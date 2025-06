"Mi reto profesional ha sido siempre crecer en calidad"

La Cámara de Comercio e Industria de Zamora distingue a la fundadora del Grupo Matellanes, María Matellanes, por su más de medio siglo en el mundo de los servicios sociales, primero trabajando para la administración y luego abriendo residencias propias para mayores en las que actualmente suma 330 usuarios y 165 trabajadores.

-¿Qué representa para usted recibir la Medalla a la Dedicación Empresarial?

-Es una gran alegría recibir este premio a mis muchos años de trabajo y dedicación al mundo empresarial y también a los muchos años que llevo con discapacitados psíquicos y con mayores. Estoy orgullosa de la medalla concedida también al esfuerzo del gran equipo de profesionales que están a mi lado, sobre todo a mis dos hijos, Amara y Mauricio, que hoy son el soporte y el pilar, uno como financiero y otro como recursos humanos. Ellos son los que llevan las riendas de los negocios, aunque yo todavía acudo a trabajar y a ayudarles en esta tarea emprendida a la que he dedicado mi vida y seguiré dedicándola siempre que pueda. Y gracias también al gran equipo de profesionales que tengo, que sin ellos no podríamos recibir esta distinción y que cada día se entregan con todo su amor a la tarea encomendada.

-¿Cómo nació el Grupo Matellanes y qué la motivó a fundarlo?

-El grupo Matellanes nace desde la experiencia. Yo trabajaba de funcionaria de la Junta de Castilla y León en el centro regional Virgen del Yermo, de discapacitados psíquicos. Podría decir que nació la historia estando un día en una cacería con amigos y me propusieron que por qué no hacía una residencia de mayores. En principio dije que con mis chicos, como cariñosamente los llamaba a mis discapacitados, ya tenía suficiente y que respetaba y quería mucho al mundo del mayor, pero me veía casi sin tiempo de ello. Pero, después me animaron enormemente a hacerlo y abrí la primera residencia El Jardín del Corrillo, en Benavente en el año 1994.

-La primera residencia a la que siguieron muchas más.

-En Benavente ya empiezo a amar y a familiarizarme con el mundo del mayor al que intento incluso involucrar a mis hijos porque es un mundo alucinante en el que empiezo a abrir nuevos proyectos. En el año 1996, abrimos la Residencia de Mayores Vidriales en Santibáñez de Vidriales. Esta fue mi segunda obra para ir formando el grupo que ahora mismo tenemos. Después, puse en funcionamiento una residencia en Béjar, que un poco por la lejanía, la dejé de nuevo al ayuntamiento que cedió su gestión a una empresa privada. Después de una obra importante de remodelación, abrí las puertas de la residencia de los Álamos, desde ya lo que hoy día es una sociedad nueva creada, que es Matellanes 48, que ahora es la base de todos nuestros centros. En 2003, me hago cargo de la Residencia Costa Zurguén en Salamanca. Más tarde, estando en un congreso en Barcelona, me proponen hacer una residencia en Mombuey. En ese momento, me siento un poco cargada, era mucho trabajo atender la empresa pública y privada, pero con esa iniciativa que tenía y este espíritu inquieto, iniciamos el proyecto que dio paso a una residencia moderna y muy grande, de una sola planta, con 125 plazas, muy cómoda, operativa y funcional. Y siguiendo con esa misma ilusión y esperanza de seguir avanzando, existía en El Puente de Sanabria una residencia que se había empezado pero se había dejado a medias. Sale a licitación en 2010 y la ganamos, pudiendo abrir en el 2012 la única residencia que existe en toda la zona de Sanabria.

-¿Qué filosofía guía el cuidado a los mayores en sus centros?

-Nuestro modelo residencial se basa en una atención individualizada adaptada a las necesidades de cada residente. Para mí lo principal es la atención y la calidad de servicio. Nuestros centros tienen plazas concertadas, sobre todo en Mombuey, por la Junta de Castilla y León. Mi objetivo es dar calidad y amor a los residentes. Me siento satisfecha de que, dentro del gran equipo que tenemos, que son 165 trabajadores fijos, más 25 profesionales, entre directores, médicos, fisioterapeutas, rehabilitadores, asesores fiscales, jurídicos… y todo el equipo, somos un grupo que trabajamos con cariño, con amor y con dedicación. Eso es mi razón de ser y será hasta el día que Dios quiera llevarme o que mi situación y mi cabeza no puedan seguir funcionando y trabajando, como lo estoy haciendo actualmente a pesar de los años que tengo.

-¿Cómo ha evolucionado el modelo de atención a mayores?

-Al inicio, recuerdo que en la primera residencia casi había más válidos que asistidos. Era una estancia de decir aquí estoy atendido, me cubren todas mis atenciones para la vida cotidiana y tengo mi médico y una serie de servicios a mi disposición. Hoy la nueva normativa y la experiencia ha evolucionado y el formato se va convirtiendo en centros más asistenciales hasta llegar a la creación de estancias más unificadas, más pequeñas, dentro de la residencia, que es el proyecto "En mi casa", con un seguimiento más pequeño y familiar.

-¿Qué retos ha enfrentado como empresaria en el ámbito sociosanitario?

-Mi reto profesional ha sido crecer, pero crecer en calidad principalmente. He podido crecer mucho más en tener más números de residencias, que a veces no me he querido hacer cargo por falta de encontrar un buen equipo o porque veía que abarcando mucho, no podía dar la calidad que yo quiero. El reto hoy es personal porque cada vez, por desgracia, encontramos menos profesionales. Los profesionales están muy cargados de trabajo y el encontrar y el crecer con ellos es más difícil que en los años donde yo crecí, donde había una gran cantidad de gente. Yo llegué a tener en una residencia 600 currículos por lo que encontrar las personas idóneas para cubrir los puestos era muy fácil. Hoy día te ves mal cuando alguien causa baja porque no encuentras a gente idónea para poder trabajar.

-¿Qué mensaje transmitiría a quienes empiezan hoy un proyecto empresarial con vocación social?

-El principal mensaje es que tiene que ser por vocación. Esto no es un negocio, financieramente no deja de tener sus matices de negocio, pero no existe negocio con seres humanos. Tiene que existir calidad, tiene que existir armonía y tiene que existir una empatía con ellos. El que ames tu profesión y que, como yo les digo a los trabajadores, vosotros aprender a entender a cuidarlos y a mimarlos como si fuesen vuestros padres, como si fuese vuestra abuela, como si fuese un ser querido e importante para vosotros. Si esta empatía no existe, es imposible que se abra una residencia. Entonces, yo sigo entendiendo y defendiendo que los servicios sociales no son de las grandes multinacionales que van a objetivos financieros, que la calidad de servicios está en las empresas de las muchas que hemos nacido con amor, dedicación y entrega. Si eso existe, pues adelante, que lo demás es duro, pero el amar y servir a los demás para mí es un orgullo.