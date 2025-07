Pablo Junceda, director general adjunto de Banco Sabadell, elogia a “los héroes” del empresariado por “remangarse cada día” para propulsar la economía

Personas “de carne y hueso”. Es a ellas a las que el director general adjunto del Banco Sabadell, Pablo Junceda, ha rendido homenaje en su discurso inaugural, personas “que son ejemplo de actividad y de apego a esta tierra, empresarios que levantan con gran esfuerzo la persiana de sus negocios todos los días”. Poner el foco sobre ellas es precisamente el objetivo de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell, que reconocen la excelencia, trayectoria y buen hacer de negocios para “demostrar que Castilla y León tiene empresas esenciales en su desarrollo”.

La prioridad de Banco Sabadell a través de estos galardones que ya cogen fuerza con una segunda edición es “premiar, reconocer, arropar y agradecer a todas esas personas de la empresa de Castilla y León que cada día se esfuerzan arriesgando mucho por generar riqueza y puestos de trabajo en esta querida tierra”, ha explicado Junceda minutos antes de que los premiados suban al escenario a recoger sus reconocimientos.

“¿Qué vamos a hacer?”

El director general adjunto del Banco Sabadell ha parafraseado en su discurso a uno de los grandes pensadores del siglo XX, Julián Marías:

“Lo que más me inquieta –decía el filósofo—es que en España todos se preguntan, ¿qué va a pasar? Pero casi nadie se pregunta: ¿qué vamos a hacer?”, se preguntó. Fue su manera de elogiar el sentido del esfuerzo del empresariado, que “eso mismo se pregunta cada mañana porque el emprendedor no puede permitirse el lujo de pararse a pensar en lo que nos ocurre y escribir posibilidades al aire”. En este sentido, los empresarios “siempre optan, con éxito o sin él, por hacer y hacer cada día”. O lo que es lo mismo: “Remangarse para generar impacto positivo no solo en la economía, sino también en las personas, en el territorio y en el ciudadano de su entorno”.

Premios Empresa del Año del Banco Sabadell / J. L. Fernández

Compromiso de futuro: “Aquí seguiremos”

Pero su elogio ha ido más allá. A través de un discurso realista y muy humano, Junceda tilda de “héroes” a los empresarios, que “por lo general se contentan con que les dejen hacer, les faciliten el crecimiento y no les impongan las trabas que no encuentran sus competidores en otras partes del mundo”. Y es ahí donde el Banco Sabadell aparece en escena, para que esas limitaciones “no les lleguen por la vía de su financiación y de la capacidad de poder elegir entre un abanico amplio de entidades financieras que nos sentimos como uno más en esta tierra”. En concreto, el grupo Sabadell lleva en Zamora y en Castilla y León “mucho más de 100 años ya”.

Con las miras puestas en el futuro, Junceda tiende su mano al empresariado de la zona: “Aquí seguiremos el año que viene, apoyándolos y reconociéndolos de la mano de nuestros amigos de Prensa Ibérica”. Una alusión clara y diáfana de que faltan 365 días para una tercera edición de los Premios Empresa del Año Banco Sabadell 2026.

Y que así sea.