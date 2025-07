Renfe, en sus trece : "Los viajeros crecen un 46% en Zamora al reorganizar los servicios"

Renfe vuelve a sacar pecho para mantenerse en sus trece y justificar su polémica reorganización de servicios del AVE en Zamora: "Los viajeros han crecido en un 48% en el último mes", un porcentaje que traduce en "33.119 pasajeros" en esta provincia. La compañía ferroviaria utiliza las cifras para reafirmarse en unos cambios que han tenido una amplia contestación social y para sostener que el impacto ha sido positivo con ese crecimiento de pasajeros respecto al mismo periodo del año 2024.

Sin embargo, las cifras no convencen a todos. Expertos en transporte ferroviario cuestionan la fiabilidad del dato al señalar que "Renfe no aclara cuántos de esos billetes vendidos corresponden a trayectos efectivamente completados. Es un dato parcial que no refleja la experiencia real del viajero ni el uso efectivo del servicio", argumentan las fuentes consultadas.

Una mujer con una pancarta contra los recortes del AVE. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Las críticas se enmarcan en la controversia generada por la supresión de frecuencias y la reorganización de horarios, medidas que han sido duramente contestadas por usuarios, colectivos sociales y representantes políticos de la provincia. Para muchos, estos cambios suponen una merma en la conectividad del territorio y una pérdida de oportunidades para su desarrollo. A pesar del crecimiento indicado en el número de pasajeros, "la falta de transparencia sobre el tipo de trayectos, las tasas de ocupación reales y la continuidad del servicio genera escepticismo", concluyen. Mientras Renfe defiende su estrategia como una modernización del sistema, en Zamora crece la percepción de que la provincia ha salido perdiendo, un descontento que mantiene viva la organización de movilizaciones para exigir que se repongan esos servicios y los horarios suprimidos y reivindicar más frecuencias, como el tren madrugador.

Nuevos horarios matinales del AVE desde la capital a Madrid

Renfe tiene previsto adelantar a a las 9.45 horas la salida del AVE desde Lugo y pasaría por Zamora a las 12.25 horas a partir de septiembre. Este tren sustituiría al que ahora sale de la estación de esta capital gallega a las 11.18 para recoger viajeros en Zamora a las 14.42 horas. El adelanto de esta frecuencia permitiría a los viajeros de Zamora estar en Madrid a las 13.10 aproximadamente, indican fuentes consultadas por este diario.

Este AVE permanecería en la estación de Chamartín en Madrid tres horas para realizar las labores de limpieza de los coches, cargar agua limpia y lo preparar el siguiente servicio que se realizaría a las 17.00 horas con destino a Extremadura. La compañía estudia establecer en enero un AVE de Lugo a Madrid, con un enlace a Orense a las 6.30 horas que saldrá de Zamora a las 7.30 horas: el madrugador.

Los Iryo llegarán en 2026 para ampliar viajes con Madrid

Zamora verá aumentadas las frecuencias de viaje a Madrid y a Galicia en AVE a partir del año 2026, cuando la operadora privada Iryo inaugure las vías que se proyecta poner a punto en la estación de la capital. La línea Madrid-Zamora-Galicia ampliará con dos trenes diarios de esa compañía hispano-italiana la frecuencia y podría llegarse a seis servicios, apuntan fuentes consultadas, lo que explica la ampliación de vías en Zamora y en La Gudiña, abunda este experto.

"En el trayecto de Zamora a Segovia, se estaría planificando la creación de una triple vía, lo que implicaría la construcción de dos toperas en Chamartín, vías de servicio para absorber el tráfico ferroviario de esta compañía Iryo. Otro de sus servicios cubriría el tramo de Orense-Zamora-Madrid".

Suscríbete para seguir leyendo