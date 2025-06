Cómo la asociación C.I.T. potenció el turismo en la Zamora rural

Para los zamoranos es imposible obviar el Centro de Iniciativas Turísticas Zamora y Municipios Limítrofes (C.I.T.). Aunque no reconozcan su nombre, habrán escuchado hablar de las festividades y talleres que organiza. Clarisa Rodríguez, presidenta de la agrupación desde sus orígenes, se adentra en el camino de los recuerdos.

Diecisiete municipios fundaron el C.I.T. en el año 2000. "Estuvieron encantados de que hubiese una asociación sin ánimo de lucro creada para poner en valor su potencial", explica Rodríguez. Tan encantados que ahora son el doble, 30. El crecimiento se produjó en 2017, cuando se admitieron municipios que no limitaban con Zamora.

La presidenta indica que la organización no ha encontrado problemas durante toda su trayectoria, ya que, en general los ayuntamientos han colaborado con sus iniciativas.

Tras el magosto

"El primer magosto que se hizo en Zamora y alrededores lo organizamos nosotros", recuerda Rodríguez. Siempre se habían asado castañas en las casas, pero antes del 2002 no se puede hablar de una celebración popular. Para la primera se tuvieron que encargar asadores, los "enormes" rulos en los que la presidenta cree que caben 25 o 30 kilos de castañas.

Los municipios se pasan los asadores de unos a otros para celebrar magostos individualmente. Pero la gran fiesta es el magosto organizado por el C.I.T.: "Cada año es en un municipio y tiene un poco más de presupuesto y folclore".

En la festividad hay mascaradas, gigantes, cabezudos y mucho folclore. La gran relación con la cultura popular no es de extrañar, la celebración bebe de la influencia celta en España y está relacionada con el origen pagano de Halloween, la noche de Samaín.

MORERUELA DE LOS INFANZONES ACOGE LA FIESTA DEL MAGOSTO 2014 , ORGANIZADA POR EL CIT / Emilio Fraile (Archivo)

Más eventos "top"

El otro gran encuentro de la organización es el Día del C.I.T., en el que se potencia que las personas vengan ataviadas con indumentaria tradicional. "He conseguido que todos los alcaldes se pongan la capa española, o casi todos".

El último evento de la asociación ha sido una representación histórica, en conmemoración de los 900 años de la auto investidura como caballero del que llegaría a ser el primer rey de Portugal, Alfonso Henriques. Desde que se inició hace tres años se lleva conociendo, y continuará haciéndolo, como los 900 años, pero en 2025 la cifra se cumplió realmente.

El Camino de Santiago pasa por muchos pueblos de la asociación, por lo que, cada dos años la entidad organiza una caminata por ellos, cambiando la ruta cada vez para potenciar los distintos caminos que existen en los municipios.

Actividades y talleres

La asociación realiza una labor de rescate de actividades enraizadas en la historia zamorana. En sus eventos son recurrentes las figuras paganas de las tradicionales mascaradas de invierno de la zona.

En el Día del Turismo de 2017 se llevó a cabo un desfile de mascaradas acompañado de una labor divulgadora en la que se explicó al público qué significaba cada figura y por qué había surgido. "Viene por allí un zangarrón, por aquí una obisparra…, vamos a ver cuál es el sentido y darle valor a estas mascaradas".

A lo largo de los años, el C.I.T. también ha organizado numerosos talleres, centrados en esas joyas de las Tierras del Vino y del Pan difíciles de aprender en la actualidad: bordado, bolillos, recuperación de indumentaria tradicional, restauración de muebles y enseres, danza y pandereta, repostería de la zona y alfabetización digital.

Los talleres, al igual que las actividades y eventos organizados, ayudan a que los habitantes de distintos municipios se conozcan.

Fiesta del cit Benegiles / José Luis Fernández (Archivo)

Falta por hacer

Inés Martínez vive en Zamora desde hace "por lo menos" 30 años. Regentar la tienda La Galesa le ha enseñado las carencias en cómo Zamora se vende al exterior: "Entra mucha gente y me dice, "qué bonita Zamora, cómo me está sorprendiendo". Y si Zamora sorprende al visitante es porque no tiene unas expectativas, porque no hay información que la publicite al mundo. Realmente estamos muy cerrados en nosotros mismos".

A pesar de todo, Martínez siente que apostar por el mercado de lo tradicional, como hace el C.I.T., es viable. "Me preguntan muchísimo por tema regional y sé que por ahí hay muchos talleres que confeccionan réplicas de cosas antiguas. También se demandan clases para aprender. O sea, que es una cosa de interés general, sí".

Planes de futuro

La presidenta aboga por seguir trabajando en las actividades ya consolidadas. También quiere buscar nuevas formas para frenar la despoblación, a la par que atraer a jóvenes que compensen el envejecimiento de los pueblos de la asociación.

El mayor reto en materia de medioambiente es el agua, que Rodríguez califica de fundamental para una tierra "que depende de la agricultura y ganadería".

Actualmente la asociación cuenta con dos guías para potenciar el turismo. Sin embargo, Rodríguez indica que está pendiente de sacar una nueva publicación actualizada.

