Programa oficial completo de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025 en Zamora

El programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora incluye casi medio centenar de actuaciones musicales y actividades para todos los públicos del 20 al 29 de junio. Este es programa oficial, día a día y hora a hora.

PROGRAMA SAN PEDRO 2025

VIERNES 27 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de San Frontis. Plaza de la Iglesia

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Arracada

Lugar: Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.-JUEGOS DE MESA EN LA CALLE

Con presencia de autores zamoranos

Juegos de Rol (inscripción: apuntame linea zamora) Juegos de cartas, miniatura, juegos rápidos y catan

Lugar: Jardines del Castillo

19.00.- La amenaza sobre Arbulaca: Cerámica Vaccea, Arqueología y la defensa del El Viso

Taller Multidiscplinar Alfarretos Gráficos

Lugar: Plaza de Viriato

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Battere y Levare (jazz)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Bigornia

Lugar: Zona Centro

20.00. - ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de Huckleberry

Lugar: Plaza de la Constitución

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Homenaje a los Payasos; con Gumer y Plof

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Riders on the Doors (tributo a The Doors)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.15. - ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de grupo Inspector Riff

Lugar: Plaza de la Constitución

21.30.- Concierto “VITA IESU CHRISTI REDEMPTORIS NOSTRI”

Lugar: Iglesia de San Cipriano

Coro “Capella Ocellum Duri”

Degustación final de vino y queso zamorano

Entradas: 5 €

Puntos de venta: Calle Ramos Carrión 18

22.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Aullidos (rock en español)

Lugar: Plaza de Castilla y León

22.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Disco Móvil infantil - Cubimovil

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

22.30.- ESCENARIO CATEDRAL

LIII FESTIVAL DE FLAMENCO

“Flamenco is not a crime” Los Voluble

Lugar: Plaza de la Catedral

Entradas: 1 día: 18 €

Abono 2 días: 25 €

Puntos de Venta: taquilla Teatro Principal y www.teatroprincipal.org

22.30.- Concierto de MOJINOS ESCOZIOS

Lugar: Plaza Mayor

23.00. - ESCENARIO CAMPECHE

Conciertos a cargo de Voces de Bolero

Lugar: Plaza de la Constitución

00.00.- ORQUESTA LA HUELLA

Lugar: Plaza Mayor

SABADO 28 DE JUNIO

10.00.- XV ENCUENTRO ZAMORA CON EL SAHARA

Instalación haima tradicional saharaui, música saharaui y artesanía saharaui. Tatuajes de henna y de nombres en árabe (de 17.00 a 21.30)

Permanecerá abierto hasta las 22.00 horas

Lugar: Plaza Mayor

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

12.00.- INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL AJO

Días: 28 y 29 de junio.

Clausura: día 29 de junio a las 13.00 horas.

Lugar: Avenida de las Tres Cruces.

Patrocina: CAJA RURAL

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Tradymupo

Lugar: Zona Centro

14.00.- Comida solidaria AZAYCA “Arroz a la zamorana”

Lugar: Plaza Mayor

Donativo: 10 €

Tickets en caseta municipal del 23 al 27 de junio

Colabora: Caja Rural

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- Corrida de TOROS

Morante de la Puebla - Emilio de Justo - Marco Pérez

Toros de El pilar

Lugar: Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Ocellum (bossa)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- ESCENARIO SAN PEDRITO

“Malabaque?” a cargo de La Pequeña Nave

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Asociación de tamborileros zamoranos

Lugar: Zona Centro

20.30.- ESCENARIO CAMPECHE

“Rumba Ibérica”

Lugar: Plaza de la Constitución

20.30.- XXXVII Edición de los Premios Mercurio y Vulcano y Medallas a la Actividad

Comercial e Industrial

Lugar: Teatro Ramos Carrión.

Organiza: Cámara Oficial de Comercio e Industria

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Octofuzzy (fuzz rock)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.00.- Pasacalles de gigantes y cabezudos de CAPITONIS DURII El cerco de Zamora; junto con el grupo “ASSOCIACIÓN ENCULTURA`T DE

SABADELL”

SUBIDAZA; subida a Balborraz, espectáculo de luz y música.

Recorrido: Avd. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, C. Alfonso IX, C. Santa Clara, Pza. de la Constitución, Pza. del Seminario, Cuesta del Piñedo, C. San Juan de las Monjas, Pza. San Leonardo, C. Caldereros, Cuesta de Balborraz (SUBIDAZA), C. Renova, Pza. Sagasta, C. Santa Clara, C. Pelayo, C. San Torcuato, Pza. de Alemania, Ronda de San Torcuato y Avda. Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

21.30.-CHARANGA MATRACA

Pz. Marina-Pz. Mayor

21.30.- ESCENARIO SAN PEDRITO

“ParD2” a cargo de El Niño Lápiz

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

21.30.- XII EDICIÓN "NOCHE DE LAS VELAS"

Ainhoa Arteta

Montserrat Martí Caballé

Luis Santana

Víctor Carbajo (pianista)

Coros Amigos de la Ópera

Ballet de las Velas

Entrada donativo:20 euros

Punto de venta: Seminario de San Atilano a partir del 11 de junio.

