Renfe asegura que los nuevos horarios han aumentado los viajeros en Zamora y Sanabria

"La entrada en servicio de la nueva oferta comercial de Renfe en el corredor de larga distancia de Galicia-Castilla y León-Madrid ha cosechado, desde que arrancó el pasado 9 de junio, cifras récord de viajeros", con récord histórico el 20 de junio cuando se alcanzaron 12.839 viajes en un solo día, y aumentado los usuarios tanto en la estación de Zamora como la de Sanabria, con crecimientos del 38% y el 13% con respecto al mismo periodo del pasado año, hasta llegar a los 9.840 y 531 usuarios respectivamente.

Unos datos que parecen certificar dos cosas: que quitar trenes de la mañana en Sanabria aumenta viajeros y que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia no va a dar marcha atrás, ya que su gestión se ve avalada por las cifras. Eso sí, no hay manera de comprobar si los datos de Renfe son fiables por la simple razón de que hasta ahora nunca había ofrecido cifras de los viajeros que se suben y se bajan en Zamora o en Sanabria. Y cierto es que una fuente oficial es, por definición, fiable, pero es que Renfe mintió en su día en un comunicado oficial cuando dijo que no se iban a suprimir paradas en Zamora y luego sí se hizo.

Es lo que dice el operador ferroviario, que relaciona el aumento de pasajeros con tres factores: "La mejora de frecuencias, la reducción de tiempos de viaje y el incremento de plazas disponibles, gracias a la incorporación de los nuevos trenes S106 (Avril) y al refuerzo de los servicios Avlo (trenes de bajo coste con el mismo material, Avril, pero con más plazas, ya que no llevan coche cafetería). Todos ellos factores "que han contribuido a consolidar esta tendencia ascendente".

"En este sentido, desde el pasado 9 de junio el número de viajeros semanales se mantiene de forma sostenida por encima de los 75.000, lo que representa un récord para este corredor", indica Renfe, que añade que "durante los primeros quince días en servicio de la nueva oferta comercial, entre el 9 y el 26 de junio de 2025, se ha registrado un crecimiento significativo del número de viajeros en todas las estaciones del corredor frente a los registros del mismo periodo de 2024.

Santiago de Compostela ha obtenido un incremento en el número de viajeros del 87%, con más de 31.500 pasajeros frente a los 16.900 del año anterior, lo que lo posiciona como uno de los principales beneficiarios del nuevo servicio.

Le siguen A Coruña con un crecimiento del 77% (de 10.690 a 18.930 viajeros) y Vigo-Urzáiz, con un total de 10.050 viajeros, lo que supone un incremento del 48% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 6.800 usuarios.

Ourense, por su parte, ha contabilizado una subida del 11%, al pasar de 23.700 viajeros a más de 26.400 durante este mismo periodo. En Pontevedra, mientras tanto, el número de usuarios ha subido un 27%, hasta los 6.180.

El comportamiento ha sido igualmente destacable en lo que Renfe llama estaciones intermedias. El número de viajeros se ha elevado en A Gudiña-Porta Galicia un 44% hasta los 1.050, mientras que en Vilagarcía de Arousa el volumen de viajeros ha crecido un 34% hasta los 2.010.

Incrementos también en Castilla y León y Madrid

"En esta reorganización del servicio, la compañía no solo ha tenido en cuenta los flujos de movilidad en Galicia, sino los de todo el corredor en su conexión con Castilla y León y Madrid.

Mientras que el número de pasajeros en Zamora crece un 38% respecto a los valores de 2024 (al contabilizar 9.840 viajeros), Medina del Campo AV mejora un 17% (820 viajeros durante el citado periodo de 2025, frente a los 703 del año pasado) y Segovia-Guiomar (AV), un 3% (5.474).

En el caso de Sanabria AV, el volumen de viajeros ha subido un 13%, al pasar de los 469 viajeros registrados en dicho periodo de 2024 a los 531 contabilizados durante las dos primeras semanas de la puesta en servicio de la nueva oferta comercial en alta velocidad.

Por último, en términos absolutos, la estación de Chamartín-Clara Campoamor (Madrid) ha concentrado el mayor volumen de desplazamientos, con un aumento del 46%, al pasar de 53.270 viajeros a 77.570.

"Para adaptarse a la demanda y mejorar la conectividad del territorio, en consonancia con los tiempos actuales en los que el número de viajeros ha ido en aumento y dentro de las fases de ampliación del servicio Galicia-Madrid, Renfe puso en marcha el pasado 9 de junio un cuadro de horarios con 11 circulaciones por sentido en días laborables y con mejoras en sus conexiones", asegura la operadora.

Mejoras en el servicio

Y es que el negociado de Álvaro Fernández Heredia habla de "más opciones de viaje con horarios más ajustados, más plazas, mejores prestaciones gracias a los nuevos trenes y más servicios AVE y una reducción de tiempos en varios trayectos marcan esta nueva fase de implantación de los S106".

Desde la puesta en servicio de los nuevos trenes S106 en Galicia en mayo de 2024, las conexiones con Madrid han mejorado con trayectos con un menor tiempo de viaje, más plazas ofertadas (los S106 ofrecen más de 500 plazas), mejores prestaciones y frecuencias, el estreno del AVE más allá de Ourense (Santiago, A Coruña, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo), y precios más ajustados gracias a la puesta en servicio de los Avlo.

La implantación de los nuevos trenes S106 y los nuevos servicios se ha estado realizando en fases desde mayo del año pasado, con la intención de prestar a los viajeros cada vez más servicios AVE y Avlo, en sustitución de los trenes Alvia, para dar más plazas, mejores tiempos de viaje y mayor confort.

Suscríbete para seguir leyendo