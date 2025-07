"Para la desigualdad no hay arreglo, el capitalismo es lo que tiene"

«A cuerpo de virrey» es la crónica de un viaje por Perú en compañía de Mario Vargas Llosa, a apenas un año de ser galardonado con el Nobel. También es una oda al país y a sus habitantes, retratados expectantes ante los resultados electorales. De estilo dieciochesco, en la obra los acontecimientos se suceden acompañados por un tono clásico, un español salido del siglo de oro y una fina ironía. Su escritor cuenta con una larga trayectoria profesional; ha sido corresponsal de la Agencia EFE en Brasil, director del suplemento dominical de ABC Madrid y autor de los libros «Vino Torcido», «The Spanish House» y «Cartas de Sotogrande.» Además de trabajar, ha tenido la oportunidad de conocer muy bien Zamora, ciudad que adora.

¿Por qué eligió a Iwasaki para el prólogo?

Elegí a Fernando, primero, porque es amigo mío de hace 40 años y nos tenemos mucho cariño. Además, me parecía de cajón porque tiene la doble sensibilidad, peruana y española, lleva 40 años viviendo en España. Me pareció miel sobre hojuelas. Y es un gran escritor, conocido, amigo de Mario Vargas. Por eso le cogí también de presentador junto con Raúl Tola, que es el director de la Cátedra Mario Vargas Llosa, para presentar el libro a lo grande en Casa de América.

¿Cómo encaja el libro dentro de su estilo literario? ¿Es un progreso que bebe de lo que ya ha hecho en sus trabajos como cronista?

Aunque he escrito muchísimas crónicas para empresas que se han publicado, esta es la primera crónica de viajes que publico en forma de libro. Entonces, he querido esmerarme en algunos elementos: darle un tono clásico con ironía, porque es pura ironía. Como cuando rompió al final la costumbre de empezar los capítulos con frases del estilo de "Lima es una ciudad de nueve o diez millones de habitantes", y en su lugar digo, "ya que estamos al final pongámoslo al revés", y empiezo por los nueve o diez millones de habitantes. Me gusta darle gracejo a un libro para que sea entretenido. La literatura tiene que serlo. O sea, un libro de narrativa, si no está hecho con el objetivo de entretener, va por mal camino. Aquí puntualizo el "de narrativa", los ensayos siguen otra norma.

Sin solución para las desigualdades

En el libro critica mucho el desarrollo económico cuando no acompaña al humano, las desigualdades que existen en Perú, pero también en Latinoamérica. ¿Ve soluciones para paliar esas desigualdades?

No tiene arreglo. Pero no tiene arreglo en el mundo entero. El capitalismo es lo que tiene, es un sistema piramidal, donde para que vivan mejor los de arriba, cada vez necesitas que vivan peor los de abajo. Con una parte buena, o menos mala, o lo que sea: es una oportunidad de crecimiento de la famosa clase media, como elemento estabilizador social, y del poder. Incrementa la clase media, incrementa la riqueza de menos personas, pero también incrementa la pobreza de más. Este esquema, en Perú y América Latina, es más acusado, pero está en el mundo entero. De momento, ¿la alternativa cuál sería, el sistema comunista? Pues sí, no hay... Es como elegir entre dictadura y democracia, pues habrá que elegir. Incluso regímenes que se llaman comunistas, también son capitalistas.

"Pongo el foco en varias clases sociales, no solo en la que me acompañaba; se ven más sectores"

A lo mejor, dentro del capitalismo, apostar por la socialdemocracia, como lo que puede haber en los países nórdicos, pero aún así muchas veces se sigue uno sirviendo del neocolonialismo para vivir bien.

Luego lo que pasa es que, cuando son menos, cuando en un país no son 70 millones, sino 10, la cosa se sobrelleva mejor. Que el llamado desarrollo acarrea todo eso, no es algo que critique solo para Perú, sino que es una crítica en general. Porque, de hecho, este libro es un homenaje a Perú. Secundariamente a Mario Vargas. Yo entiendo que es un libro singular. Siempre fue concebido como un tributo en vida a don Mario, y de pronto se ha convertido en un homenaje póstumo. Y por eso ha despertado interés.

Mucho más de Vargas Llosa

¿Se ha dejado algo en el tintero sobre Vargas Llosa, aparte de todo lo que ya le dice en el libro?

