Un zamorano denuncia un golpe a un coche y la falta de aviso del autor: “Hay que ser responsable”

Un hombre se ha erigido en justiciero al censurar y destapar la infracción de un conductor que había dañado a otro vehículo en una maniobra y pretendía irse sin dejar un aviso. Esta mujer ha compartido en redes sociales la imagen del suceso, invitando al afectado a reclamar con esta foto como prueba.

"Por la calle príncipe de Asturias, casi llegando al final, el señor del BMW le arreó un golpe marcándole todo el capó y paragolpes al Toyota blanco ya aparcado anteriormente. Me bajé del coche y le dije que parara, que le estaba dando al coche, y me contestó que él estaba escuchando el pitido y que aún no le daba. Aquí dejo la foto para que el dueño si quiere reclamar tenga pruebas. En esta vida se tiene que ser responsable de los actos que hace cada uno y a esta persona no la vi con intención de solucionar el problema", ha escrito en un grupo de Facebook.

Los usuarios de esta red social han agradecido a este zamorano su labor sacando a la luz este suceso. "Ojalá todo el mundo actuara como tú", ha escrito una mujer. "Muy bien. Así deberíamos hacer todos cuando bemos cosas incorrectas", ha afirmado otra en la misma línea.

El resto ha criticado la actidud del conductor del BMW. "Impresionante el parte amistoso y el dibujo que genere este siniestro... imperdible", ha añadido un hombre. "Lo primero es que no puedes ir con el maletero abierto y objetos por fuera. Después, si lo sabes no te puedes fiar del sensor de aparcamiento. Te va diciendo dónde está el coche, no la bici. Y yo, por listo, le llevo la foto a la Guardia Civil para que lo multen, por llevar el maletero abierto y la bici por fuera", ha apostillado un hombre.