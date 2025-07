"He cuajado varios ‘victorinos’ que me han hecho sentir torero"

-Debut y triunfo en Zamora. ¿Cómo vivió y cómo definiría la tarde del pasado sábado?

-Fue una tarde muy bonita, en la que pude cuajar un toro bien y cortarle las orejas. Y ver también ese ambiente que había en Zamora, que había un ambiente muy bueno en la plaza de toros y nos pudieron ver torear bien un toro, así que estoy contento por la tarde que vivimos.

-Después de haber triunfado, ¿le gustaría volver el año que viene?

-Sí, obviamente. Es una plaza que me ha gustado mucho. Este tiempo que llevo viviendo en Salamanca, había ido estos dos años atrás a ver las corridas de Zamora, en la que siempre me habría gustado poder torear allí y este año lo he conseguido. Y ojalá que a raíz del triunfo de este año vayamos muchos años seguidos a Zamora a torear.

-No hay dos sin tres... en su caso, puertas grandes de Madrid...

-Sí, ya la tercera en apenas tres años. Una puerta grande por año es importante, es algo muy difícil de conseguir. Tengo el privilegio de haberlo conseguido y Dios quiera que haya muchas más por delante.

-Además, ha sido con triunfos rotundos en las tres ocasiones...

-Sí, lo bueno que han tenido las tres es que han sido tres puertas grandes unánimes, han sido las tres puertas grandes con mucha rotundidad, entonces, eso coge mayor peso.

-Además de en Madrid, ha sido triunfador en muy poco tiempo en plazas de primera como las de Sevilla, Pamplona o Bilbao,... ¿cómo se gestiona todo eso?

-Sí, ha sido todo rápido. Hemos irrumpido en el toreo en muy poco tiempo con triunfos muy fuertes y eso pues, obviamente, ha tenido una repercusión grande porque son ya varias plazas o muchas plazas de primera en las que he triunfado de una manera rotunda. Y eso lo que me da es mayor ilusión para el día a día: saber que lo que estoy haciendo en el día a día tiene su recompensa en la plaza.

¿Madrid o Sevilla? ¿Con cuál se queda?

-Pues las dos. Madrid es una plaza que a mí me encanta. A mí me gusta mucho torear en Madrid; siempre lo he dicho, que la presión de Madrid a mí me gusta mucho. Hay momentos en los que es una presión muy grande, pero, para mí, Madrid, particularmente, es una plaza en la que me siento feliz estando allí. Y Sevilla, igual; es mi tierra y es muy bonito torear en Sevilla y poder disfrutar.

-La suya es una historia de saber esperar. ¿Cuáles fueron los peores momentos en esos ocho años, prácticamente, en el ostracismo tras tomar la alternativa?

-Son momentos duros, sobre todo, cuando dedicas todo tu tiempo a una profesión y no le ves la recompensa, pues son momentos que son bastante complicados. Por eso, ahora que está viniendo esa recompensa, quiero aprovecharlo hasta el último momento y quiero aprovecharlo todo al máximo porque sé lo duro que es dedicarte a algo y que no te llegue esa recompensa, en este caso, los contratos de las plazas. Y ahora que lo tengo no quiero que se vaya.

-¿Siente que el toreo ya está siendo más justo con usted o todavía tiene que darle cosas?

-De momento, yo creo que no me puedo quejar nada. En apenas dos años o dos años y medio, he conseguido muchísimas cosas muy importantes. Esta es una profesión que es muy complicada, pero, cuando uno da toda su vida por la profesión, al final, te responde con muchas satisfacciones y creo que todavía me quedan muchas cosas por conseguir o cosas que todavía tengo en la cabeza y quiero conseguir. Pero, de momento, vamos estando día a día.

-¿Qué les diría a otros toreros que están en esa situación de parón durante años en la que estuvo usted?

-En esos momentos, es cuando uno se da cuenta de lo que de verdad quiere en la vida, de su ilusión, del camino que quiere llevar, y de eso sólo te das cuenta cuando estás parado y piensas el porqué de las cosas, el por qué estás parado,... al final, esto es una profesión que, de un día para otro, cambia y un triunfo importante te cambia toda tu carrera para un lado o para otro.

Yo no soy nadie para dar consejos, sólo puedo hablar de mi experiencia y la experiencia hoy me dice que, cuando uno le dedica todo su tiempo al toro, al final, el toro te lo devuelve en forma de satisfacción.

Julián Guerra me ha ayudado mucho a mejorar mi toreo; es fundamental para mí

-Su apoderado, Julián Guerra, tiene raíces zamoranas, concretamente, en La Bóveda de Toro, ¿cuánta "culpa" tiene él de este buen momento que atraviesa?

-Es una persona que me ha ayudado mucho a mejorar mi toreo y en avanzar en mi toreo. Y creo que ha sido, no, es fundamental para mí. Nos hemos entendido bastante desde primera hora y creo que ya tenemos un equipo bastante bueno.

-Debido a su apoderamiento, lleva varios años viviendo en nuestra provincia vecina Salamanca, tan diferente, a priori, a su tierra, Sevilla. ¿Cómo se encuentra en esta zona?

-Aquí me encuentro bien, estoy feliz. Al final, lo que hago diariamente es entrenar y salir al campo, salir a torear, no tengo otra vida que no sea esa. Y sí es verdad que echo de menos a la familia, verlos más, pero, bueno, esta es una etapa de mi vida en la que tengo que estar plenamente concentrado y centrado para poder sacar mi mejor toreo y aquí en Salamanca estoy haciendo eso. Mi idea es seguir aquí, como te digo, estoy muy a gusto y estoy feliz.

