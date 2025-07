Vecinos de San Isidro exigen la limpieza de los solares del barrio

No quieren volver a tener el susto de la pasada semana. Una situación de la que, además, venían tiempo avisando. Los vecinos del barrio de San Isidro denuncian la situación de varios solares en esta zona de la ciudad, un abandono que provocó el pasado miércoles por la tarde un incendio en una de esas parcelas, de grandes dimensiones, situada en la calle Guimaré, poniendo en alerta a los residentes cercanos.

Aunque los servicios de extinción de incendios actuaron con rapidez, evitando así que las llamas pudieran llegar a las viviendas, tuvieron que trabajar en la zona durante más de una hora, ayudados por una cuadrilla terrestre, otra helitransportada, una autobomba y el helicóptero de emergencias.

Meses de advertencias

"Llevamos meses advirtiendo al Ayuntamiento de que esta parcela, y alguna otra, tienen arbustos y vegetación que superan los dos metros de altura, y que podría pasar cualquier desgracia", apuntan los vecinos, aliviados de que ese día el viento no fuera muy fuerte, "porque podría haber llegado hasta las casas, provocando daños personales", aseguran. Y, si la dirección hubiera sido otra, "también habría cabido la posibilidad de que el fuego se acercara al bosque de Valorio", añaden.

Solares san Isidro / José Luis Fernández / LZA

Precisamente en mayo el propio Ayuntamiento emitía un bando municipal recordando a los dueños de los solares su responsabilidad con estas propiedades. "Son conocidos los problemas que todos los años genera e n la ciudad la existencia de abundante vegetación y vertidos de residuos en algunos solares y terrenos vacantes de edificación del municipio, con consecuencias negativas para la salubridad y el medio ambiente, afectando además al ornato público y, en ocasiones, constituyendo un serio peligro de incendio", rezaba el bando, que instaba a actuar "de forma inmediata" sobre aquellos terrenos que no presentaran un adecuado estado de conservación, en beneficio de toda la ciudad.

Multas de hasta 10.000 euros

"Esta obligación legal de limpieza y mantenimiento de los solares y terrenos vacantes de edificación se concreta en la obligación para su propietario de mantenerlos libres de broza, de desechos y de residuos y en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato", se exige, advirtiendo de multas que pueden ir de los 1.000 a 10.000 euros.

Solares san Isidro / José Luis Fernández / LZA

Los vecinos de San Isidro son conocedores de este bando y de las sanciones que se les pueden imponer a los dueños que no limpien sus parcelas, pero consideran que a algunos "les sale más a cuenta pagar la multa y no limpiarlas", por lo que solicitan que, en caso de que no hagan caso a la normativa municipal, "el Ayuntamiento actúe de oficio, limpie él el solar y después, por supuesto, le pase la factura al titular", sugieren para encontrar, de una vez por todas, una solución a este grave problema que se reproduce cada verano.

Suscríbete para seguir leyendo