"Hay una tanda de rejoneadores jóvenes que ojalá seamos el futuro"

-Vuelve a torear en Zamora, ¿cómo afronta el compromiso?

-Contento por volver después de no haber estado el año pasado, es una plaza en la que he podido actuar dos veces y siempre me ha ido muy bien, en la cual también he estado muchas tardes acompañando de joven, como aficionado, a mi padre y he vivido tardes muy bonitas y, sobre todo, con recuerdos muy bonitos siempre de Zamora.

-¿Qué espera de la tarde del domingo?

-Llego en un momento muy bueno, en el que estoy disfrutando mucho y cuando uno disfruta, hace disfrutar. Es un cartel muy rematado, con Leonardo, que es una figura ya contrastada, y un joven, que creo que los jóvenes somos el futuro.Y qué bonito también que haya jóvenes que estén saliendo en este mundo tan complicado.

Y con una ganadería que, a priori, este año está echando una gran camada; hemos toreado varias corridas de Benítez Cubero; el otro día, le corté un rabo a un toro en Torrejón de Ardoz, y ojalá que tengan la bravura de sus hermanos de camada y podamos dar una gran tarde los tres toreros.

-Acaba de compartir cartel en Soria con los mismos compañeros con los que toreará el domingo, ¿llegan a Zamora con buen ambiente y ganas de volver a medirse en el ruedo?

-Sí, siempre. Me considero una persona muy competitiva hasta conmigo mismo. Y la verdad es que siempre con la educación y el respeto y la amistad que tengo con todos los compañeros. Luego creo que ninguno se deja ganar la pelea, pero sí es cierto que siempre hay una amistad y un respeto.

-Hacia el ecuador de la temporada, ¿cómo definiría la suya?

-Está siendo una temporada muy bonita, con unas sensaciones y con una madurez mayor a la de otras temporadas. También voy con una cuadra mucho más amplia y en la que estoy disfrutando un montón y en la que creo que voy escalando pasito a pasito en alcanzar técnica, en alcanzar madurez, en ir aprendiendo la profesión.

Sí es verdad que es una temporada un poquito diferente, en la que ya se ha retirado mi padre, es diferente también en casa, pero feliz y la verdad es que van saliendo las cosas.

-Hace ya algo más de un lustro desde que tomó la alternativa, ¿qué piensa cuando echa la vista atrás hacia ese momento?

-Es increíble cómo pasa el tiempo; como dices, hace prácticamente seis años, fue en mayo de 2019. Y ahí ya quedó el niño que todavía estaba muy verde, con mucha menos técnica y mucha menos sabiduría. Y ver todo lo alcanzado, lo madurado, los triunfos obtenidos,... es bonito.

Y con la ilusión de seguir, de crecer, de aprender mucho más porque, al final de todo, nunca has aprendido todo en esta profesión, siempre tienes que seguir progresando, mejorando, para dar lo mejor al aficionado de ti mismo y de tu cuadra. Y ojalá sigamos muchos años más.

-¿Y qué espera alcanzar en el rejoneo a lo largo de su carrera?

-Uno siempre aspira a intentar llegar a lo más alto, a innovar,... pero, sobre todo, creo que una de las cosas que más me han inculcado en casa y más he vivido y me han servido es el respeto hacia el caballo, hacia el toro, a la profesión, al público.

E, indudablemente, llegar a conseguir poder torear cada vez más despacio a caballo, tener una doma más sutil, más correcta; hacer todo de manera que parezca que el caballo y tú sois uno, que no haya tirones, que no haya brusquedades, que tenga una armonía. Creo que eso es lo difícil de conseguir, unido a la pureza, y en eso es en lo que trabajo cad a día para marcar mi camino en relación a ese estilo.

-Su padre será el mayor ejemplo a seguir y el principal espejo en el que mirarse, ¿verdad?

-Sí, indudablemente, así es. Es un ejemplo para todo el mundo, por cuántos rejoneadores han salido y han intentado agarrar su estilo, su concepto, su forma de torear; ha sido un ejemplo para muchos e, indudablemente, para mí lo es. El estar todos los días montando, viéndolo y ver las cotas que ha alcanzado son dignas de admirar y, como dices, es un espejo muy importante para mí

-¿Qué consejos le él da ahora que ya se ha retirado?

-En el día a día, hay muchos consejos, muchas enseñanzas, muchas vivencias que no te sabría decir un consejo. Simplemente, muchas veces, con verle, ahora que se ha retirado, sigue montando igual o más que antes.

Y todo el sacrificio que ha hecho por la profesión y que hemos vivido nosotros en casa desde niños te hace valorar y te hace ver por qué ha sido lo que ha sido.

-Usted forma parte de una tanda de rejoneadores muy jóvenes, ¿cómo ve el relevo generacional?

-Gracias a Dios, ahora estamos ahí algunos jóvenes que estamos queriendo abrirnos camino y creo que es importante porque, como en toda profesión, tiene que haber un relevo y sigue siendo una profesión muy complicada. Han disminuido mucho los festejos de rejones en los pueblos y mantener una cuadra para actuar en pocos festejos, con poca economía, es muy complicado.

Entonces, creo que ha bajado mucho la cantidad de rejoneadores jóvenes que quieren entrar en la profesión, pero, gracias a Dios, ahora estamos una tanda de jóvenes que ojalá seamos el futuro de la tauromaquia.

Es un orgullo ser hijo del mejor rejoneador de todos los tiempos, ser hijo de Pablo

-También es torero de dinastía, ¿eso es una responsabilidad extra cada vez que sale a la plaza?

-Al final, es una responsabilidad, obviamente, por todo lo que ha hecho tu padre, pero es algo que, al principio, me pesaba, que lo acusaba, pero luego tomé decisiones personales en las que decidí marcar mi identidad, marcar mi camino, marcar mi carrera.

Y creo que, al final, todo eso va ligado a la personalidad y, como te digo, es un orgullo ser hijo del mejor de todos los tiempos, ser hijo de Pablo. Con todo el orgullo de serlo, pero, cuando estoy en el ruedo, me gusta mantener mi personalidad y mi forma de ver el torero, dentro de que compartimos un concepto muy parecido.

-El año pasado, abrió la primera puerta grande de la Feria de San Isidro en Las Ventas, precisamente, en la despedida de su padre, y este año, se ha quedado fuera. Imagino que el sabor de boca no es el mejor y que estará deseando volver...

-Sí. Uno siempre sueña con estar acartelado, con hacer el paseíllo en Las Ventas. Pero, después de haber triunfado el año pasado y, sobre todo, en la forma, porque creo que esta ha sido una de las faenas más rotundas de lo que viví, este año no salieron las cosas, no se dieron las negociaciones.

Pero eso también es un aliciente para trabajar más duro, para esforzarte más, para, si Dios quiere, el año que viene poder estar en San Isidro.

-Donde sí está anunciado dentro de unos días es en San Fermín, ¿qué expectativas tiene para esa tarde y cómo se está preparando para ella?

-San Fermín es importantísimo para nosotros, independientemente de la categoría y la responsabilidad que tiene la feria, sino también por la cercanía con nosotros. Al final, es nuestra tierra, es nuestra plaza clave, nuestra plaza por excelencia.

Y bueno, gracias a Dios, cuando llegas en un momento en el que te van saliendo las cosas, lo ves todo más claro, vas con la mente más despejada. Pero, teniendo primero este fin de semana los compromisos de Zamora y Burgos, también con la mentalidad en ellos para manejar los caballos y para que un triunfo te dé moral para ir con más tranquilidad a Pamplona.

