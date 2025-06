Oliveira reclama "justicia territorial" para Zamora y estrategias conjuntas

"Zamora necesita menos lamentos y más impulso". Así de contundente se mostró el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, Enrique Oliveira, en su discurso durante la celebración de la 37ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano y las Medallas a la Dedicación y Lealtad Empresarial, que se celebró en el Teatro Ramos Carrión. "Llevamos años cumpliendo silenciosamente, soportando la pérdida de población, viendo cómo se vacían nuestros pueblos y cómo se marchan nuestras generaciones más jóvenes con una mezcla de tristeza e impotencia. Y mientras tanto, vemos cómo se diseñan políticas de país en las que Zamora no está, o, peor aún, se la olvida deliberadamente. Se trata de aplicar justicia territorial", pronunció.

Manifiesto en el que reclamó el "derecho a quedarnos en nuestra tierra" para desarrollar un proyecto de vida que pasa por un plan especial para la provincia y la aplicación de la fiscalidad diferenciada. "¿Cuándo es la hora del desarrollismo de Zamora?", preguntó Oliveira quien no obvió el tema de la supresión de las frecuencias de las paradas de AVE en Sanabria. "Disponemos del privilegio de tener dos estaciones de Alta Velocidad en la provincia que permitan la cohesión territorial y acerque zonas desfavorecidas y despobladas a núcleos más desarrollados y nos ningunean, discriminan y aíslan esgrimiendo rentabilidad económica", lamentó.

Exposición en la que quiso también recordar frente a las autoridades presentes la reiterada demanda de la Cámara ante la futura reapertura del campamento militar de Monte la Reina. "Desde el año 2019 llevamos diciendo que teníamos que estar preparados para intentar que el mayor número de efectivos, mandos y oficiales incluidos pudieran establecer su residencia en nuestra capital y provincia, pero para ello era necesario que las administraciones coordinasen de manera ágil y efectiva las infraestructuras de vivienda, sanitarias, de servicios sociales o educativas para poder asumir esa población", expuso. Plan "incentivador" que urge para atraer a un mayor número de habitantes.

Colaboración entre instituciones y empresas que también solicitó con una "estrategia compartida" y "a largo plazo" para empezar a "actuar desde hoy" con el objetivo de generar oportunidades "reales" para que los jóvenes puedan quedarse en la provincia. Cuestión que, para Oliveira, pasa por "apostar de verdad por nuestros sectores estratégicos". En este sentido, alabó el comercio local "que da vida a nuestros barrios y pueblos"; el sector primario que abastece a la agroindustria "que transforma lo que la tierra nos da", el turismo cultural y natural que es "seña de identidad" y la innovación rural de la que ya hay ejemplos concretos en la provincia que demuestran que sí es posible.

"Todo pasa por la colaboración entre administraciones, por facilitar las cosas al que quiere emprender, al que quiere invertir, al que quiere quedarse", afirmó. Medidas políticas y planes estratégicos que funcionarán solo si "creemos que esta tierra puede tener futuro". "Este es el momento de activar todas nuestras capacidades. No solo para resistir, sino para transformar. No para sobrevivir, sino para construir una Zamora con voz propia en el presente, no solo en la memoria", añadió.

Oliveira hizo también un llamamiento a la unión de las empresas por la "causa más urgente de nuestro tiempo", la paz. "No hay prosperidad empresarial en un mundo que arde. No hay innovación en un mundo asediado por el miedo. La paz es la única base sobre la que pueden construirse mercados libres, sostenibles y humanos", enunció.

Intervención en la que quiso subrayar la labor de los premiados de este año a los que el jurado ha reconocido su dedicación, entrega y compromiso con la provincia, la generación de empleo y riqueza en su entorno, "porque no debemos olvidar nunca que son las empresas quienes generan empleo y en Zamora cinco de cada seis empleos son en el sector privado", destacó.

Asimismo, dedicó unos minutos a relatar las acciones efectuadas por la Cámara de Comercio en materias como la formación, el emprendimiento y la digitalización contribuyendo a aumentar la competitividad de los negocios y el reciente convenio firmado con la Casa de Zamora en Madrid. Acuerdo con el que se busca acercar a las empresas de la provincia sus instalaciones "para que sean la referencia de cualquier actividad o actuación promocional que desarrollen en la capital de España".

Un día especial para reconocer la labor de las empresas de la capital y la provincia, principalmente "por la resiliencia que tienen por los problemas que tenemos en Zamora, pero que demuestran día a día su poderío, su talento y su forma de seguir trabajando para que esta provincia nuestra no decaiga, a pesar de que creemos que está un poco desprotegida y medio olvidada", comentó el presidente.

Premiados

Gala de entrega de premios que reconoció con el Premio Mercurio a Marcial Roncero de la Fuente, del almacén de ferretería Marcial y el Vulcano a la sociedad limitada José Isidro Torres dedicada a la fabricación de productos para la construcción. Por su parte, la Medalla a la Dedicación Empresarial fue este año para la fundadora del grupo Matellanes de residencias de mayores, María Matellanes, mientras que la Medalla a la Lealtad Empresarial era recogida por el trabajador del Hotel Dos Infantas, Francisco Santamaría.

Evento cuya clausura estuvo a cargo de la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Pettit, quien acentuó la labor que realiza la Cámara de Comercio en colaboración con la administración regional "de acompañamiento y apoyo a la internacionalización de los emprendedores", ayudando a las empresas en sus necesidades. "Hoy es un día de fiesta en el que se valora el emprendimiento, la labor social, el buen hacer, el trato humano y desde la Junta aquí estamos apoyando a las empresas", manifestó Pettit.

Acto al que asistieron también el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez; y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

