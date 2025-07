Aprobada la estrategia Silver Economy de la provincia de Zamora: 40 millones de inversión hasta 2030

La Diputación de Zamora ha aprobado por unanimidad de los diputados del pleno de la Institución provincial celebrado este viernes la II Estrategia Integrada Silver Economy para la activación económica y demográfica de la provincia de Zamora para el periodo comprendido entre 2025 y 2030.

En ese quinquenio la previsión es invertir más de 40 millones de euros y para ello se va a recurrir a la captación de fondos europeos con los que dinamizar la provincia a través del sector que se fija en las personas mayores de 50 años como nicho de mercado para ofrecer productos y servicios ligados a la denominada "edad de plata".

Pero esa estrategia va incluso más allá, ya que junto a la apuesta por este sector y el objetivo de captar empresas relacionadas con él, se pretende impulsar aspectos como, por ejemplo, el relevo generacional de los negocios del medio rural o el turismo Silver.

Algunos aspectos de esa estrategia que ha obtenido el respaldo del conjunto de la Corporación provincial los ha avanzado el vicepresidente primero de la Institución provincial, Víctor López de la Parte, que ha explicado que esta segunda estrategia viene a dar continuidad a las acciones desarrolladas en la primera parte del proyecto Silver de la Diputación de Zamora entre los años 2020 y 2024. Ha precisado que se incorporan novedades acordes al nuevo contexto social y económico y se potenciará el territorio. López de la Parte ha recordado que la economía asociada al sector Silver llegará a mover en todo el mundo entre tres y cuatro billones de dólares.

La nueva estrategia Silver de la provincia de Zamora establece seis ejes de actuación frente a los cuatro del primer periodo. Esas líneas pasan por la formación y la gestión y potenciación de la calidad; la promoción empresarial y de inversiones y aspectos relativos a la fiscalidad; la accesibilidad del territorio; las alianzas estratégicas; y, como dos nuevos ejes, los relativos al desarrollo del talento y el fomento del empleo en el medio rural; y a la incorporación de la tecnología o la captación de talento senior.

La portavoz del grupo provincial de IU, Laura Rivera, ha pedido que esa estrategia no lleve a la privatización y el pago por servicios públicos ligados a los mayores, ha expresado su apoyo a la iniciativa del equipo de Gobierno provincial porque permitirá captar fondos europeos para Zamora, si bien, la anterior estrategia no ha impedido que actualmente la provincia esté ahora más despoblada y envejecida.

"Enmerdar" el debate

El debate de la cuestión ha llevado al momento de mayor tensión del pleno en la confrontación entre Rivera y López de la Parte, ya que el vicepresidente ha asegurado que nadie les podía dar lecciones de defensa de los servicios públicos y para ello ha sacado a colación que el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se operó de la vista en una clínica privada.

La portavoz de IU y esposa de Guarido le ha acusado de "enmerdar" el debate con "alusiones que no vienen a cuento" y ha sostenido que lo que les duele es no tener el Gobierno de España ni del Ayuntamiento de Zamora. La diputada de IU también ha llegado a referirse al vicepresidente como López "de las partes", algo que le ha afeado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, que ha advertido que "los chascarrillos con falta de educación no son chascarrillos".

En el pleno también se ha aprobado la adenda al convenio con la Junta para promover el Fondo de Cohesión Territorial que dejará 3,185 millones de euros para los ayuntamientos de menos de mil habitantes para financiar actuaciones que serán sufragadas en un 50% por el Gobierno autonómico, en un 25% por el provincial y en otro 25% por las propias corporaciones municipales. "En definitiva, es más dinero para los pueblos de la provincia y para mejorar la calidad de vida", ha resumido Javier Faúndez.

Las ayudas por valor de 120.000 euros a los 22 ayuntamientos del Consejo Comarcal de Toro acogidos al Plan Especial de Empleo Agrario, las ayudas al funcionamiento ordinario de los grupos de acción local o la adenda a la prórroga del convenio con la Junta para la cooperación y el desarrollo de actuaciones de apoyo al comercio fueron otros de los asuntos aprobados en el pleno antes del turno de las mociones y los ruegos y preguntas.

