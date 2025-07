Las segundas residencias crecen por los zamoranos migrantes e inversores

El volumen de segundas viviendas utilizadas para pasar determinadas épocas del año se incrementó en la provincia de Zamora durante el pasado ejercicio con 1.470 casas más hasta alcanzar las 80.872. Por contra, las primeras residencias se redujeron en 1.346 con un total de 75.229 hogares actuales. La causa de esta tendencia que va al revés de lo que sucede por término medio a nivel regional y nacional está en el aumento de inversores interesados en adquirir propiedades inmobiliarias y el hecho de que cada vez haya "más gente zamorana fuera de Zamora", apunta Juan Luis Santos, presidente del Colegio de Arquitectos de Zamora. Personas que trabajan, por ejemplo en Madrid, pero quieren mantener el vínculo con el territorio.

No obstante, el problema radica en el aumento de viviendas que no están habitadas en Zamora y se encuentran vacías, lo que requiere apostar por la rehabilitación del mercado y agilizar las licencias. "Si hay una primera vivienda es porque hay gente aquí viviendo. Si hay segundas viviendas es porque son viviendas de ocio", indica Santos. En este sentido, reclama el impulso de políticas que favorezcan el establecimiento de la población y que, sin duda, ayudarían a que se fomentara una primera vivienda y una rehabilitación de las casas que ya existen y que están deshabitadas, en definitiva, "a que se cree nueva vivienda porque se da la paradoja de que aquí tenemos muchísimas viviendas deshabitadas y en Valladolid o en Madrid lo que hay es una escasez de vivienda", valora. Políticas que tendrían que ir enfocadas a revertir la situación impulsando la generación de empleo porque "si tú no tienes trabajo, no vives aquí, vives donde tienes el trabajo, por pura lógica", expresa.

Asimismo, Santos recuerda que el Colegio de Aparejadores y el de Arquitectos Técnicos de Zamora ha firmado recientemente un nuevo convenio con el Ayuntamiento de la capital para facilitar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) con el objetivo de avanzar en la regularización de viviendas. "Es como la ITV de los coches, pero para los edificios. Son cosas que hay que hacer porque si no al final nos encontramos que hay muchos solares vacíos en la ciudad y viviendas que no están cuidadas y todo eso hay que mantenerlo, ya que además es un patrimonio cultural enorme", argumenta.

10.000 casas temporales se convierten en habituales

Zamora rompe la tendencia del parque inmobiliario de Castilla y León donde, en su conjunto, unas 10.000 segundas viviendas se han convertido en residencias habituales de una familia, superando a las casas que ponen en el mercado los promotores. Las provincias de Valladolid, Ávila, Segovia y Salamanca lideran la caída de segundas residencias, tal y como se refleja en los últimos datos elaborados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Ical.

El informe señala que la Comunidad dispone de un parque residencial de 1.846.744 viviendas, de las que seis de cada diez son habituales, mientras que 786.482 son consideradas como segundas residencias, con un uso esporádico, o que se encuentran cerradas, bolsa que se sitúa en la cifra más baja desde el año 2018. Por otro lado, el stock de vivienda nueva sin vender se incrementó en Castilla y León con 29.932 casas sin estrenar, lo que supone un 0,27% más que el año previo.

Las provincias de la Comunidad con el parque de residencias esporádicas más numeroso son León, con 149.469; Burgos, con 123.469; Salamanca con 101.107; y Ávila, con 99.090. En cuarto lugar, se encuentra Zamora, con 80.872; seguida de Valladolid, con 78.949; Segovia, con 61.740; Soria, con 46.464; y, en último lugar, Palencia, con 45.322.

