El peligro de los bienes gananciales: un zamorano absuelto por sacar 100.000 euros de la cuenta a espaldas de su mujer

Su esposa le denunció por violencia de género y el juez decretó su alejamiento del domicilio familiar. Pero el zamorano no se fue solo, en números redondos se llevó de la cuenta bancaria común y del que solo él era titular 99.860 euros en enero de 2024. La maniobra del ganadero de Matilla de Ardón para dejar a quien era su mujer canina no le ha salido mal. La ley está de su parte, la Audiencia de Zamora no ha podido condenarle porque la pareja contrajo matrimonio en régimen de gananciales y el imputado, de iniciales G.R.G., devolvió prácticamente la mitad de esa cantidad, 48.917 euros el 17 de julio de 2024.

La Audiencia le absuelve del delito de apropiación indebida porque el marido de la denunciante "no dispone de la totalidad del dinero distraído, no se da el punto de no retorno" de la cantidad íntegra, puesto que devuelve esa mitad, por lo que la sentencia descarta que hubiera un ánimo de apropiarse. Como consecuencia, tampoco hubo ánimo de lucro que implica el delito de apropiación indebida, puesto que G.R.G. "guarda y conserva la mitad" de los casi cien mil euros, es decir, "lo que corresponde a su cónyuge" en virtud del régimen de gananciales.

La solución, en el divorcio

La Audiencia subraya que las tres cuentas bancarias que tenía el matrimonio eran ganaciales, "pues se han nutrido de los ingresos de los esposos y cuyo reparto habrá que hacerse en el correspondiente procedimiento civil" para la separación legal o el divorcio del matrimonio.

Los magistrados del Tribunal provincial sostiene en su sentencia que "no se aprecia temeridad o mala fe" en la denuncia realizadapor la mujer por apropiación indebida. Ante "la duda racional y razonable" sobre la intencionalidad del procesado de quedarse con el dinero que era también de su esposa, se opta por absolver a G.R.G. y se declaran de oficio las costas.

La orden judicial de 18 meses de alejamiento respecto de su esposa al ser denunciado por violencia de género fue seguida en pocos días de la extracción de 103.000 euros entre el 17 de noviembre de 2023, cuando su esposa decidió poner fin a al matrimonio, y el verano de 2024. G.R.G. dejó solo 2.000 euros en esa cuenta. Una conducta que la Fiscalía de Zamora calificó como un delito de apropiación indebida que debia condenarse con tres años de prisión. La acusación particular, que puede recurrir este fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, exigía cuantro años de cárcel.

