Programa oficial completo de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025 en Zamora

El programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora incluye casi medio centenar de actuaciones musicales y actividades para todos los públicos del 20 al 29 de junio. Este es programa oficial, día a día y hora a hora.

PROGRAMA SAN PEDRO 2025

DOMINGO 29 DE JUNIO

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA

Asociación Cultural Tradición y Música Popular.

Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

12.00.- DESFILE DEL BESTIARIO de Associació Encultura’t de Sabadell

Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, C/ San Torcuato, C/ Pelayo, Santa Clara, Pza. Mayor, Ramos Carrión, Pza. Viriato, Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, C/ Pelayo, San Torcuato, Pza. Alemania, Ronda de San Torcuato y Avd. Plaza Toros

12.30.- PASACALLES a cargo de la BANDA DE MÚSICA MAESTRO NACOR BLANCO

Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- Corrida de REJONES

Leonardo - Guillermo Alonso de Mendoza - Sergio Pérez de Gregorio

Toros de Pallarés y Benítez Cubero

Lugar: Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Trémolo (pop-rock)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- ESCENARIO CATEDRAL

Concierto de ALOLLANO

"Lo que dice la gente"

Lugar: Plaza de la Catedral

Colabora: Caja Rural

20.30.- ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de JuanRa Jr.

Lugar: Plaza de la Constitución

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Project Claudia (pop-rock)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.30. Concierto de FORMULA V

Lugar: Plaza Mayor

23.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Salamandras al Son (psicofuzz instrumental)

Lugar: Plaza de Castilla y León

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

Lugar: Playa de los Pelambres

Todas las modificaciones o incidencias que pudieran darse en este programa, podrán consultarse en la página web y RRSS del Ayuntamiento de Zamora y en la web Zamorainquieta

LIII FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR

IX EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR

Del 26 al 29 de junio

Museo Etnográfico de Castilla y León

Entrada principal del MECyL (C/ Sacramento s/n)

Exposición de piezas que participan en el VIII Certamen con la temática "ANTEPASADOS"

Entrada libre y gratuita

VIII CERTAMEN DEL BARRO HERMINIO RAMOS PÉREZ-CAJA RURAL-AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

La entrega de premios tendrá lugar el 29 de junio a las 12.00 horas

OTRAS ACTIVIDADES

XII FERIA DE DÍA

Del 20 al 29 de junio

II FERÍA DEL VERMÚ

Del 20 al 22 de junio de 12.00 a 22.30 horas

Lugar: Plaza de Viriato

20 de junio: 20.00 h. Concierto de Rumba Ibérica

21 de junio: 20.00 h. Concierto de Jaima & Sara

22 de junio: 20.00 h. Concierto de Españoleando

I FERIA “COME Y CALLE - FOOD TRUCK CIUDAD DE ZAMORA

Del 20 al 29 de junio

Lugar: Jardines del Castillo

PLAZA ECOLÓGICA

20, 21 y 22 de junio

20 de junio de 18.00 a 22.00 horas

21 y 22 de junio de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas

22 de junio: Homenaje a Michael Jackson a cargo del “negro de Zamora”

Lugar: Plaza Zorrilla

2ª FERIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ZAMORA

20 de junio

De 11.00 a 20.00 horas

Lugar: La Marina

EXPOSICIÓN EDUCACIÓN DE CALLE: TERRITORIO CREATIVO

Del 25 de junio al 23 de agosto

Lugar: Biblioteca Pública del Estado