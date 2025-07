El joven de Carbajales de Alba vuelve a causar daños en casas

Cinco meses después de ser denunciado por causar daños en la puerta de una antigua tienda de Carbajales de Alba, el joven de 21 años, Linos R.J., con varias condenas en su historial delictivo y causas pendientes de juicio se habría saltado la orden de alejamiento de 50 metros respecto del dueño del local. Pero no es este el único suceso que vecinos y vecinas de la localidad zamorana han presenciado en estos seis meses, el joven, condenado por robar uniformes a un Policía Nacioncal jubilado, ha arrojado mobiliario desde la ventana la casa de su padre y heces, según relatan quienes se atreven a contar las pifias de este joven toxicómano.

Residentes en Carbajales vienen dando la voz de alarma sobre la conducta agresiva de Linos R.J. desde hace unos tres años porque "se descontrola y se convierte en una persona peligrosa cuando no dispone de dinero para drogarse", aseguran estas fuentes, alerta que ha caído en saco roto, lamentan, puesto que "nadie hace nada y un día pasará algo grave. Tenemos miedo".

Amenazas y miedo

A los insultos y amenazas desde las ventanas a cualquiera que pase por debajo o cada vez que pisa la calle y se encuentra con alguien, se sumarían las patadas en la puerta y persianas de otras vecinas, apunta otro vecino.

El joven de Carbajales vuelve a causar daños

El dueño del antiguo ultramarinos contra cuya puerta lleva meses arremetiendo tasa en 180 euros el coste de la reparación que reclama en su denuncia. Cansado de esta situación, declara que "he decidido que no la arreglaré porque me la va a volver a romper" si continúa residiendo en Carbajales, situación que no comprende porque existe una sentencia que le impide resdir a 50 metros de las propiedades del denunciante "y está al lado de mi casa", agrega.

El terror que Linos ha logrado instalar en el municipio de medio millar de habitantes, la mayoría de más de 80 años, ha paralizado a sus víctimas que "no se atreve nadie a ir a la Guardia Civil a denunciar por si les hace algo, si toma represalias". Represalias que está sufriendo buena parte del pueblo desde que comenzara con los robos en las casas para llevarse objetos con los que obtener dinero en el mercado negro y poder comprar droga después.

Excrementos en la Plaza Mayor

El joven lugareño llevaría ya un tiempo dejando al lado de una casa de la Plaza Mayor excrementos en bolsas de plástico, tras otro periodo en el que "lanzaba heces a la calle desde la ventana". Sin embargo, nadie se atreve a acudir al cuartel, por lo que se pide ayuda a las instituciones competentes, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Carbajañes, para que tomen medidas que permitan restablecer el ambiente de buena vecindad que siempre ha reinado en el pueblo. Por otro lado, la Guardia Civil y el juzgado no pueden intervenir para reconducir la situación si no se denuncia a este jove para que se le juzgue y condene a prisión.n

