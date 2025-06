Este concejal del PSOE, entre otros muchos departamentos, tiene las riendas del área de Festejos. Desde que se ha hecho cargo de esta concejalía ha apostado decididamente por llevar a cabo un San Pedro popular y participativo. En la entrevista el también teniente de alcalde repasa cómo se están desarrollando las fiestas patronales de la ciudad y avanza líneas de trabajo de cara a la celebración del próximo año.

Las Ferias y Fiestas de San Pedro viven hoy su día grande y su última jornada. ¿Qué balance inicial realiza?

El balance inicial evidentemente es muy positivo. Es positivo porque unas fiestas y unas ferias salen bien cuando la gente participa de ellas y creo que estamos asistiendo a un San Pedro récord en participación, récord en asistencia de gente, con la gente entregada en las plazas y en las actividades organizadas. La Feria de la Cerámica parece que está teniendo mucha venta y los ajeros, tras pocas horas haber iniciado la feria, estaban vendiendo casi todo. Esto resulta el mejor síntoma y la mejor evidencia de que las Fiestas y Ferias de San Pedro están funcionando. Lo del viernes por la noche en la Plaza Mayor con Mojinos y con la orquesta la Huella fue impresionante, pero es que veníamos de un llenazo de La misión en la Feria tras un llenazo de Ultraligera en la Plaza Mayor, de la Selvática y de las hogueras de San Juan.

Algunos días a la misma hora se han programado actividades para un mismo público objetivo, pero el zamorano responde a ambas. ¿Por qué?

Porque la idea al final es que haya mucha oferta de muchos gustos. El planteamiento ha sido programar bastantes actividades, incluso a la misma hora, para que la gente se reparte y se distribuya por las plazas. También observamos el año pasado que cuando solo coincidía una actividad, se colapsaba demasiado algún lugar. Ahora incluso metiendo muchas actividades, se colapsa todo de la misma manera y la gente reacciona. Seguiremos evolucionando hacia unas fiestas populares los próximos años.

Las novedades han correspondido a la recuperación de los Jardines del Castillo, donde han estado, entre otros, el "Come y calle" y donde también hubo jam session tras el jazz y la Muestra de Folklore, y el escenario San Pedrito.

"Come y calle" está saliendo muy bien es un entorno maravilloso y la gente estaba encantada. Una de las veladas previstas tras actuaciones en la plaza de la Catedral no pudo ser porque estaba todo mojado. También han funcionado espectacularmente allí son los juegos de mesa en la calle y me quedo con las dos nuevas apuestas de música en la calle. El escenario del cuzo, de la Concejalía de Juventud, de la plaza de Castilla y León y, por supuesto, el gran debe que teníamos histórico con los niños y las niñas de Zamora. El escenario San Pedrito ha estado lleno todos los días de niños.

Queremos ampliar la decoración a San Torcuato y el Riego, e incrementarla en el escenario San Pedrito

¿Se trata de una apuesta con continuidad?

Por supuesto, es un imprescindible. Y junto con el escenario Cuzo y Campeche han llegado para quedarse. Habrá probablemente que recolocar horas. Habrá que matizar actividades y tipología de música para que sea todavía más dispar y podamos segmentar más y vaya unas personas a una plaza y otras a otra porque a veces hemos coincidido con tipologías de música y a lo mejor no es lo acertado. Lo digo también por sacar una reflexión y una valoración crítica de cara al futuro. El San Pedrito ha sido ver a todos los niños atentos. Al final significa ver a los niños implicados en unas fiestas que también son suyas. En él mejoraremos la decoración para el año que viene, ya que no ha estado tan decorada como otras plazas. También tendremos que aumentarla a otras zonas comerciales, como por ejemplo, San Torcuato, la calle del Riego, con el deseo de, poco a poco, ir llegando a más zonas. Hay que tener presente que son más gastos y que va elevando el presupuesto de las fiestas. De hecho, este año se ha incrementado ligeramente, ya que cualquier orquesta que antes estaba en torno a los 6.000, 7.000 euros, ahora está saltando por encima de los 10.000 euros.

Algunos echan en falta un gran concierto.

Yo sé que esto es un debate que hay en la calle sobre los grandes conciertos y aquí tenemos que tener la mente fría y los pies en el suelo. Nosotros no podemos gastar el dineral que se gasta el Ayuntamiento de Valladolid o el de Salamanca en grandes conciertos gratuitos porque no tenemos su prepuestos, pero al igual que ellos, les va a ser muy difícil conseguir el grado de ambiente popular, festivo y participativo que estamos teniendo nosotros.

"Las peñas ahora no son de adolescentes sino de gente mayor que se junta para disfrutar "

La cifra de peñas oficiales va en aumento y dan gran ambiente en la calle.

Y, sobre todo, las peñas de gente más mayor que han tenido niños y han incorporado a los niños a las peñas y esto está cambiando la dinámica por completo del mundo peñista. Ya no hablamos de peñas de adolescentes, hablamos de peñas de gente mayor que se junta para comer, para disfrutar y para ir a ver las actuaciones.

