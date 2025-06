"Lo importante es ser amable, sonreír y respetar al cliente"

El jurado de los Premios Mercurio y Vulcano ha concedido la insignia a Francisco Santamaría por sus 49 años ininterrumpidos como empleado en la cafetería del Hotel Dos Infantas de la capital zamorana siendo un ejemplo «del aprendizaje continuo, la constancia, la entrega incondicional a su trabajo y la mejora constante».

-¿Qué sintió al saber que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora le había otorgado la Medalla a la Lealtad Empresarial?

-Mucha alegría y mucha sorpresa.

-¿Se esperaba este reconocimiento después de tantos años de trabajo?

-No esperaba nada y no sabía nada de nada hasta que me llamó la Cámara de Comercio y me comentó que me iban a dar una medalla al trabajo.

-¿Qué significa para usted la palabra "lealtad" en el ámbito laboral?

-Una continuidad, un respeto, ser leal a la empresa. Es decir, ser fiel con la empresa y estar con ellos.

-¿Cuántos años lleva trabajando en el Hotel Dos Infantas y cómo fueron sus comienzos?

-49 años. Empecé en otro bar anteriormente y estuve dos años. Y a partir de ahí, un amigo que conocía en el Dos Infantas me comentó que si quería ir a trabajar allí y con 16 años empecé y hasta hace tres meses que me jubilé.

-¿Cómo ha cambiado el hotel y su trabajo desde que usted empezó?

-Se han renovado muchas cosas. La cafetería se ha renovado dos o tres veces y las habitaciones... Respecto a mi trabajo, todo ha ido siempre muy bien, con mis compañeros, con el director... había muy buen ambiente.

-¿Cuál ha sido lo más difícil en todos estos años de su vida laboral?

-Quizás los horarios. Aunque yo he sido una persona que no miraba horarios ni nada. Solíamos tener turnos de mañana o de tarde y se hacían horas y horas...

-¿Qué le motivó a mantenerse tantos años en el mismo puesto y con tanta dedicación?

-Mi profesión que me gustaba y también el hecho de que he estado a gusto con la empresa y con los compañeros además de con muchos clientes, que algunos han llegado a convertirse en amigos también.

-¿Qué cualidades son imprescindibles para trabajar de cara al público?

-Ser amable, sonreír a la gente y respetar al cliente. En mi trabajo, venía mucha gente de fuera de Zamora, incluso del extranjero y hay clientes de todos los tipos, pero la mayor parte de la gente muy bien. Hay de todo porque cada uno somos de una madre y hay que entender que hay veces que no es fácil el trato, pero en general muy bien.

-En esas circunstancias en la que era más complicado el trato ¿qué hacía usted?

-Hay que tener mucho aguante y mucha paciencia. He tenido incluso situaciones en las que ha habido amigos que no se han comportado bien y me ha dolido mucho, pero siempre hay que tener respeto a la gente y a los otros clientes.

-¿Qué es lo que más le gustaba de su trabajo?

-Me gustaba mucho relacionarme con los clientes, con todos, tanto con clientes de todos los días como con clientes nuevos.

-¿Y lo que menos le agradaba? ¿Cuál ha sido lo más duro?

-Cuando la gente a lo mejor no se comportaba en condiciones, pues me dolían las cosas. Es una de las cafeterías en las que tampoco hemos tenido muchas broncas o muchas cosas, pero con tantos años, siempre hemos tenido algunas cositas...

-Tras 51 años como camarero, hace tres meses se jubiló ¿cómo fue el momento de la despedida de su puesto de trabajo?

-Muy emotivo porque me hicieron una fiesta que no me la esperaba. Los compañeros, los clientes, mi jefe, mi familia... no sabía nada de nada y fue una gran alegría. Ese día estaba preparando un evento que me habían encargado y cuando vi entrar a mi mujer, a mis hijas, a mis nietos... fue una sorpresa muy grande.

-Empezar la jubilación con este premio es algo más reconfortante ¿cómo ha iniciado esta nueva etapa de su vida?

-Con mucha ilusión y mucho tiempo libre, aunque soy el alcalde de Entrala y tengo mi trabajo en el pueblo. Llevo en el ayuntamiento más de 25 años y estos dos últimos como alcalde.

-¿Cómo ha compaginado esas dos facetas durante sus años de trabajo?

-Gracias a mis compañeros que me han apoyado mucho. Al director nunca le he tenido que pedir nada por el tema de alcaldía, aunque creo que si se lo hubiese pedido tampoco habría tenido problemas, pero mis compañeros me han ayudado bastante porque normalmente las cosas del ayuntamiento son por la mañana y cuando coincidía, le decía al compañero, "oye hazme las mañanas y yo voy por las tardes" y así ha sido.

-¿Qué mensaje le daría a un joven que hoy empiece su primer trabajo en el sector de la hostelería?

-Los primero que empiece con ilusión y alegría y, sobre todo, que tiene que tener mucho respeto a los clientes y a la gente, que no es fácil... que no se piense que porque hable con él, ya lo tiene comprado o tiene con él lo que quiera, porque no es así, siempre tú en la barra y el cliente fuera de la barra. Hay que respetar mucho a la gente porque, aunque tengas mucha confianza, cuidado, siempre hay que tener una distancia.

