El merendero de Los Pelambres iniciará su reforma interior la próxima semana

143.000 euros es el presupuesto de las obras del Proyecto de Ejecución de Reforma para el ahorro energético mediante la instalación de placas solares y mejora del aislamiento térmico de la envolvente del edificio de Los Pelambres. Actuaciones adjudicadas a la Empresa de Transformación Agraria Sociedad Anónima (Tragsa) que ya han concluido y cuyo paso siguiente es la reforma del interior para que el merendero pueda volver a su uso. Para ello, este jueves 3 de julio se formalizó la entrega de las obras al Ayuntamiento de Zamora por parte de la Diputación Provincial, encargada de liderar el proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, financiado con una subvención de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León al Patronato Provincial de Turismo de Zamora.

Recepción de las obras exteriores del edificio de Los Pelambres. / Alba Prieto / LZA

Trabajos que han cambiado de "manera radical" el aspecto exterior del edificio, ha destacado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido. Por su parte, la reforma interior cuyo coste es de unos 50.000 euros con el objetivo de realizar labores de albañilería, alumbrado, cables, fontanería... para adaptar el edificio a la normativa. Obras que se iniciarán la próxima semana cuando también está previsto que se saque a licitación la concesión. "En el verano va a ser difícil que esté abierto, vamos a ir corriendo todo lo que podamos y confiamos que en el mes de agosto o septiembre se pueda abrir", ha avanzado el regidor. La concesión se realizará por 15 años siendo un merendero que está abierto también durante el invierno.

Proyecto que se complementa con la puesta en marcha de un plan turístico en el exterior del recinto en el que se prevé la instalación de nuevas duchas y servicios, la consolidación del talud del río y el aparcamiento de autocaravanas.

Edificio de Los Pelambres / Alba Prieto / LZA

Obras que se incluyen dentro Plan de Sostenibilidad Turística del Duero, en el que participan 19 ayuntamientos liderados por la Diputación y donde también está incluido el Ayuntamiento de Zamora con tres actuaciones: la que acaba de finalizar en Los Pelambres, y dos en ejecución, las Aceñas de Gijón y el Centro de Interpretación del Duero.

El presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez ha anunciado que se ha concedido una prórroga, por lo que el plazo para ejecutar estas obras concluirá el 30 de abril del 2026 y para justificar el 30 de mayo también del 2026. En total, estas actuaciones en la ciudad de Zamora supondrán una inversión de 1.085.000 euros de los 4.400.000 euros que se destinarán al Plan en la provincia.

Sin socorrista

El Ayuntamiento de Zamora ha optado por no incluir socorrista en la playa de Los Pelambres durante este verano. El motivo, la calificación de agua no apta para el baño por parte de la Junta de Castilla y León. Evaluación que puede variar de una semana a otra según las analíticas realizadas por los expertos. "Ha tenido sus altibajos en los últimos años, unos meses era apta para el baño y otros meses no por las analíticas", ha detallado Guarido. Situación ante la que el consistorio ha decidido "mantener la situación histórica" porque "no es una piscina, es un río". "Aquí la gente viene y se baña, pero no es una zona que nosotros podamos declarar apta para el baño ni sanidad tampoco. Por lo tanto, no va a tener socorrista y va a funcionar como siempre funcionó", ha matizado el regidor zamorano.

Playa de Los Pelambres, en Zamora / Alba Prieto / LZA

Centro de Interpretación del Duero

Junto a las Aceñas de Gijón, el Centro de Interpretación del Duero es la tercera de las obras que se incluyen en el Plan de Sostenibilidad Turística del Duero. La inversión de la actuación es de 497.000 euros con nueve meses de plazo de ejecución para la construcción de un edificio de 200 metros cuadrados en el camino pastelero. El objetivo es transformarlo en un Centro de interpretación del paisaje. "Es un edificio que ahora mismo está en pésimo estado y que se ha elegido porque es el que aparece históricamente en estas huertas que eran de la ciudad y aparece ya incluso en fotografías del siglo XIX y principios del XIX", ha explicado el alcalde.

En cuanto a la inversión en las Aceñas de Gijón será de 445.000 euros para estabilizar las piedras y lograr que sean un revulsivo turístico para Zamora.