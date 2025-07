"Un turista MICE gasta hasta cuatro veces más que uno vacacional"

Con más de 30 años de trayectoria en el sector turístico y de eventos, Iñaki Collado es uno de los referentes del turismo MICE en España. Fundador de Imagine Events & Incentives, agencia especializada en viajes de incentivo y experiencias corporativas de alto impacto, lidera también la asociación I de MICE, desde donde impulsa la profesionalización y el reconocimiento institucional del segmento de incentivos. Comprometido con la innovación, la sostenibilidad y el impacto positivo, ha colaborado con destinos internacionales como Perú, Japón, Brasil o Marruecos y nacionales como la Comunidad de Madrid, Cantabria, Murcia, Jaén... y con empresas como Airbus, Nissan o LVMH. Su trabajo conecta el turismo con la estrategia empresarial, el desarrollo territorial y la transformación de equipos. Porque cuando el turismo se hace con propósito, no solo mueve personas: transforma empresas y territorios. El experto participa hoy en el foro regional dedicado al sector MICE que se celebra en Zamora.

¿Cómo ha evolucionado el turismo MICE en los últimos años?

El segmento de incentivos ha ido poco a poco experimentando un auge y una gran demanda de experiencias personalizadas en la que juntas un poco lo mejor de cada destino y de cada situación. Lógicamente, ha estado marcado por grandes transformaciones y además, hemos tenido una desgracia enorme, que ha sido una pandemia brutal, con lo cual, hemos tenido que cambiar absolutamente lo que es el paradigma de lo que estábamos trabajando hasta ese momento.

¿Cuáles son las tendencias que definen al sector?

Ahora mismo hay unas nuevas tendencias estratégicas. Hemos pasado de una mera logística a un modo de viajar experiencial y sensitivo. Al final, el segmento de viajes de incentivo es la parte más estratégica, emocional y creativa del turismo en general y del turismo de reuniones en particular porque nosotros hacemos mucho más que logística, ayudamos a las marcas a inspirar, a motivar, a fidelizar a sus equipos y clientes a través de la creación de experiencias memorables.

¿Qué importancia tiene la innovación tecnológica?

Nuestro sector siempre ha estado muy a la vanguardia de la tecnología y somos grandes precursores del uso positivo de la tecnología aplicada a los viajes y aplicada al turismo de reuniones. Para nosotros no es nuevo, es una herramienta más que utilizamos y que implementamos en nuestros equipos y en nuestras organizaciones.

Compartir experiencias fuera del entorno laboral humaniza a los líderes y genera complicidad entre los compañeros que mejoran la colaboración en el trabajo

¿Cómo contribuye un viaje de incentivo a transformar equipos y destinos?

Un viaje de incentivo bien diseñado es mucho más que una recompensa. Es una herramienta estratégica de transformación de equipos con un impacto profundo a nivel emocional, motivacional, relacional y cultural. En primer lugar, refuerza la motivación y el compromiso de los equipos porque al final es un reconocimiento público del esfuerzo que alguien ha hecho y esto genera un sentido de pertenencia a la organización y motiva no solo a quien participa sino también a quienes aspiran a estar en el próximo viaje. Y en segundo lugar, fortalece vínculos y una cohesión porque compartir experiencias fuera del entorno laboral humaniza a los líderes y genera complicidad entre los compañeros que mejoran la colaboración en el trabajo. Además activa la creatividad y el pensamiento estratégico porque sacas a los equipos de su zona de confort. Por último, refuerza los valores de la empresa en un entorno vivencial. Hablamos de sostenibilidad, excelencia, liderazgo, inclusión... todo aquello que la empresa organizadora de este tipo de viajes quiere transmitir y quiere consolidar en su identidad corporativa. Alineamos propósito y alineamos acción. Es decir, no se elige un destino porque sí, sino se elige un con un motivo y se eligen las actividades con un objetivo concreto alineado a esa visión, misión y valores que tienen las empresas.

¿Qué pasos debería dar Zamora para posicionarse en el mercado MICE nacional e internacional?

Lo primero es involucrar a todos los actores de un destino. Es decir, tú puedes tener un hotel maravilloso en un sitio, que si luego no tienes alrededor otros agentes que complementen tu oferta, pues es un poco complicado. Es decir, el territorio lo que necesita tener es un plan director con unos objetivos a corto, medio y largo plazo y que haya una gobernanza importante entre las administraciones y el sector privado y que el tejido empresarial entienda la importancia que tiene el segmento MICE, porque tiene una capacidad de arrastre muy fuerte. También se necesita una infraestructura adecuada y hacer un análisis de tu realidad para saber exactamente saber dónde puedes ir porque puedes estar muy preparado para hacer congresos, pero nada de incentivos, como pasa en muchas ciudades grandes, y al revés.

Hay que buscar los "selling points", es decir, los puntos que te hagan realmente único

¿A qué se refiere exactamente con la capacidad de arrastre?

Nuestras operaciones normalmente son de lunes a jueves, con lo cual el fin de semana lo tienes libre para tu turismo vacacional. Son en temporadas, en las que no son temporadas altas, es decir, hay una desestacionalización muy importante, con lo cual tenemos un fomento del empleo de calidad importante, tenemos un uso de las instalaciones más equitativo, es decir, que no vamos en temporadas en las que hay mucha gente, con lo cual no producimos aglomeraciones, y lo que hacemos es dar un impulso económico muy importante, porque al final un turista MICE gasta hasta cuatro veces más que un turista vacacional. Según el Spain Convention Bureau, el gasto medio por turista en España vacacional son 148 euros y en un turista MICE, ronda los 400 euros diarios.

¿Qué tipo de experiencias diferenciales podría ofrecer Zamora a empresas que busquen un destino auténtico y transformador?

Tenemos que analizar muy bien el territorio y hay que buscar los "selling points", es decir, los puntos que te hagan realmente único. Yo creo que Zamora tiene una gastronomía que es bastante importante junto a una oferta vitivinícola y una oferta cultural destacada. Lo que hay que buscar es qué es lo que realmente hace único a un territorio, que no lo haya en otro sitio, y si lo hay, pues hacerlo un poquito mejor y adaptarlo, lógicamente, a esta demanda que tiene este tipo de turista.