¿Se han producido incidentes?

En un principio no ha habido ningún incidente destacable. Siempre el día más complicado son las hogueras y curiosamente no es por la participación de las peñas, que están todos los días en la calle, sino porque viene más gente de fuera.

Alude a la hoguera de San Juan y vecinos de la zona de la Ciudad Deportiva han pedido su traslado a Ifeza o algún otro lugar sin viviendas en las inmediaciones por las molestias generadas. ¿Lo estudiarán?

No. Es una única vez al año en la Ciudad Deportiva. Una vez al año en la Feria y una vez al año en la Horta. Yo creo que quien sí que tenía muchos días al año es la Plaza Mayor y que creo que lo que hemos intentado ha sido, de alguna manera, liberar a la Plaza de un ruido permanente de música, ya que lo sufren más que nadie porque tienen los dos fines de semana de las fiestas y algún día tres semanas por medio. Además, las hogueras se cortaron a las 2 de la mañana. Y las fiestas populares son para que se hagan en la ciudad, en el centro y en los barrios y alrededores, no son para echar a la gente fuera de la ciudad. No estoy dispuesto a convertir una ciudad fría en fiestas y sacar las verbenas y sacar las actividades musicales del centro de la ciudad.

El concejal del PSOE. / Jose Luis Fernández

El año pasado fue Panorama este año La Misión, ¿el próximo año apostarán por una gran orquesta?

Seguiremos y ya está contratada. Este año irían a ver a La Misión aproximadamente unas 10.000 personas, cifra muy parecida a las que tuvo el año pasado la Orquesta Panorama, incluso teniendo un nombre mucho más reconocible. Además, cumplimos escrupulosísimamente la ley de Castilla y León hasta las 3 de la mañana a diario y ningún día ha estado sonando una orquesta a las 02.45 horas y en fin de semana, que lo marca hasta las 5 de la mañana, ningún día a partir de las 4. 45 ha estado sonando una orquesta.

El Festival Jazz Zamora contó con la actuación de una de las grandes referencias del género, el pianista Chucho Valdés.

Un gran artista internacional que, pese a la lluvia y a la incertidumbre, llenó. Además, hemos récord de asistencia en el Festival de Flamenco. Hemos logrado un no hay entradas con Mercé a precios populares para tener un flamenco para todos. El Festival de Flamenco sigue siendo una de nuestras apuestas, con un día con un carácter transgresor y otro, más clásico. Los datos de las entradas son comprobables y si hubiéramos sacado 200 entradas más las hubiéramos vendido para José Mercé y Rancampino Chico. El año pasado tuvimos la mala suerte que llovió, pero este año, están los datos que avalan el camino. Mientras yo sea el responsable de la política de fiestas seguiremos apostando por el flamenco, seguiremos destinando una importante partida económica y esperamos seguir contando con el respaldo de la afición, que es clave.

La Feria de la Alfarería Popular no pasa por sus mejores momentos ¿se plantean algún tipo de incentivo para que los artesanos que participen?

El problema no es que vengan o no, el problema es que no hay alfareros. Ceramistas hay de sobra y había cerca de 20 en reserva. El problema es que no encontramos alfareros y se busca, pero el sector no está ahora mismo en sus mejores momentos.

Este San Pedro han aumentado el despliegue de urinarios.

Hay urinarios en la plaza de la Catedral, en varios puntos del casco antiguo, como en Viriato, y en la Plaza Mayor. También hemos puesto en la plaza de la Constitución, en la plaza del San Pedrito, hay otros dos, en la plaza de Hacienda y en la plaza de la Marina. Y ahora en la Feria del Ajo, para estos días. Yo creo que hay una distribución muy amplia para que la ciudad esté lo más limpia posible. El Ayuntamiento ha hecho una compra importante de urinarios y otros tantos son de la empresa que tenemos contratada. Además, hay un invento para los hombres, que tiene forma de exprimidores de naranja., donde pueden orinar cuatro a la vez.

Han incrementado también la cifra situada en las inmediaciones del templo de San Juan, lo cual no ha gustado a todos.

Resulta raro verlos en las inmediaciones de una iglesia románica, pero hay una realidad, y es que por mucho que lo intentes, alguien te va a mear en los muros de la iglesia. Resulta preferible, a criterio de la Policía Municipal, ponerlos contra la pared de la iglesia, porque teniendo los urinarios ahí, sí que nadie te va a ir a mear en el templo.

¿Qué retos se marca para el próximo San Pedro?

Seguir manteniendo el componente popular, apostar por un concierto de primer nivel de pago. Seguir manteniendo las plazas, ya que creo que no se puede ampliar más plazas, así como seguir manteniendo el número de hosteleros que deciden sacar sus barras a la calle y que contratan casetas, que este año han pasado a ser 15. Que no solo la fiesta sea para pasarlo bien, sino que también sea para, de alguna manera, fomentar la economía de Zamora, que se contrate a más gente y que viva más gente del sector hostelero en Zamora.

