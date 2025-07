HUB de La Adehuela: El futuro de los cuidados es hoy

Las movilizaciones y transferencias son parte imprescindible en el día a día de las personas dependientes y sus cuidadores. Técnicas especiales que se han ido mejorando gracias a los estudios y en las que se ha incorporado la tecnología para facilitar los cambios de postura o los traslados de un lugar a otro. Innovaciones que se dan a conocer en los talleres promovidos por el Hub de Innovación Tecnológico La Aldehuela de Zamora con el objetivo de que "no se queden en estanterías y demostraciones y lleguen al usuario final", destaca Eva García, terapeuta ocupacional de la Fundación Aspaym Castilla y León, encargada de impartir una de las formaciones sobre la utilización de productos de apoyo. "Lo que intentamos es acercar todos estos productos a profesionales y a usuarios para que los puedan tocar y probar, demostrando que no todo vale para todos, además de conseguir que se haga un uso correcto para que no se queden en un armario", añade.

Producto para movilizar a una persona tendida en el suelo. | EMMA V. DÍAZ

Teoría y práctica en la que el eje es la persona, tanto el paciente como el cuidador. "Se busca dignificar y tener en cuenta a la persona antes de movilizar. Incluso cuando hay mucho deterioro cognitivo, no podemos olvidar que estamos movilizando personas y que debemos de incluirlas en cualquier movimiento", declara la doctora en Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar, Olga Isabel Fernández. Tecnología que es muy útil en estos procesos para facilitar esa independencia y mejorar las movilizaciones y las transferencias para evitar otros síndromes geriátricos.

Asistentes al taller aprenden estrategias para prevenir lesiones. | EMMA V. DÍAZ

Alrededor de cuarenta profesionales del sector de los cuidados y la salud procedentes de Zamora, Segovia, Ávila, Salamanca y Valladolid participaron en la sesión demo formativa en el centro promovido por la Junta de Castilla y León y dinamizado por el Clúster SIVI. Actividad en la que no se olvidó la labor de los propios cuidadores ofreciendo estrategias para realizar las transferencias de forma segura. Para ello, la fisioterapeuta en Aspace Salamanca, Elena Martín, inició su charla con una rutina práctica de unos quince minutos en la que enseñó cómo aprender a trabajar el cuerpo, fortaleciendo zonas específicas para evitar lesiones tanto en los profesionales como en las personas que movilizan.

Taller de "Movilizaciones y transferencias para una mayor autonomía" en el Hub Tecnológico "La Aldehuela" / Emma V. Díaz / LZA

"Es algo que sí se tiene en cuenta, pero es verdad que, a veces, hacemos las cosas de una manera con menos conciencia y no siempre utilizando los mejores recursos porque vamos con mucha prisa", comenta Martín. Labor en la que pone el foco en el trabajo del cuerpo de los profesionales y en los dispositivos que permiten disminuir esa carga y, por tanto, reducir la posibilidad de generar lesiones en la persona que cuida y en la persona que es cuidada.

Nociones de utilidad que los profesionales del ámbito sociosanitario, la intervención social y los cuidados acogieron con gran interés durante la jornada que se replicará hoy ante la alta demanda de participación. Sesión demo formativa que se incluye en el programa del HUB tecnológico para desarrollar actividades de carácter divulgativo dando así a conocer las diversas soluciones de innovación al servicio de los cuidados tanto a profesionales como a usuarios. Tras la inauguración de las sesiones con el primer taller sobre los beneficios de la "Jardinería social y terapéutica" y esta segunda formación sobre técnicas de movilización y transferencias, están previstas nuevas demostraciones prácticas en el espacio Living Lab enfocadas en el los roboterapia o la domótica.