Sí, sí, sí. Me encanta que me lo sugieras porque estaba a punto de decirlo. Porque muchas veces me han preguntado, en esta temporada de entrevistas, que qué puedo decir de la escritura de Mario Vargas y siempre digo que tengo poco que añadir a la cantidad de cosas que ya se han dicho. En cambio sí que tengo algo que decir, que es que, si era una delicia leerlo, es insuperable oírle hablar. Como conversador se juntan en él una cantidad de elementos que hacen de sí mismo el personaje que creó. Empezando por una presencia, una postura personal indiscutible, con esa elegancia infinita y una cultura ilimitada, con una dicción peruana, que es que hasta el hombre en la calle parece que habla en un román paladino. De todos es sabido el éxito que tenía en el mundo, por estos elementos, que conformaban ese personaje. Otros elementos también, como la ironía refinadísima que se ve en el libro, en los momentos especiales y las apariciones estelares de don Mario. Yo siempre le llamé don. Nunca le hacía el tratamiento don, le tuteaba, pero el don no se le quitaba nunca. ¡Quién soy yo para quitarle el don! Y luego por corresponder en cortesía, porque él era de una cortesía refinada. Ya te digo, muchas veces me han preguntado "qué tienes que añadir sobre su literatura", bueno, ya se han empleado ríos de tinta. En cambio, de esto otro sí. Horas, horas y horas charlando con él. Una delicia. Con ese lenguaje, con ese acento, ese aspecto, esa cultura, esas referencias, una gozada. En resumen sería, si era una delicia leerle, oírle era insuperable.

JOAQUÍN SANTAELLA / Cedida

¿Cómo ve ahora Perú, a 14 años de su viaje?

A cuenta del "de virrey" en el título del libro, he de decir que no he vuelto, pero me llegan las noticias y desgraciadamente, como en otros países de América Latina, está empezando a calar la leyenda negra en contra del virreinato y todas esas barbaridades, que ya, gracias a Dios, en España están empezando a contraponer con mil argumentos. A ver dónde hay un indio en Estados Unidos, a ver qué han dejado en Estados Unidos de catedrales, de universidades, y de todo. ¡Es que nunca fueron consideradas colonias! Los virreinatos que tenía el Imperio Español, ¡nunca jamás! A ver qué rey hizo como Isabel la Católica de protección. En fin, todos estos argumentos están ya saliendo, pero desgraciadamente, en los populismos cala la leyenda negra. Porque eso es un adoctrinamiento en los colegios, y eso se va ampliando. Sé que está ocurriendo, porque se ve. Durante mis últimas veces en Perú, desde luego, no había ocurrido eso. Te ibas a donde fuera y era una admiración por el español. Y por eso ibas todo el tiempo con la lengua afuera, porque era un agasajo permanente, y te trataban al cuerpo de virrey.

"El románico de fuera es más achaparrado, aquí es extenso, de proporciones góticas"

Me sorprende porque he oído de historias de españoles que viajaron a Latinoamérica y a veces no les trataban bien, o por lo menos convivieron con esa idea de los españoles como colonizadores, personas que se aprovecharon de los nativos.

¿Cuándo?

Hará unos 30 años.

Bueno, siempre te podías encontrar con… depende de donde fueras. Cada uno cuenta su experiencia, desde luego, la mía no es esa. Sí he encontrado si te metías en grupos de universitarios más radicales o lo que fuera. Pero, en general, mi experiencia era lo que cuento en el libro, de agasajo. Además, en el libro pongo el foco en varias clases sociales, no solo en la que me acompañaba, aquella por la cual yo accedí a ese grupo de íntimos amigos míos, que eran íntimos amigos de don Mario. Muestro también otros sectores.

La belleza de Zamora

¿Por qué le "encanta" Zamora?

Por muchísimas cosas. Me gusta porque es la España antigua, profunda, por su historia, insuperable y por su románico, que es muy curioso. Porque el románico que vemos en otros lados es más achaparrado, este es un románico extenso, de proporciones como góticas. Es románico total, el medio punto, el arco, todo eso, pero muy extenso. Me gusta por algo que descubrí en Zamora, que antes no tenía ni idea: que es uno de los puntos importantes del modernismo en España, ligado a la llegada del tren, del progreso. El tren que va hacia el noroeste y le pilla esa época arquitectónica con Antonio Sánchez Blanco. Y luego ya yo flipé. Porque tenía amigos ahí y me quedé en su casa, en la arteria principal que pasa por la plaza de Viriato, la que va al Castillo. Era verano y esa calle, a la caída de todas las tardes, albergaba el rito de las señoras cigüeñas que iban en bandadas a decirle adiós al sol desde la punta del Castillo, en la torre del homenaje. Los transeúntes sin inmutarse, porque claro, eso llevará pasando siglos, pero yo me quedé que no me lo podía creer. El tamaño también es un factor. Semejante acumulación de cosas en una ciudad mucho más grande se pierde, pero en una ciudad pequeñita, es que no sabes dónde mirar.

"Flipé con las cigüeñas despidiéndose del sol en el Castillo; llevará pasando siglos"

¿Podría hacer con Zamora lo mismo que con Lima? Que en casi cada capítulo del libro dedica una frase al principio sobre ella, dar una frase que resuma Zamora.

Zamora es pura esencia. La condensación de tanta cultura, entendiendo esta como la forma que tiene una sociedad de habérselas con el entorno, belleza; historia, y carga patrimonial en un sitio pequeño la hace como una esencia de perfume, llena de riqueza. La ciudad es tan rica, que su riqueza la supera.

¿Tiene algo pensado para su siguiente trabajo literario o periodístico?

Sí, pero eso no se cuenta.

