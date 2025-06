Vídeo: Dos americanos-zamoranos salvan a una cigüeña de ahogarse en el Duero

Dos americanos-zamoranos han salvado a una cigüeña de ahogarse en el río Duero. El rescate sucedió el miércoles 25 de junio, cuando Philip Guerra (@philguerra en Instagram) y su hijo, Benjamín Guerra, viajaban en kayak por el río. Según el relato del padre y en concordancia con el vídeo subido a YouTube, vieron al pájaro incapaz de escapar del entramado de raíces que le rodeaban el cuello. "Lo liberamos, pero no podía volar, no podía hacer nada. Pensábamos que iba a caerse, entonces lo subimos en nuestro barco para dejarlo descansar", explica Guerra. Posteriormente, llamó a los bomberos y estos metieron al ave "en una pequeña caja", para trasladarla al Centro de Recepción de Fauna de Zamora (CRF), en Villaralbo. "Hoy les envié un mensaje, "¿Cómo está el pájaro?" Dijeron que está vivo y bien, porque come. Pero no puede caminar muy bien porque tiene una malformación en sus patas", dice Guerra, con esperanzas de que el corrector que el veterinario ha hecho a la cigüeña solucione el problema.

"No sé cuánto tiempo el pájaro estuvo ahí. No sabemos cuánto tiempo estuvo luchando, pero fue exactamente lo que vi, estaba luchando", relata Guerra, que sin ser experto en pájaros se basó en el "conocimiento común" para asistirlo junto a su hijo. El adolescente, nacido en Estados Unidos, pero de madre zamorana, ha vivido en la capital provincial intermitentemente durante su vida, mudándose por última vez a la capital mundial del románico en 2019.