"Temo por mi vida, él me controla", habla la mujer que casi muere estragulada por su expareja

Dos años y cinco meses después de que su expareja tratara de asesinarla en una bodega a las afueras de Fuentesaúco, donde la ató, la introdujo un saco en al boca y después trató de estrangularla, la víctima de este intento de asesinato pide que la justicia agilice la celebración del juicio para poder descansar, "que entre en la cárcel porque me encuentra allí donde voy".

Esta mujer víctima de violencia de género, que malvive ligada desde hace febrero de 2023 al dispositivo GPS que le une a su maltratador y le alerta de su presencia a manos de 300 metros, logró salvarse no porque el imputado se apiadara de sus súplicas. El saucano apodado "El Huracán" en el pueblo, de iniciales J.G.I., acusado de secuestro, violencia de género, amenazas la abandonó tirada en el suelo, creyendo que la había matado con el sacó que anudó a su cuello hasta dejarla inconsciente.

3.000 euros y en la calle

El pago de una fianza de 3.000 euros y la colocación de "la pulsera" de localización permitió al acusado abandonar la prisión preventiva impuesta por el 10 de febrero de 2023, una decisión que esta superviviente de la violencia machista denuncia como injusta. "Mientras yo me tengo que esconder, él está en su pueblo y se mueve por donde quiere, sabe dónde estoy aunque me abandoné Zamora y he permanecido en casas de acogida durante casi un año". La mujer no deja de llorar durante toda la entrevista, pide que se haga justicia porque desde que casi es asesinada por este individuo, la persecución no ha cesado, "me controla porque tiene mi número de teléfono, creemos que hackeo mi móvil, me llama desde números desconocidos, ya ni me atrevo a coger el teléfono. Manda gente a mi lugar de trabajo para saber qué hago".

Angustiada por la frialdad y la agresividad extrema de este individuo cuenta cómo ni al entierro de un hijo en su lugar de origen pudo ir porque se hallaba inmersa en medidas de protección, sin un euro y envuelta en este procedimiento judicial que "parece que nunca va a terminar. Aquí no hace nadie nada, él pagó de fianza 3.000 euros para quedar en libertad" y ella ni trabajar tranquila puede para continuar con su vida y ayudar a su familia. El Juzgado de Toro investigó el caso y ahora llegará a la Audiencia de Zamora para celebrar el juicio contra J.G.I., persigue a su víctima, de la que ha llegado a estar a 16 metros, "la policía tuvo que intervenir y llevarme a casa".

«Tenemos que hablar, esto se está poniendo complicado»

La última llamada de "El Huracán" a la mujer a la que casi asesina fue una más de las anónimas, esta vez para exigirle que se vieran antes del juicio que le sentará pronto en el banquillo y que, posiblemente, termine en condena de cárcel, dadas las pruebas existentes, como los restos de su ADN en el saco usado para intentar asfixiar a la denunciante o las declaraciones de sanitarios que atendieron a la víctima. En esa llamada, "me dijo que teníamos que hablar, ‘se acerca el juicio y esto se está poniendo complicado, hay que arreglarlo’ antes". La víctima colgó. "Me fui de Fuentesaúco para no tener que verle, a un piso de acogida para mujeres maltratadas en otras provincias, pero el tiempo de estancia es provisional estuve cinco meses en total porque al final conseguí trabajo en Salamanca y me localizó, se me presentó en el trabajo con la pulsera y todo".

Encontró otro empleo "para que no me localizara y me encontró, me pusieron vigilancia dos días de forma ininterrumpida porque, con la excusa de que había toros, iba allí". Se le ha presentado en la consulta del médico, en el hospital "supuestamente porque pasó por allí, pero siempre cuando yo estaba allí, vaya coincidencia". Ni a más de cien kilómetros de Zamora ha logrado que "El Huracán" le deje tranquila, "miro con miedo a toda persona que se me acerca".

