La Junta sufragará dos servicios de autobús entre Zamora y Sanabria

Un servicio de autobús que saldrá a las 6.45 horas diariamente desde la parada de autobús de Puebla de Sanabria en dirección a la Estación de Autobuses de Zamora y otro en sentido inverso es la alternativa planteada por la Junta de Castilla y León a los usuarios ante la decisión del Gobierno de España de suprimir las frecuencias ferroviarias. Medida anunciada por el presidente del ejecutivo regional, Alfonso Fernández Mañueco, tras su reunión con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco; el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos; y el alcalde de Palacios de Sanabria, José Benedicto Ledesma.

El servicio se pondrá en funcionamiento a partir de los primeros días del mes de agosto con el objetivo de dar cobertura a los usuarios de estas zonas, especialmente a aquellos que lo precisan por motivos laborales, ante la determinación de Renfe de suprimir las paradas de AVE perjudicando a toda la comarca y suponiendo un freno al desarrollo de la provincia de Zamora. Decisión ante la que Fernández Mañueco ha vuelto a mostrar su rotundo rechazo reclamando al Gobierno de España que restablezca las paradas suprimidas. Asimismo, ha señalado que la alternativa se ha consensuado con usuarios del AVE, la operadora del servicio, la Diputación y los alcaldes de Zamora capital, Puebla de Sanabria, Palacios de Sanabria y Galende.

Reunión en Valladolid para tratar el problema por la supresión de las paradas de Renfe en Sanabria. | CEDIDA

De treinta y cinco minutos a una hora y media de trayecto

De treinta y cinco minutos a aproximadamente una hora y media de trayecto. Este el tiempo que tendrán que emplear los usuarios del AVE para llegar al mismo destino en autobús. Solución aportada por la Junta como medida a la eliminación de las paradas en Sanabria dentro de sus competencias. "Lógicamente, no son los tiempos de la alta velocidad, pero es un autobús directo que puede dar esa solución, no con la calidad que teníamos, pero que es lo máximo que se puede ofrecer ahora por parte de la Junta de Castilla y León", expuso el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez.

Una "buena respuesta" desde la administración regional "utilizando sus recursos" y sus competencias en materia de transporte por carretera que, el dirigente alistano confirma, "estará operativa" hasta que Renfe de marcha atrás a su decisión.

Ruta gratuita con la tarjeta Buscyl para los empadronados

La nueva ruta de autobús como alternativa a los vecinos afectados por la supresión de las paradas de AVE en Sanabria formará parte del conjunto de líneas de titularidad autonómica. De este modo, el servicio puesto en marcha por la Junta de Castilla y León será gratuito con la tarjeta Buscyl para las personas empadronadas en la Comunidad.

La tarjeta Buscyl, en formato físico, y próximamente digital, es personal y nominativa, y se puede solicitar desde este pasado 1 de julio para toda la población mayor de 15 años y censada en Castilla y León. La tarjeta funcionará también como monedero recargable para no empadronados o para pagar la tarifa de acompañantes.