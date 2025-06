Una profesora de infantil, condenada por maltrato a un niño de dos años

El juez acaba de condenar a una profesora de Educación Infantil por maltratar a uno de los alumnos, al que zarandeaba en el aula de 0 a 3 años a la que acudía en 2023, cuando el pequeño tenía dos años, una sentencia que impone una multa a la docente, de iniciales R.G.P., por considerar que el delito es leve.

La profesora era la tutora del aula del Colegio Corazón de María, en el que ya no ejerce a raíz de este caso que terminó en los juzgados gracias a la denuncia de una joven que afirma haber presenciado el maltrato a este alumno y a otros, situación que describió otra de las profesoras que realizó las prácticas en este centro, de acuerdo con lo que señala la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Zamora capital.

Sin embargo, "los padres y las madres decidieron no denunciar porque ya no iba a dar clases en el centro", explica el padre de este pequeño que comenzó a acudir a clase con R.G.P cuando tenía un año. La joven relató otro tipo de prácticas abusivas por parte de la condenada con otros niños como "mantenerles con el pañal sucio como castigo o subirles a una trona para que no se movieran y colocarles contra la pared o llevarles a otra aula solos", expone este progenitor. Precisamente, "en casa, mi hijo lloraba cada vez que tratábamos de que comiera en la trona", agrega convencido de que uno de esos niños a los que aplicaba este castigo era su hijo. Los gritos por parte de la profesora que tenía 16 niños a su cargo en este aula del "Baby Cora" eran habituales, de acuerdo con la declaración de la alumna en prácticas.

Este zamorano declaró en el juicio cómo su niño comenzó a tener pesadillas de forma repentina y hasta que este caso salió a la luz y R.G.P. dejó de trabajar con él. "Mi hijo se despertaba gritando ‘no me pegues, no me pegues’ pero nunca sospechamos que estaría pasando por este maltrato" por el que el juez le condena a pagar una multa de 180 euros al descartar secuelas físicas y psicológicas en la víctima por su corta edad cuando sufrió los episodios. La joven profesora que denunció y describió la violencia que algunos niños vivían en el aula, primero en el centro educativo y después ante la Unidad Familia Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Zamora, puso sobre la mesa el trato degradante al hijo del matrimonio que decidió dar el paso y acudir a los tribunales, un trato que incluía "castigos en la trona y cómo le cogía del brazo y le llevaba de un lado a otro del aula como si fuera un muñeco", una imagen que a este padre le cuesta verbalizar sin sentir indignación y enfado por el calvario que imagina que ha sufrido su hijo y el resto de niños afectados.

"Mi hijo no quería ir a la colegio, se convirtió en un niño introvertido, apocado y triste", agrega para subrayar que "desde que ella no está, ha cambiado, es un niño tímido pero feliz".

El juez considera probado que la profesora imputada "en varias ocasiones" zarandeó al menor "sin causarle lesiones físicas, ni psíquicas", una afirmación que viene avalada por la declaración de la profesora en prácticas "que presenció dichos hechos directamente", un testimonio que viene corroborado "por elementos periféricos, como la declaración testifical de otra profesora que ha manifestado que ella vio a la denunciada zarandear a otros menores en el comedor", apunta la sentencia.

Los testimonios de ambas cumplen con los requisitos de credibilidad, que requiere la legislación, puesto que "son permanentes en el tiempo", tanto en su declaración durante la investigación de la denuncia interpuesta por los padres del pequeño como en el juicio celebrado en el Juzgado número 4.

El magistrado añade, para cimentar su condena, que "no existen motivos espurios" por parte de la profesora que denunció que puedan llevar a pensar que quiera perjudicar a la docente. De modo que, lo relatado en el juicio tiene "credibilidad y verosimilitud" para descartar que el que trabajen ambas en el Corazón de María en la actualidad, una de ellas en la plaza de la condenada, sea motivo suficiente para que sus manifestaciones puedan arrojar dudas sobre la comisión del delito. El juez concluye que en este caso debe tenerse en cuenta de forma especial que "el menor habida cuenta de su cortísima edad no puede manifestar qué ocurrió".

El centro de educación concertado abrió un expediente a R.G.P. que terminó en un despido disciplinario por el maltrato infantil de que se le acusaba.

Suscríbete para seguir leyendo