocional, networking, bienestar o inspiración. Para los organizadores, esto supone un reto significativo, ya que exige diseñar eventos más flexibles, con formatos adaptables y contenidos segmentados. Además, aunque el contenido formativo o divulgativo puede encontrarse hoy en multitud de canales digitales, lo que realmente marcará la diferencia será la capacidad de generar una conexión de valor con el público y ofrecer experiencias memorables, incluso transformadoras. Lograr esto exige combinar tecnología, creatividad y una comprensión profunda del perfil de los asistentes, sin perder de vista la autenticidad.

La falta de capacitación especializada en el sector limita la competitividad

¿Cómo se conecta el ocio con el mundo MICE?

El ocio y el sector MICE se conectan a través de su capacidad compartida para fomentar el desarrollo humano, el bienestar y la cohesión social. La World Leisure Organization (Organización Mundial del Ocio) promueve el ocio como una dimensión fundamental de la vida, capaz de generar crecimiento personal, inclusión y vínculos significativos entre personas y comunidades. Integrar ese enfoque en los eventos MICE implica diseñar experiencias que no solo informen o promuevan negocios, sino que también activen emocionalmente a los participantes: generen conexión, creatividad, recuerdo y sentido de pertenencia. De este modo, los eventos se transforman en espacios que no solo aportan valor económico y profesional, sino que también contribuyen a construir una sociedad más cohesionada, participativa y consciente.

¿Qué estrategias considera claves para diseñar eventos que fomenten la colaboración entre los participantes?

La clave está en poner al participante en el centro, entendiendo sus motivaciones, expectativas y necesidades desde el primer momento. Eso implica no solo conocer su perfil, sino también ofrecerle un rol activo dentro del evento, donde se sienta valorado, escuchado y parte fundamental de la experiencia. Una estrategia esencial es guiar a los asistentes a lo largo de todo el evento, no solo con contenidos relevantes, sino también a través de dinámicas que faciliten la interacción, el intercambio de ideas y la construcción conjunta de conocimiento. Esto se refleja tanto en la programación, apostando por formatos participativos y flexibles, como en la forma en que se estructuran los espacios físicos y virtuales. Espacios abiertos, zonas de networking diseñadas con intención, herramientas digitales colaborativas y tiempos bien definidos para la co-creación son elementos clave. En definitiva, se trata de pasar de eventos que solo "informan" a eventos que también "conectan", "escuchan" y "activan".

¿Cuáles son las claves para garantizar que el evento diseñado se convierta en una experiencia significativa para todos los asistentes?

La clave está en comprender que cada participante llega con una combinación única de motivaciones, tanto intrínsecas como extrínsecas. Algunos buscan inspiración, aprendizaje o conexión personal (motivaciones internas), mientras que otros lo hacen por reconocimiento profesional, networking o acceso a nuevas oportunidades (motivaciones externas). Identificar estas expectativas es fundamental para diseñar experiencias realmente significativas. Una herramienta útil para ello son los formularios previos al evento, que pueden integrarse directamente en el proceso de registro. A través de preguntas breves pero bien formuladas, es posible conocer mejor al público asistente: qué les interesa, qué valoran, qué esperan llevarse del evento. Esta información permite adaptar tanto los contenidos como los formatos, los espacios y la narrativa general del evento. Cuando el diseño responde de forma directa a esas motivaciones se genera un vínculo emocional y experiencial que va mucho más allá de lo informativo. Y es ahí donde un evento deja de ser una actividad puntual para convertirse en una experiencia que perdura.

El posicionamiento del destino apoyado en sus fortalezas es vital para atraer eventos de calidad

¿Qué potencial ve en Zamora como destino para la celebración de reuniones, congresos y viajes de incentivos?

Zamora cuenta con un enorme potencial para posicionarse en el turismo de reuniones y eventos, gracias a su patrimonio, su autenticidad y su capacidad para ofrecer experiencias singulares alejadas del turismo masificado. Sin embargo, también enfrenta retos importantes que deben abordarse de forma estratégica. Uno de ellos es la profesionalización local: la falta de capacitación especializada en el ámbito MICE limita la competitividad del destino y dificulta el desarrollo de eventos creativos o experienciales. Por ello, resulta clave invertir en formación y en el desarrollo de competencias adaptadas a las nuevas demandas del sector.

¿Qué más obstáculos debe salvar Zamora para posicionarse?

Otro desafío relevante tiene que ver con las infraestructuras, tanto físicas como digitales. La limitada conectividad, ya sea en transporte o en acceso a tecnologías, puede dificultar la atracción de públicos profesionales, así como la visibilidad y escalabilidad de los eventos. Además, existe el riesgo de que, sin una planificación adecuada, el crecimiento del turismo pueda afectar negativamente al tejido local, generando procesos de gentrificación o pérdida de identidad cultural. Aun así, con una estrategia basada en la colaboración entre sectores, la gobernanza participativa y una apuesta decidida por la sostenibilidad, Zamora tiene la oportunidad de consolidarse como un destino MICE diferenciado, con personalidad propia y gran capacidad para generar valor tanto para los asistentes como para la comunidad local. El posicionamiento del destino, apoyado en una narrativa clara que resalte sus fortalezas: patrimonio, autenticidad, naturaleza y calidad de vida será clave para atraer eventos de calidad que respeten y refuercen la identidad zamorana.

