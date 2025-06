"Me hace mucha ilusión torear en Zamora; es un cartel muy bonito"

- ¿Cómo afronta su debut en Zamora?

-Con una ilusión tremenda. Es una plaza que nunca he pisado, pero que sí he seguido y que, además, creo que es un marco muy bonito que creo que a cualquier torero le puede inspirar. No conozco su afición, pero, si es tan elegante y tiene tan buen gusto como la ciudad, que es muy bonita, creo que va a ser una tarde importante.

La corrida me hace mucha ilusión, estoy muy motivado; es un cartel muy bonito en el que los aficionados pueden disfrutar de tres toreros distintos; si los toros de El Pilar ayudan, creo que se pueden ver cosas muy bonitas porque tanto yo como mis compañeros vamos a poner toda la ilusión y las ganas por que sea una gran tarde de toros porque la ocasión lo merece y creo que se ha generado un ambiente muy bonito y el público está con ilusión.

-Ya tuvo contacto con la afición zamorana en la gala de presentación de la feria. ¿Qué sensaciones tuvo?

-Fue muy bonito, compartí un ratito con todos los aficionados. Siempre a uno le gusta ir a una plaza nueva que nunca ha pisado y quiere conocer su afición y su forma de sentir y de ver el toreo, eso siempre te motiva. Siento mucha motivación por poder sacar lo mejor de mí ese día y que el público de Zamora me vea en mi mejor versión.

-Viene de torear en tres tardes importantes en Madrid. ¿Qué sabor le queda tras esta feria de San Isidro?

-Estoy muy contento porque ha sido una Feria de San Isidro importante para mí. Sobre todo, las dos últimas tardes: la corrida de Victoriano del Río, que conseguí cortar una oreja a un toro importante y me dejó un sabor de boca muy bueno personal. Y la última tarde, con la corrida de Victorino Martín, que también corté una oreja al quinto toro, que fue muy difícil y muy exigente; hice un esfuerzo muy grande y con una actitud creo que muy responsable.

Y me queda una satisfacción personal muy grande de que me he entregado y lo he dado todo para que las cosas salieran bien en Madrid dos tardes seguidas.

-Dentro de unos días, encara otro compromiso en otra importante feria: San Fermín en Pamplona, ¿qué espera de ese 10 de julio?

-Espero reeditar el triunfo del año pasado, que fue una tarde importante, y poder volver a triunfar en esa plaza tan importante, que tanto marca en el mes de julio. Tengo todas las miras puestas y la ilusión de poder hacer algo grande allí también.

-¿Qué queda de aquella grave lesión producida por la cogida en su encerrona en Las Ventas? ¿Siente que vuelve a estar al 100 %?

-Sí, estoy muy bien, estoy muy recuperado. Una lesión tan grave como la que tuve siempre te deja alguna secuela en cuestión de movilidad, de ciertos dolores que todavía padezco a veces, pero lo llevo con la mayor naturalidad posible.

Y, sobre todo, con la ilusión y la vocación de que ahora me encuentro en un momento muy bueno y no tengo ningún tipo de fantasmas del pasado de la cogida o de resentimiento a nivel anímico; a nivel físico, a veces, un poco de molestia, pero lo voy sobrellevando.

-¿En qué momento siente que está su carrera?

-Creo que en un momento muy bonito de madurez. Ya son varios años pisando las grandes ferias y con triunfos que creo que son muy importantes.

Y habiendo venido del pasado de una situación difícil de remontar, ahora, con esa madurez que vas adquiriendo y ese poso de los años y de la experiencia, te hace disfrutar mucho más cuando cuajas un toro y cuando estás a gusto delante de un toro.

Estoy en un momento muy bonito y, sobre todo, con mucha ilusión de seguir creciendo, de seguir mejorando y de seguir demostrando muchas cosas a los aficionados.

-Acaba de cumplir la mayoría de edad de alternativa. ¿Tiene la misma ilusión que cuando empezó?

-Sí. O más. Porque en el momento en que estoy ahora, pisando tantas ferias importantes, eso es una motivación añadida, te llena de ilusión, de ganas.

Como siempre mi vida ha sido el toreo y ha sido lo más importante para mí, quieras que no, cuando ves recompensado todo ese esfuerzo que has hecho en el pasado, todo lo que has entregado, que el toreo te lo ha devuelto de manera justa, hace que tú mismo te entregues más a tu profesión y trates de seguir avanzando, de seguir mejorando y creciendo. Y con esa ilusión me levanto cada día a entrenar y a prepararme.

-La gente siempre le espera con altas expectativas, ¿cree que, en parte, puede ser porque no rehúye torear diferentes encastes?

-La verdad es que en estos años atrás he demostrado que siempre he tenido un compromiso bastante grande con mi profesión y con la Fiesta y he tratado de abrirme a ciertas ganaderías, ciertos encastes que, a lo mejor, en ciertos momentos, no me urgían o no me hacía falta tener que hacerlo por obligación, digamos, como, por desgracia, muchos toreros tienen que hacer y yo, en mi momento, también tuve que hacerlo por obligación.

Pero creo que el toreo también es compromiso con uno mismo y con la profesión, y creo que el aficionado muchas veces pide o le gusta este tipo de gestos, de poder estar anunciado con otro tipo de ganaderías y de encastes que creo que es interesante para que se genere esa expectación y esa emoción en la plaza.

-¿Qué sueño le falta por cumplir?

-Muchos porque creo que los toreros podemos llegar al final de nuestras carreras y no haber cumplido todos nuestros sueños. Luego puedes mirar atrás y decir "he cumplido muchos" o "han pasado cosas muy importantes y muy bonitas en mi carrera" que, a lo mejor, cuando estaba en una situación difícil, pensaba que no iban a llegar.

Pero, cuando uno tiene ilusión y confianza en uno mismo, creo que con ilusión, con trabajo y compromiso con tu profesión y con tu vocación, se le puede dar la vuelta a la moneda.

Pero me queda mucho, sobre todo, seguir mejorando como torero y conquistando muchas plazas en las que no he estado y muchos sueños que todavía tengo en la cabeza y me los quedo un poco para mí porque se dice que, cuando los sueños se cuentan antes de tiempo, no se cumplen.

