Fernando Isidro (José Isidro Torres): "Mi padre nos inculcó el valor del esfuerzo y del trabajo"

¿Qué significa para la empresa ser reconocida con el Premio Vulcano?

Lo primero, quiero agradecer tanto a la Cámara de Comercio, sobre todo a la figura del presidente, que es Enrique, y a su secretario Javier, como al resto de miembros del jurado que nos hayan concedido este galardón, es un orgullo y tiene un valor muy especial porque nos valoran una trayectoria basada en el trabajo y en el esfuerzo de más de cincuenta años que se han desarrollado en Toro, en Zamora, en la provincia... y es mucho más gratificante que te lo den en tu tierra que fuera de ella porque te das cuenta que tu proyecto ha merecido la pena.

¿Cómo fueron los inicios de José Isidro Torres S.L.?

Los comienzos fueron hace cincuenta años o más cuando mi padre vino de Salamanca para Toro y empezó con una pequeña gravera de diez o doce trabajadores. Montamos una planta de hormigón en 1992 en Toro, luego ya en Coreses y después iniciamos los proyectos tanto de planta de hormigón como de selección de áridos hasta contar ahora con cinco plantas de hormigón y la instalación de áridos y de machaqueo donde tratamos entre cuatro y cinco mil toneladas diarias. Luego en 2004, montamos en Toro lo que nosotros llamamos la joya de la corona, que es la fábrica de prefabricados, con el nombre de Prefabricados Duero y hoy contamos con doce líneas de fabricación, que al igual que toda la empresa, apostamos por la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

¿Qué momentos considera claves en la trayectoria de la empresa?

La creación de la primera planta de hormigón y montar la fábrica de prefabricados que es la que nos ha hecho llegar a sitios más lejanos porque el valor añadido que tiene el prefabricado de hormigón puede hacer que lleguemos más lejos, por eso el nombre de Toro y de Zamora se está llevando a toda Castilla y León, Asturias, Galicia, Extremadura, Cantabria, Madrid y parte del País Vasco. Ha habido momentos malos también como la época de la crisis del 2012 o la pandemia, mala sobre todo por la situación porque el trabajo no disminuyó prácticamente. No obstante, incluso en las épocas malas, nosotros hemos seguido invirtiendo.

¿Cuáles son sus retos actualmente?

Como mínimo seguir como estamos, que no es poco. Estamos creciendo continuamente, aparte de en tamaño, intentamos ser cada día una mejor empresa en lo referente a la calidad, el servicio y medioambientalmente cada día somos más sostenibles. Lo que queremos es que se nos recuerde como una empresa de Toro y de Zamora de siempre.

¿Qué proyectos tienen?

Viajamos continuamente a ferias, vemos los avances que existen en el sector, todos los años ampliamos o sustituimos maquinaria por otra más moderna, siempre estamos pensando en cosas nuevas y yo creo que esto es el ADN del empresario, que al final siempre tiene que innovar. Somos una empresa que apostamos por la sostenibilidad, que no es otra cosa que apostar por el medio ambiente, apostamos por el I+D, que es apostar por el avance y apostamos por la digitalización con un proyecto a corto plazo en el que estamos introduciendo un software para controlar la producción desde la extracción en las graveras hasta la entrega del material en las obras y aparte con inteligencia artificial que también nos está llegando al gremio nuestro. Más que un sueño lo que queremos hacer es mantener y mejorar lo que estamos haciendo hasta la fecha.

¿Cómo ve el futuro de su sector?

El gremio de la construcción es un gremio cíclico porque hay épocas de mucho trabajo y otras de menos. Como empresa zamorana y toresana, hay que decir que Zamora tiene recursos y potencial para seguir creciendo en nuestro gremio y el futuro lo veo bien. Estamos bien asentados, somos un referente a nivel local, por supuesto, a nivel regional e incluso ya nacional, entonces veo una empresa sólida y que vamos a mantenernos en el gremio como hasta ahora.

¿Cuáles han sido los valores que han guiado su empresa?

Yo esto se lo tengo que dedicar sobre todo a mi padre que es quien nos inculcó los valores. Somos una empresa familiar, mi padre fue el fundador y ha estado hasta hace siete años que se jubiló, entonces él fue el que nos inculcó el esfuerzo, el compromiso, el amor por el trabajo bien hecho y el que no perdamos nunca el saber dónde estamos, tener los pies en la tierra, sin inversiones alocadas, sino que lo que vayamos haciendo sea poco a poco, asentando lo que tenemos y creciendo a base de trabajo. Esto tanto para mi hermano como para mí, que somos los que llevamos la empresa, es fundamental, y saber que el reloj no existe para nosotros, como para todos los autónomos de este país.

¿Qué consejo daría a un joven empresario que esté iniciando su proyecto?

Que crea en él, eso es fundamental. Un empresario cuando comienza tiene que creer en el proyecto más que nadie porque los comienzos son muy malos, te vas a pensar muchas veces que qué he hecho, por qué he invertido aquí, pero si tú lo tienes claro y sabes que te va a costar mucho trabajo, aparte de dinero, hay que seguir. Cuando montamos la fábrica había días que no entraba ningún camión, pero seguimos y hay que estar, es constancia, paciencia, trabajo y esfuerzo, no hay muchos más ingredientes en la mezcla, suerte, y tener una idea buena, por supuesto, y que sea creíble. Hay que ser consciente del proyecto e ir poco a poco, con mucho esfuerzo y trabajo.

¿Cree que Zamora ofrece oportunidades para el emprendimiento?

Sí, nosotros empezamos hace muchos años y hemos ido creciendo gracias a los recursos y el potencial que tiene Zamora. Por supuesto, que se puede crecer en Zamora siempre sabiendo las limitaciones que tiene la provincia por el tamaño que tiene, pero yo conozco a muchos empresarios que se matan por la provincia como lo hago yo, por Toro y Zamora. Nosotros lo tenemos claro, el personal lo tenemos aquí, somos 120 trabajadores ahora mismo, la inmensa mayoría es de Toro y alrededores y sabemos que tenemos que seguir avanzando porque tenemos muchas familias a cargo nuestro, aunque también digo claramente que sin ellos, ni esta ni cualquier empresa puede crecer, y nosotros gracias a nuestros trabajadores hemos crecido. Así que se lo tenemos que agradecer a la tierra que nos está dando tanto recursos, tanto potencial y al personal.

