Preocupación por las avispas en las piscinas de Zamora

El pasado 27 de junio las tres piscinas municipales de Zamora abrieron sus puertas ante la llegada de la primera ola de calor. Sin embargo, uno de los principales problemas del verano preocupa a sus usuarios, quienes se han quejado del alto número de avispas, especialmente en las piscinas de Las Higueras y El Tránsito. Un problema, que ha llegado a oídos de Manuel Alesander, quién lleva varios años al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora: "Soy consciente de este problema, aunque no de forma directa. Por escrito no he recibido nada".

Se trata de un desafío recurrente durante cada verano debido a las dificultades que se encuentran a la hora de eliminar las colmenas, en especial en la piscina de El Tránsito, dónde se ha llegado a mandar, años atrás, al cuerpo de bomberos para llevar a cabo la eliminación de las colmenas, o la inspección de los edificios colindantes. "Es un problema difícil de resolver, ya que si no se detecta y elimina la colmena el problema persiste. No es que no hagamos nada", explica el concejal. A pesar de la problemática, que afecta a todos los usuarios de la piscina, de momento no se ha registrado ningún caso de algún afectado grave por la picadura del insecto. Además, Manuel Alesander, anima a los ciudadanos a utilizar el correo electrónico de la concejalía de deportes para notificar esta, o cualquier otro tipo de incidencia.

Por otro lado, el grupo municipal Zamora Sí ha denunciado la situación en la que se encuentra la Piscina Sindical de Zamora en pleno mes de julio que. Y es que, con motivo de la realización de las obras para la mejora de las instalaciones, el ayuntamiento de Zamora ha debido de tomar medidas para sustituir los servicios que ahora no son accesibles, y que, para el grupo municipal Zamora Sí, son insuficientes: la instalación de urinarios portátiles, la falta de vestuarios accesibles o la clausura de la piscina mediana. Ante esta situación, Manuel Alesander responde que, "las soluciones son las adecuadas para la obra, llegando incluso a instalar aseos en la zona del césped para evitar que los usuarios se desplacen a otra zona de las instalaciones".

Además, el concejal señala que La Sindical es una piscina que permanece abierta durante todo el año, por lo que la realización de estas obras, que son necesarias para evitar filtraciones en la zona de piragüismo, habrían causado problemas en cualquier momento, por lo que se ha elegido una época en la que los clubes no requieren, por lo general, de estas instalaciones, por lo que la piscina tiene menos afluencia que en otras épocas del año. Por último, Manuel Alesander ha señalado que, "se espera que las obras de la piscina puedan darse por finalizadas la semana que viene". n

