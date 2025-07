"Se puede trabajar de actor y vivir en Zamora"

¿Nació y vivió en Argentina y hace unos años se trasladó a España? ¿Cómo acabó finalmente en Zamora?

Estaba viviendo en Madrid. Acababa de grabar una serie titulada "Ya era hora" cuando salió un proyecto teatral en Zamora. Así que me mudé. Era algo temporal, pero cuando terminó decidí quedarme. Estaba cansado de Madrid, de la energía que la ciudad te demanda constantemente. Zamora es una ciudad bonita, bien comunicada, en la que se puede estar más tranquilo. Incluso puedo decir que Zamora me ha dado suerte porque desde que vivo aquí me han salido varios proyectos, entre ellos la película "Miss carbón" .

Rompiendo entonces mitos y estereotipos, puede decirse que puede ser actor en Zamora.

Se puede. Lo importante es moverse todos los días. Aunque es cierto que la vida de actor genera un gran miedo y muchos al final tienen que dejarlo y trabajar en otra cosa, esa incertidumbre siempre va a estar ahí y hay que aprender a vivir con ella.

¿Por qué dejar Argentina y venirse a España?

En Buenos Aires sufrí una agresión que me hizo decidir que tenía que irme. Necesitaba estar tranquilo para poder dedicarme a lo que realmente quería hacer y para eso necesitaba buscar mi mejor versión. Y ya han pasado seis años desde entonces. Es cierto que no es nada fácil dejar todo atrás. Dejar a tus amigos, a tu familia... ver cómo tus padres van envejeciendo desde la distancia. Muchas veces se siente una gran incertidumbre, pero aun así hay que seguir resistiendo, seguir haciendo castings, seguir dejándote la piel por algo en lo que crees.

¿Siempre quiso ser actor?

Hay mucha gente que sabe a lo que se va a dedicar desde que es pequeño. Yo me he dedicado a muchas cosas, entre ellas al comercio por temas familias y al deporte. Sin embargo, desde que era joven había algo dentro de mí que me empujaba a querer mostrar otras realidades, a sacar de mí un mundo sensible que no encontraba en otros ámbitos. Por eso a los diez años me apunté en el Teatro Estudio, en ciudad de La Plata. Lo más complicado de ser actor es el trayecto para llegar a convertirte en lo que quieres. Se necesita tener una gran fortaleza porque hay muchos parones entre un proyecto y otro, meses en los que no sale nada y en los que aun así tienes que seguir estudiando, formándote... Además de actor he sido camarero, trabajé de guía turístico, de dependiente o haciendo pizzas. Hasta he sido marinero en un barco turco. Recuerdo, de hecho, un día en el que estaba en el barco, limpiando mientras mis compañeros estaban bañándose y me decía: "Algún día todo este esfuerzo dará sus frutos. Vas a ser actor. Todo este proceso no será en vano".

¿O sea que la carrera de actor es una carrera de fondo?

Es un proceso de prueba y error.

¿Es más de cine o de teatro?

Me gustan los dos códigos porque tienen vivencias diferentes. En el teatro tienes que trabajar con tu voz, con tu cuerpo, con el propio entorno y tienes que darlo todo una sola vez, un presente mágico que se transpira con el público sumergiéndolos en historias. No hay vuelta atrás y el error es parte de él. En lo audiovisual es diferente, porque una misma escena se rueda muchas veces hasta conseguir el objetivo del director o la directora. Hay muchos cortes, y siempre tienes que intentar mantener la misma energía, entrar en el set de rodaje sabiendo exactamente qué es lo que has hecho, que tienes que hacer, lo que quiere tu personaje y repetirlo hasta conseguirlo.

¿Cómo llegó hasta usted su último proyecto, que se ha estrenado no hace mucho, "Miss carbón"?

Una agencia de Madrid tenía mis datos y me mandaron el casting y lo hice. En ese momento estaba sin representante y aproveché la oportunidad. Fue un proceso muy complicado porque se presentaron cientos de personas y muchas veces que te escojan o no te escojan no depende de ti. Más tarde me llamaron para un segundo proceso de selección, para una tercera prueba y, finalmente, tras tres o cuatro meses por fin me dieron la buena noticia. Había sido escogido para interpretar el papel de Cóndor. Es personaje clave en la vida de la protagonista, llamada Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer transexual que logró convertirse en minera en Río Turbio, en la Patagonia argentina. El papel de "Carlita" está interpretado por Lux Pascal bajo la dirección de Agustina Macri.

"Haber podido participar en este película para mí ha sido como una caricia"

¿Cómo fue el proceso de rodaje? ¿Cómo fue la experiencia?

El filme, que se rodó entre Río Turbio, en Argentina, y Bilbao, quiere reflejar la ignorancia que hay sobre este tema. Es un fiel reflejo de la situaciones que tuvo que vivir Carla Antonella Rodríguez, "Carlita", para poder trabajar donde ella quería. Y es que no solo fue discriminada por los hombres, que no querían que trabajase en la mina porque se decía que si una mujer entraba a la mina podía derrumbarse, sino también entre las mujeres de la zona, que tampoco la trataron bien. "Carlita", que aún sigue trabajando en la mina, es una persona admirable. Haber podido participar en este película para mi ha sido como una caricia.

Con un aumento de los delitos de odio, películas como estas son quizá más necesarias...

Muchas personas sufren discriminación por ser quienes son. Hay que dejar que cada uno sea libre, que sean quienes quieren ser. Es sin duda un problema de desconocimiento. De hecho, ahora "Carlita" tiene el apoyo de sus compañeros, aunque sus comienzos no fueron nada fáciles. Y es que una vez vieron que era una más, que trabajaba como cualquier otra, la empezaron a aceptar tal cual era. El ser humano a veces vive atado a un dogma, lo que le hace más prisionero que vividor.

¿Qué se lleva de esta experiencia y más de una película tan particular como esta?

En cada proyecto aprendes algo. En cada proyecto aprendes algo nuevo, pero este ha sido increíblemente especial. No solo por mis compañeras que además de ser grandes profesionales, son increíbles personas, sino también por poder compartir con ellas este rodaje, que me ha ayudado también a combatir con algunos de mis miedos personales. Puedo decir que ahora valoro mucho más el compartir, porque cuando uno comparte puede ser más libre. Es una manera de sanar. También he aprendido a ser más empático.

