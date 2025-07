"Al llegar a mi casa me duchaba, me arañaba donde me había tocado"

"Te vas dando cuenta de que a ti eso te ha paralizado en el tiempo pero que la vida sigue y, o continúas adelante, o te arrastra". Han pasado ocho años desde que pudo verbalizar las agresiones sexuales a las que le sometió un pederasta cercano a su familia. Fueron cinco años en los que Ana sufrió tocamientos enmascarados como masajes, la primera vez siendo aún muy niña, sin conocer qué era el sexo. Después llegaron las violaciones, cuando el depredador sexual de menores ya la tenía absolutamente bajo su control y su dominio.

Este zamorano que rondaba los 40 años se ganó la confianza de aquella niña, "como persona cercana a la familia que era. Yo tengo de referencia a mi padre que con mis amigas es encantador, como un padre. Imaginé ese vínculo con este hombre, pero cuando lo genera, te atrapa, te da cariño. Al principio, son gestos afectuosos, te escucha, le ves como un padre enrollado y con 11 años se lo cuentas todo porque hay temas, como los primeros chicos que te gustan, que por vergüenza no le dices a tu madre ni a tu padre y necesitas consejo". Esa información era la misma con la que chantajeaba a esta pequeña, "se lo voy a contar a tus padres, voy a hablar con tu madre... y te sometías".

El pederasta, que está ya cumpliendo condena, aprovechó la vulnerabilidad que conlleva la preadolescencia y la adolescencia, "tienes cambios hormonales, no sabes qué te pasa". Además Ana es hija de un matrimonio divorciado, "eres una niña que necesitas un apoyo en esos momentos y él se cuela por ahí".

La zamorana víctima de agresión sexual. / Jose Luis Fernández

Cinco años sufriendo agresiones: "Yo lloraba, pero él impasible, seguía"

Son cinco años de agresiones sexuales en los que "mi vida era ocultar todo, no puedes hacer nada, lo has normalizado. Me angustiaba, me daba asco a mí misma, esto me hacía sufrir, pero solo fui consciente de que era agresión sexual cuando se lo conté a la psicóloga". Rememora la primer agresión, "salí impactada, bloqueada. Él se colocaba encima para inmovilizarte", a horcajadas, "no te podías mover, yo lloraba, pero él se mostraba impasible y seguía. Cuando terminó y me fui, me temblaban las piernas...".

Al llegar a su casa, "me duché, me rascaba en las zonas del cuerpo en las que me tocaba, era como querer arrancarme la piel, me sentía culpable". El ritual se repetía tras cada agresión sexual, "bañarme era como quitarme de encima todo lo que ha pasado, se quede ahí, en la ducha, y seguir. Era un mecanismo de defensa, de negación, y hacía como si nada hubiera ocurrido".

"Lo escuchas en el instituto, pero es como 'bueno, esto a mí no me va a pasar’ y cuando te ocurre, piensas ‘¿qué hago, lo cuento, no lo cuento?' Yo voy a trabajar para que se cree un protocolo, estudio Magisterio para cambiar las cosas"

El chantaje era parte de la estrategia para continuar con las agresiones. Convivía entonces con la culpa y el miedo a que la gente lo supiera solo con mirarla. "Has oído hablar de las agresiones sexuales pero no eres consciente de lo cerca que pueden estar de ti. En los institutos, a veces te dan charlas sobre violaciones y piensas ‘bueno, esto a mí no me va a pasar’ y cuando te ocurre, piensas ‘¿qué hago, lo cuento, no lo cuento? Yo voy a trabajar para que se cree un protocolo, estudio Magisterio para cambiar las cosas".

La joven zamorana leyendo junto al río. / Jose Luis Fernández

Anima a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres a denunciar, a no temer que no las comprendan, "no estamos solas, a mí me ayudó la policía, la psicóloga, mis padres". Sabe lo que es vivir las agresiones en el más absoluto silencio, "toda mi vida se centró en mí y en el miedo". Las secuelas psicológicas lastran su vida aún, "me volví desconfiada y muy cerrada. Mi círculo social se redujo tanto que ni con mi madre hablaba". La madre no conoció detalles de este caso de pederastia hasta que la investigación judicial no comenzó.

Ana tiene que esforzarse en combatir el miedo cada día para afrontar lo cotidiano. Continúa trabajando la autoestima, la seguridad en sí mismas porque las vejaciones, el desprecio y los insultos que le lanzaba "para generar inseguridad en mí" continúan resonando en su cabeza, "él se metía con mi físico, con mi pelo, el acné, el tamaño de mis pechos para hacerme daño psicológicamente. Me decía que no iba a conseguir nada con ese físico".

"Tras las agresiones sexuales, me volví desconfiada y muy cerrada. Mi círculo social se redujo tanto que ni con mi madre hablaba"

Ana "tenía miedo de salir a la calle, ir sola, si un hombre se paraba a mi lado, me daban ataques de ansiedad; un hombre parecido a él me asustaba o gente relacionada con su entorno, por las calles...", todas esas sensaciones continúan aunque amortiguadas, con algún ataque de pánico todavía.

"Me lo robó todo, mi niñez, mi adolescencia"

Cuenta su experiencia después de haber transitado un durísimo camino en el que perdió la alegría, parte de su niñez, toda su adolescencia y los primeros años de su juventud, "me lo robo todo", tanto es así que ha tardado años en poder tener una pareja, a quien le ha contado que es víctima de violación. "No puedo quedarme a dormir fuera de mi casa, con amigas que estén solas con el padre en la vivienda. Ha sido muy difícil tener una relación sentimental, me cuesta todavía el contacto físico y tenía que contarle lo que me había ocurrido para que entendiera".

Su válvula de escape fue la lectura, "me refugié en los libros, empecé a estudiar muchísimo para olvidar mi historia, si paraba, pensaba me venían las imágenes de las agresiones. Sacaba muy buenas notas". Cuando comenzó a caérsele el pelo, a tener ansiedad, problemas de piel, a ser muy irascible, su madre creyó que era estrés por los estudios.

Ana se ha convertido en una activista por los derechos de la mujer, tiene clavado a fuego el "solo sí, es sí". Llega acompañada por su pareja, la primera, apoyo fundamental desde hace unos meses, al margen del que le da su madre, "que se ha tragado todo porque me distancié de mi padre, no podía tener con él tantos gestos de cariño como antes porque representaba la figura masculina y me daban muchísima inseguridad, me causaba rechazo".

La corpulencia, la edad, la superioridad le remitían a esa traumática experiencia, "no podía besar a mi padre". Ha podido recuperar la relación, " él ha tenido que esperar, tener mucha paciencia. Ahora le cuento todo a él y a mi madre, confío en los dos".