Lugar: Patio Claustral del Seminario. Plaza de San Atilano

22.00.- Concierto de MEDINA AZAHARA “Todo tiene su fin”

Lugar: Auditorio Ruta de la Plata

20.30.- Apertura de puertas

Entradas: hasta entrada 500: 20 € + gg; de 501 a 1.500: 23€ + gg; desde 1501: 25 € + gg

Puntos de venta: www.entradas.com y www.pandoraproducciones.com

Colabora: Caja Rural

22.30.- ESCENARIO CATEDRAL

LIII FESTIVAL DE FLAMENCO

JOSÉ MERCE, Rancapino Chico y Belén López

Lugar: Plaza de la Catedral

Entradas: 1 día: 18 €

Abono 2 días: 25 €

Puntos de Venta: taquilla Teatro Principal y www.teatroprincipal.org

22.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Sin control (metal)

Lugar: Plaza de Castilla y León

22.30.- ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a piano de Eva Ares y Diego Turrión

Lugar: Pza. de la Constitución

22.30.- Concierto a cargo de “TITIS TWISTER”

Lugar: Plaza Mayor

00.00.- ORQUESTA VOLTAJE NOVA SHOW

Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 29 DE JUNIO

11.00.- PASACALLES DE GIGANTES Y GIGANTILLAS CIUDAD DE ZAMORA

Asociación Cultural Tradición y Música Popular.

Recorrido: C/ Villalpando, Puerta la Feria, C/ el Riego, C/ San Vicente, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, C/ Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, C/ Santa Clara, Avd. Alfonso IX, Pza. Alemania, C/ Víctor Gallego, C/ Amargura, C/ Campo de Marte y C/ Villalpando

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

12.00.- DESFILE DEL BESTIARIO de Associació Encultura’t de Sabadell

Recorrido: Av. Plaza de Toros, Ronda de San Torcuato, C/ San Torcuato, C/ Pelayo, Santa Clara, Pza. Mayor, Ramos Carrión, Pza. Viriato, Ramos Carrión, Pza. Mayor, C/ Renova, Pza. Sagasta, Santa Clara, C/ Pelayo, San Torcuato, Pza. Alemania, Ronda de San Torcuato y Avd. Plaza Toros

12.30.- PASACALLES a cargo de la BANDA DE MÚSICA MAESTRO NACOR BLANCO

Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- Corrida de REJONES

Leonardo - Guillermo Alonso de Mendoza - Sergio Pérez de Gregorio

Toros de Pallarés y Benítez Cubero

Lugar: Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Trémolo (pop-rock)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- ESCENARIO CATEDRAL

Concierto de ALOLLANO

"Lo que dice la gente"

Lugar: Plaza de la Catedral

Colabora: Caja Rural

20.30.- ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de JuanRa Jr.

Lugar: Plaza de la Constitución

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Project Claudia (pop-rock)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.30. Concierto de FORMULA V

Lugar: Plaza Mayor

23.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Salamandras al Son (psicofuzz instrumental)

Lugar: Plaza de Castilla y León

23.30.- ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES

Lugar: Playa de los Pelambres

*Todas las modificaciones o incidencias que pudieran darse en este programa, podrán consultarse en la página web y RRSS del Ayuntamiento de Zamora y en la web Zamorainquieta

LIII FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR

IX EXPOSICIÓN FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERIA POPULAR

Del 26 al 29 de junio

Museo Etnográfico de Castilla y León

Entrada principal del MECyL (C/ Sacramento s/n)

Exposición de piezas que participan en el VIII Certamen con la temática "ANTEPASADOS"

Entrada libre y gratuita

VIII CERTAMEN DEL BARRO HERMINIO RAMOS PÉREZ-CAJA RURAL-AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

La entrega de premios tendrá lugar el 29 de junio a las 12.00 horas

OTRAS ACTIVIDADES

XII FERIA DE DÍA

Del 20 al 29 de junio

II FERÍA DEL VERMÚ

Del 20 al 22 de junio de 12.00 a 22.30 horas

Lugar: Plaza de Viriato

20 de junio: 20.00 h. Concierto de Rumba Ibérica

21 de junio: 20.00 h. Concierto de Jaima & Sara

22 de junio: 20.00 h. Concierto de Españoleando

I FERIA “COME Y CALLE - FOOD TRUCK CIUDAD DE ZAMORA

Del 20 al 29 de junio

Lugar: Jardines del Castillo

PLAZA ECOLÓGICA

20, 21 y 22 de junio

20 de junio de 18.00 a 22.00 horas

21 y 22 de junio de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas

22 de junio: Homenaje a Michael Jackson a cargo del “negro de Zamora”

Lugar: Plaza Zorrilla

2ª FERIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN ZAMORA

20 de junio

De 11.00 a 20.00 horas

Lugar: La Marina

EXPOSICIÓN EDUCACIÓN DE CALLE: TERRITORIO CREATIVO

Del 25 de junio al 23 de agosto

Lugar: Biblioteca Pública del Estado