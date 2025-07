Dos finlandesas descubren en Zamora el "lenguaje universal" de la tauromaquia

A la doctora finlandesa especialista en alergia al látex Kristiina Turjanma y a su hija, Inkeri Turjannma, no les hace falta conocer una palabra del español para entender el "lenguaje universal" de la tauromaquia. Así lo aseguraron tras asistir en la ciudad a la corrida de toros de la pasada Feria Taurina de San Pedro, en un cartel de puerta grande protagonizado por los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Manuel Dioslegurade, en el que estos dos últimos salieron a hombros.

La médica dermatóloga especializada en alergologías, que ya había descubierto la tauromaquia en Zamora hace unos 20 años —en aquella ocasión, acompañada por su hijo—, ha querido repetir la experiencia en la pasada Feria de San Pedro junto a su hija, quien, como la primera vez que su madre pisó el coso zamorano, se ha mostrado encantada tras su primera experiencia en los toros.

"Ha sido una experiencia verdaderamente única", cuenta Inkeri Turjannma, quien describe la corrida de San Pedro como "algo muy interesante, me gusta ver las diferentes tradiciones en las diferentes culturas y creo que esta es muy diferente a cualquier otra que he visto antes. Ha sido muy interesante ver los diferentes aspectos y cómo el público estaba gritando y silbando", un contexto que asegura que sirve para llevarse "una imagen más completa" de lo que ocurre en la plaza.

"Es algo que no lo tienes en otro lado, sólo aquí y, si quieres experimentar algo muy único y que se ha mantenido vivo por mucho tiempo", dice y destaca la conexión con el público, "todos son muy majos y te reciben muy bien y por ello es muy fácil disfrutarlo", asegura.

La dermatóloga, especialista en alergia al látex, y su hija posan con Enrique Crespo en la enfermería de la plaza. | C. T.

Ella llegó de la mano de su madre, que cree que "es una buena experiencia para ella" porque, como explican ambas, no le dirían a un finlandés, alguien totalmente ajeno a la tauromaquia, que no fuera a la plaza, sino que le contarían "los diferentes aspectos que hay en una corrida de toros y que alguien podría asustarse, pero que es muy interesante y bonito de ver". "Definitivamente, no necesitas saber el idioma, no necesitas subtítulos". Porque, como asegura la hija, estar en la plaza permite entender el "lenguaje universal de la tauromaquia: riesgo, emoción, música, plástica,...".

La búsqueda de información por parte de una zamorana con alergia al látex sobre el trabajo de Turjanma, que recibió la Medalla de la Academia Finlandesa de Dermatología por ser la dermatóloga más citada en los estudios médicos europeos, les permitió establecer una amistad que perdura desde hace más de 20 años y que ha motivado su segunda visita a Zamora, donde, como en aquella primera ocasión, ha querido asistir a los toros porque asegura que recuerda perfectamente lo que vio y sintió aquella primera vez en la plaza.

De aquel primer encuentro con la tauromaquia, se llevó unas banderillas usadas que todavía conservan, "mi hijo insistió en llevárselas y Paco lo hizo posible, así que lo agradezco mucho", dice sobre el buen aficionado zamorano cuyos comentarios le han hecho comprender mejor en ambas ocasiones lo que ve en el ruedo.

La doctora y su hija, que habla cinco idiomas y, ahora también, el "esperanto" taurino, entraron a conocer la enfermería de la plaza, donde las recibió el zamorano Enrique Crespo y el también cirujano taurino Eduardo Hevia. Allí descubrieron que el padre de Crespo fue impulsor de los quirófanos móviles en las plazas de toros, y la médica dijo que entiende que sea obligatorio que haya un quirófano móvil en las plazas, "aprecio mucho eso", precisó porque "no queremos que haya daños personales". Además, la doctora Turjanma aseguró que no le asustaría ser cirujana taurina, aunque "no estoy especializada".

Madre e hija también aseguran que, si vuelven a Zamora o a España, probablemente, volverán a una corrida de toros, donde no necesitan saber el lenguaje taurino para sentir la emoción de su arte. n