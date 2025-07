La velocidad, el asfalto, las ruedas y el quitamiedos planean sobre el accidente mortal de Diogo Jota

El experto en seguridad vial y presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial (Asevi), Javier López Delgado, ha apuntado a múltiples factores que influyeron en el accidente en el que la madrugada del jueves murieron el jugador portugués del Liverpool Diogo Jota y su hermano André Silva en la Autovía A-52 en Cernadilla. López Delgado ha explicado que tras el análisis de las imágenes y los vídeos divulgados del accidente puede aludirse no solo al reventón de una rueda, que es la hipótesis que inicialmente baraja como causa principal el atestado de Tráfico, sino también a otros factores como la velocidad, el estado del asfalto de la autovía o de la barrera de protección de la mediana.

Este ingeniero técnico de Obras Públicas y auditor de seguridad vial afincado en Zamora ha comentado a este diario que el neumático del vehículo "falló", bien porque no estaba en las condiciones adecuadas o no tenía la presión suficiente, pero además de ello se dieron otras circunstancias que desembocaron en el fatal desenlace del siniestro. "Si hubieran ido a 90 kilómetros hora probablemente no se hubiera matado", ha advertido, para agregar que "parece muy claro que la velocidad era muy alta, por las huellas de frenada que hay" y algunos testimonios de quienes vieron el vehículo.

Otro factor que pudo influir en el siniestro, según ha sostenido, es el estado de la superficie del firme, ya que en las imágenes del lugar del accidente "se ve muy claramente que tenía muchos errores" que repercutían en la adherencia del neumático al asfalto.

El estado de la superficie de rodadura podría explicar además al hecho de que en ese mismo kilómetro, el 65 de la A-52, y en el mismo sentido de la circulación, se produjese ocho días antes otro accidente por la salida de la vía de un turismo en el que una persona resultó herida grave. "Puede ser una casualidad, pero creo poco en las casualidades, cuando en un mismo kilómetro hay dos salidas de la calzada algo pasa", ha señalado.

Un operario de carreteras, en el lugar en el que quedó calcinado en la mediana el vehículo. / Mariam A. Montesinos - EFE (Archivo)

También ha apuntado al quitamiedos existente en el tramo de la mediana acondicionado para ser zona de paso de un sentido a otro de la autovía en caso de necesidad, junto al cual quedó parado y se incendió el vehículo tras la salida de la vía. López Delgado ha explicado que la barrera de protección en ese tramo de mediana debería estar diseñada para que si te sales se reconduzca a la calzada y en este caso actuó como un obstáculo, porque la longitud de la barrera y el ángulo de incidencia no eran correctos, ha sostenido.

Noticias relacionadas El futbolista portugués Diogo Jota fallece en accidente de tráfico en Cernadilla

Al hilo de este accidente de tráfico que ha sobrecogido el mundo del fútbol europeo, el presidente de Asevi ha aprovechado para reclamar más inversión en seguridad vial en las carreteras españolas. Ha recordado además que en cualquier accidente de tráfico no solo hay un factor que influya en el siniestro y sus consecuencias, ya que es necesario analizar tanto el factor humano, como el del vehículo, la seguridad vial o la velocidad.

Suscríbete para seguir leyendo