-Es el más reciente ganador de la Oreja de Oro que otorga el programa "Clarín" de Radio Nacional de España, ¿qué ha supuesto para usted este galardón que ya se quedó a las puertas de lograr el año pasado?

-Es algo muy importante, pienso que soy un privilegiado por haber podido conseguir esa Oreja de Oro al triunfador de la temporada. Ha sido mi primera temporada, realmente, en todas las ferias después del año pasado y creo que me puedo sentir un privilegiado por haberlo conseguido.

-Aunque, quizás, no salió como había soñado, su reciente confirmación de alternativa en Nimes, hace apenas un mes, no deja de ser una gesta...

-Sí, totalmente. Las grandes apuestas tienen eso, que pueden salir muy bien o no salir bien. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte con tres tardes en San Isidro y, en dos sitios, la corrida de Victorino en apenas una semana y media; estuvo muy junto y era una apuesta muy fuerte, la de Nimes no salió, pero recompensó lo de Madrid. Al final, en conjunto, salió positiva y salimos ganando esa apuesta, por así decirlo.

-Y es que está atravesando un momento muy bueno en el toreo...

-Sí, gracias a Dios, me estoy encontrando muy bien en todas las corridas de toros, estoy teniendo triunfos que creo que son muy rotundos en plazas muy importantes, y ya no sólo son los triunfos, es la manera en la que estoy delante de la cara del toro, que siento que cada vez quiero más.

-Además de ver su nombre en los carteles, el público también se lo está reconociendo. No son pocos los premios de peñas y asociaciones que está recogiendo en estos dos últimos años y los sitios de donde le llaman para estar con los aficionados. Y usted siempre responde y acude a esas llamadas, ¿cree que es una parte importante de su profesión?

-Sí, es muy importante. Cuando los aficionados, las peñas te llaman para entregarte un premio o para tener una charla con ellos, para mí, significa mucho y por eso llevo dos años asistiendo a todo porque, al final, se toman un tiempo de entregarte un premio y reconocerte tu trayectoria, y qué mínimo de ir a recogerlo y charlar con todos y agradecerles en persona todo eso que te están dando. Por eso creo que es tan importante, por agradecer todo el reconocimiento que a uno le dan. Es un modo de estar agradecido.

Cuando los aficionados, las peñas, te llaman para entregarte un premio, para mí significa mucho y por eso acudo a todo

Borja Jiménez inicia un pase de pecho ante el toro "Dudillo" en Zamora. / José Luis Fernández / LZA

-Tiene por delante dentro de sólo unos días un importante compromiso, como es la Feria de San Fermín, donde, además, volverá a compartir tarde con Emilio de Justo, como en Zamora. ¿Con qué mentalidad lo afronta?

-Sí, es una tarde importante. Ya sabemos la repercusión tan grande que tiene Pamplona. Es una tarde en la que voy con Sebastián Castella y Emilio de Justo y la ganadería de Victoriano del Río. Es un día muy señalado en esta temporada mía. Son sitios clave, hay sitios que te dan mucho si las cosas salen bien y Pamplona puede ser uno de ellos, más después del triunfo del año pasado, voy muy ilusionado de cara a esa corrida.

-Si le digo "Victorino Martín"...

-Es una ganadería grandiosa. Dos de mis puertas grandes de Madrid han sido con toros de Victorino Martín y, además, he podido cuajar varios de sus toros en sitios muy importantes, como en Madrid o en Sevilla. Varios toros fueron de Victorino, que me han hecho sentir torero. Es una ganadería muy exigente, pero, cuando uno está de verdad con ellos, te dan esa calidad y esa bravura que tienen.

-"Paquecreas" fue aquel toro de Victorino Martín que lo encumbró en Madrid hace ya casi dos años y, como un juego de palabras, al de nombre "Dudillo" no dudó en Zamora por dónde exprimir ese buen pitón derecho que tuvo...

-Sí, el segundo toro de mi lote, de El Pilar. Fue un gran toro por el pitón derecho; por el izquierdo, también fue un buen toro, pero por el lado derecho fue un gran toro y me lo pude apretar y, cuanto más le apretaba, él respondía bien.

-Este año ha cumplido el décimo aniversario de alternativa. Si echa la vista atrás, ¿cambiaría algo de su carrera?

-No, no cambiaría nada. Creo que todo lo que estoy haciendo y lo que he hecho tiene una importancia muy grande y, a lo mejor, si se hubiesen cambiado unas cosas, no hubiesen pasado otras; entonces, prefiero no cambiar nada porque estoy contento con cómo están saliendo todas las cosas y, como te digo, al final, caminamos día a día.

-¿Cuál es la meta que se marca Borja Jiménez en el toreo?

-Tengo muchas metas y muchos objetivos por conseguir por delante, pero sí es verdad que mi mayor ilusión dentro del toreo es estar en la parte alta del escalafón. Hay muchos toreros que lo han conseguido y son los toreros a los que admiro por esa capacidad de aguante de tantos años, eso es lo más difícil. Y, sobre todo, que pueda torear cada vez mejor, que pueda expresarme delante de los toros y que pueda sentir el toreo cada vez con mayor rotundidad.

