Los usuarios de los Pelambres solicitan tener acceso a los baños públicos

Las altas temperaturas hacen que uno de los lugares más visitados durante estas jornadas sea la zona de la conocida como playa de los Pelambres, a pesar de que, de momento, no tiene el servicio de bar, debido a los trabajos de restauración de las instalaciones para su acondicionamiento.

Tampoco se dispone de servicio de baño público o duchas, a pesar de que la caseta donde se ubica sí que podría estar en uso, pero permanece cerrada.

Y esa es la denuncia de hacen varios usuarios de los Pelambres, que no entienden cómo no se puede utilizar estos servicios. "Muchas tardes hay grupos de gente allí conversando o jugando la partida", apunta uno de los usuarios, quien destaca que hombres, y sobre todo mujeres, con un edad ya, "tienen que ir a hacer sus necesidades entre la maleza, lo que no es muy normal", lamenta.

Sin posibilidad de refrescarse

Además, como en la actualidad no está permitido el baño en el río a su paso por esa zona, también les gustaría poder utilizar las duchas para poder refrescarse. Pero ni baños, ni duchas, puesto que los servicios están cerrados al público.

Algunos usuarios ya han elevado sus quejas a responsables del Ayuntamiento de Zamora. "Nos dicen que la contrata de los servicios son del bar y que como todavía no está en funcionamiento, no se puede hacer nada".

Una razón que no aceptan porque, tal y como recuerdan, "cuando en esta zona ha habido alguna prueba deportiva reciente, sí que se han abierto las instalaciones para que los participantes pudieran utilizarlas", ponen como ejemplo.

"Nosotros solo queremos poder tener acceso a estos servicios, tan necesarios en esta época, porque somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos", finalizan.