¿Qué elementos diferenciales puede ofrecer Zamora frente a otros destinos más consolidados?

Desde mi perspectiva, Zamora tiene un gran potencial como destino MICE gracias a una combinación de elementos diferenciales difíciles de replicar en destinos más consolidados. Su autenticidad, lejos del turismo masivo, permite ofrecer experiencias únicas y memorables en un entorno genuino. Además, cuenta con un rico patrimonio histórico y cultural, junto a espacios singulares que pueden convertirse en escenarios excepcionales para eventos, congresos y reuniones con un carácter distintivo. La ciudad y su entorno también ofrecen paisajes culturales y naturales que permiten vincular el ocio con la sostenibilidad y el bienestar, aspectos cada vez más valorados en el sector MICE. Asimismo, la posibilidad de desestacionalizar la oferta y atraer eventos durante todo el año representa una gran oportunidad para el desarrollo económico local.

¿Cuáles son los pasos que debería dar Zamora para alcanzar ese potencial?

Es clave avanzar en el posicionamiento estratégico de Zamora, destacando precisamente esos atributos únicos (su patrimonio, identidad y calidad ambiental) para diferenciarse en el competitivo mapa de destinos MICE. En este proceso, resultan fundamentales las colaboraciones entre instituciones públicas, privadas y del tejido comunitario y asociativo, que pueden actuar de forma coordinada para fortalecer la infraestructura, promocionar la ciudad de forma coherente y diseñar propuestas de valor adaptadas a las nuevas demandas del sector. Esta sinergia es esencial para consolidar a Zamora como un destino MICE competitivo, sostenible y con identidad propia.

Zamora. Il Foro Castilla y León MICE / Alba Prieto / LZA

¿Qué importancia tiene implicar a la comunidad local en la estrategia MICE de un destino?

Implicar a la comunidad local en la estrategia MICE de un destino no solo es deseable, sino fundamental para que los eventos generen un impacto auténtico y sostenible. Cuando se conecta e involucra a residentes, artistas, emprendedores y al sector público local en la organización de eventos, se fortalece el tejido social, se refuerza la identidad cultural del territorio y se genera un sentimiento de pertenencia y legitimidad que beneficia tanto al destino como a los asistentes. Además, esta participación activa permite que los eventos reflejen la autenticidad del lugar, ofreciendo experiencias más significativas y diferenciadoras. La comunidad no es un mero decorado, sino un agente clave en la creación de valor, lo que contribuye a fortalecer el capital social y aumentar la resiliencia del destino frente a cambios o crisis futuras. En resumen, la implicación comunitaria transforma el evento en una oportunidad de desarrollo compartido, donde el turismo MICE no solo deja un impacto económico, sino también social, cultural y emocional.

La clave está en poner al participante en el centro, entendiendo sus motivaciones y necesidades

¿Qué mensaje central le gustaría haber dejado a los profesionales del sector que han asistido al foro celebrado en el Teatro Ramos Carrión?

Me gustaría que este tipo de encuentros sirvieran como oportunidad para compartir conocimientos, detectar tendencias y conectar con otros actores clave, pero también para adoptar una mirada crítica y propositiva que nos permita seguir construyendo un sector MICE más resiliente, más creativo y con un impacto positivo real en los territorios. Necesitamos eventos que no solo generen valor económico, sino que también dejen huella social, cultural y emocional. Y eso solo será posible si trabajamos con visión estratégica, sensibilidad local e innovación constante.

Y como docente en diferentes universidades ¿qué consejo ofrece a los jóvenes profesionales que quieren dedicarse al sector MICE?

Mi principal consejo es que cultiven la curiosidad y mantengan siempre las ganas de aprender, aportar y mejorar. Más allá de la formación reglada, que por supuesto es importante, el sector requiere una combinación sólida de aptitudes, actitudes y lo que hoy conocemos como soft skills: comunicación, empatía, trabajo en equipo, gestión del cambio… En un entorno tan dinámico y orientado a las personas como este, la flexibilidad y la capacidad de adaptación marcan la diferencia.

¿Cómo imagina el futuro de los eventos MICE en España?

Personalmente, me gustaría ver un sector MICE en España más consolidado, cualificado y plenamente reconocido dentro de las economías por el valor que genera. Imagino un futuro en el que los eventos dejen de ser experiencias puntuales para convertirse en herramientas estratégicas capaces de generar un impacto económico y sociocultural real, promoviendo la cohesión territorial, el intercambio de conocimiento y el desarrollo local. La profesionalización será clave: equipos formados, procesos de calidad y decisiones basadas en datos permitirán diseñar experiencias más relevantes, sostenibles e innovadoras. Todo esto reforzará el posicionamiento de España como un referente global en la organización de eventos de alto nivel, con un aporte duradero y transformador tanto a nivel local como nacional.