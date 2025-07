Sorda, tuerta y casera: se busca a una gata perdida en la zona de Cristo Rey

La llegada del verano no ha hecho disminuir las desapariciones de animales en Zamora, sino que siguen a la orden del día. En esta ocasión, se trata de una gata a la que se vio por última vez en la zona de Cristo Rey, desde donde comenzaron las labores de búsqueda para dar con ella. Después de su pérdida, los grupos zamoranos de redes sociales -en especial, de Facebook-, no han tardado en hacerse eco de este triste suceso para darle difusión. Así pues, se busca la colaboración ciudadana para dar con ella a la mayor brevedad y así evitar males mayores.

Tal y como se puede apreciar en los carteles que se han difundido en redes sociales y también por las calles de la capital, esta gata -cuyo nombre no se indica, quizá por no tenerlo-, es de color oscuro y su color de ojos es verdoso. Además, conviene remarcar que padece sordera y que es tuerta de uno de sus ojos, por lo que se podrían complicar las labores de búsqueda de este animal. Sin embargo, remarcan que esta gata "aúlla mucho", por lo que oír maullidos en zonas poco habituales podría ser buen indicio de su paradero. Sus dueños remarcan que "puede haberla cogido alguien, ya que no teme a nada".

Contacto

Sus dueños, que desde la noche de ayer buscan al animal sin descanso, piden colaboración para dar con ella. En cualquier caso, han incluido dos teléfonos móviles a los que poder contactar (619 23 13 49 // 629 83 16 27), ya sea por vía telefónica o por WhatsApp, en caso de ver a la gata o tener cualquier tipo de información.