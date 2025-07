"El sector sufre una falta de camioneros muy preocupante", Pedro Rodríguez, presidente de Asetramdiza

Los transportistas, los camioneros, viven momentos difíciles por la crisis económica que eleva los precios del gasoil, de mantenimiento de sus vehículos, de los seguros, de los gastos en ruta, unos costes que no pueden repercutir en sus contratos, explica el presidente de la Asociación de Empresarios de Trasnportes de Mercancías de Zamora (Asetramdiza), Pedro Rodríguez.

La escasez de conductores de camiones es la principal amenaza que afronta el sector del transporte de mercancías, puesta de manifiesto junto al "encarecimiento sustancial del combustible y del mantenimiento de los vehículos", denuncia Pedro Rodríguez, en la celebración del día del patrón, San Cristóbal.

Los 210 transportistas de la provincia que trabajan dentro del territorio nacional y a nivel internacional acumulan pérdidas porque "no podemos repercutir ese incremento de costes en nuestro servicios", un grave problema que ha ido horadando la crisis económica a medida que se acrecienta. Pedro Rodríguez apunta que la situación es crítica, "hasta los precios de los menús en los restaurantes nos está perjudicando porque es otro gasto añadido al tener que comer fuera de casa".

Mientras "los precios de transporte son bajos, el gasoil ha vuelto a subir, los seguros, el coste de las ruedas, no lo podemos repercutir en el precio por viaje, lo que nos perjudica muchísimo". La imposición del bachillerato o un grado medio para que puedan realizar el oportuno examen que les permite trabajar como transportistas está detrás de esa falta de profesionales, "es lo que más nos preocupa", añade el presidente de Asetramdiza. Esa condición frena el relevo generacional en el sector, "y no por que no haya jóvenes que quieran coger un camión, sino por ese condicionante" que frena la incorporación de nuevos transportistas.

Los camioneros de Zamora honran a su patrón, San Cristóbal

Aunque la campaña de cereal podría darles un respiro porque ha sido buena, lo cierto es que "estamos muy flojos, pero la culpa de lo que nos ocurre es nuestra porque hay que decir ‘no se carga’ si no es a tal precio, pero no lo hacemos", declara para llamar a sus compañeros y compañeras a ser más combativos y unirse para mejorar sus condiciones laborales.

Medio centenar de camiones recorría ayer la capital, una participación muy alta en la caravana que organiza Asetramdiza para dar visibilidad al sector, "ha habido mucha gente joven, este año estoy muy satisfecho". La cena de convivencia reunía ayer a 215 personas, profesionales y familiares, en la capital.

