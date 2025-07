Tradición femenina de alma digital

Con el objetivo principal de dar visibilidad al papel de la mujer rural de Aliste nace una original propuesta bajo el título de "La Viella en Casa". Se trata de un proyecto innovador que une tradición, tecnología y perspectiva de género en una singular iniciativa nacida de la mente de la zamorana Julia Jambrina Rodríguez.

"La música y la indumentaria tradicional zamorana constituyen un patrimonio cultural de incalculable valor que, hasta ahora, rara vez se había reinterpretado desde un enfoque tecnológico y con perspectiva de género", justifica su promotora.

Desde la música popular

El título del proyecto se inspira en la canción popular "El Viello en Casa", original de Riomanzanas de Aliste, que narra cómo se vestía al varón. En este caso, el género cambia para avanzar. "Se transforma el contenido de la canción para dar protagonismo al traje femenino tradicional de Aliste y, gracias a la tecnología 3D y a la inteligencia artificial, la indumentaria de la mujer se recrea con rigor etnográfico y un lenguaje visual contemporáneo, con el objetivo de acercar este legado a un público joven y urbano, sin perder la fidelidad a su esencia", detalla Jambrina.

Tras este intenso proceso, el producto final de este proyecto se traducirá en una pieza audiovisual "única", ya que combina música tradicional, electrónica, arte digital e inteligencia artificial.

No está Julia Jambrina sola en esta empresa, ya que cuenta con el apoyo de personas de diferentes ámbitos muy vinculados al proyecto, comenzando por la artista digital Aitana Basquiat, quien se declara "enamorada" del folclore español, "especialmente por la riqueza y la complejidad de los trajes tradicionales que, a lo largo de los siglos, han acompañado la vida cotidiana, las festividades y los ritos de cada región. Estos trajes no son simplemente vestimenta: son memoria viva, símbolos de identidad colectiva y testimonio del trabajo manual, del ingenio textil y de la estética de nuestras antepasadas", destaca. La intención al recrearlos en 3D "no es solo rendirles homenaje, sino también ofrecer un puente entre pasado y presente, entre lo artesanal y lo digital", añade.

Boceto del proyecto / Cedida

El proyecto también cuenta con la producción musical de Vlack Motor o los conocimientos del músico zamorano y folclorista Alberto Jambrina Leal. "Juntos, proponen un diálogo creativo entre pasado, presente y futuro; entre lo artesanal y lo digital, reivindicando el lugar de la mujer en la historia de la cultura", agradece la zamorana.

A estos expertos, se une también el apoyo de entidades como la Asociación Etnográfica Bajo Duero, la Casa de Zamora en Madrid "y una amplia red de entidades, artistas e investigadores comprometidos con la preservación del patrimonio inmaterial y material", añade Jambrina.

Objetivos

La autora detalla algunos de los objetivos que busca alcanzar con este proyectos, desde visibilizar el papel de la mujer rural en el patrimonio cultural hasta reinterpretar el traje tradicional femenino con tecnología 3D e inteligencia artificial. A estos dos principales se les añade la transformación de narrativas orales hacia lo digital y tecnológico, el fomento de la reflexión sobre identidad y memoria colectiva o acercar el folclore a nuevas audiencias "mediante lenguajes artísticos urbanos e innovadores", describe.

Esta propuesta, además, está en consonancia con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el de igualdad de género, la reducción de las desigualdades o el fortalecimiento de alianzas para ese desarrollo sostenible.

Crowfunding

A todos los zamoranos que se sientan interesados por este proyecto, la impulsora les da la oportunidad de colaborar a través de un "crowfunding" para poder ponerlo en marcha. Para ello, podrán hacer sus aportaciones a través de la web www.goteo.org. El proyecto, además, cuenta con canal propio de YouTube y página en Instagram y Facebook para estar al día de los avances.

"La Viella en Casa", para Julia Jambrina Rodríguez es mucho más que un proyecto creativo. "Es un gesto de respeto y de reivindicación de la memoria de quienes, durante siglos, transmitieron historias, músicas y saberes que hoy corren el riesgo de desaparecer", concluye la zamorana.

