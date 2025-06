Un zamorano retira 100.000 euros de la cuenta con su mujer tras la denuncia por maltrato

La cuenta bancaria conjunta con su mujer quedó temblando a los pocos días de recibir la orden judicial de 18 meses de alejamiento respecto de su esposa al ser denunciado por violencia de género: el zamorano está acusado de sustraer 103.000 euros entre el 17 de noviembre de 2023, cuando su esposa decidió poner fin a al matrimonio, y el verano de 2024.

La Fiscalía de Zamora sostuvo en el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora que el procesado, de iniciales G.R.G., que dejó solo 2.000 euros en esa cuenta, por lo que exige una condena a tres años de cárcel por delito de apropiación indebida del dinero. El abogado de la esposa, quien asegura que su exmarido les decía "lo quemo todo antes de dejaros nada", eleva hasta cuatro años de prisión la petición de condena, junto a la devolución de 55.000 euros que el ganadero de Matilla de Ardón nunca habría repuesto.

En esa cuenta conjunta conjunta de la pareja se ingresaban los beneficios de la explotación de 80 cabezas de ganado que tenía el matrimonio y que el imputado arrendó a su hija en mayo de 2023, por lo que parte de ese dinero que se habría quedado el acusado era de los rendimientos de su vástago, según se puso de manifiesto en el juicio.

Reintegrso por 180.000 euros

La acusación particular matizó que llegaron a faltar 180.000 euros de la leche que vendían y que el ganadero ya jubilado por enfermedad, quien cedió el negocio a la hija, aunque llegó a devolver 48.917 euros "siguió sacando" cantidades con posterioridad, según indicó para sus gastos personales. "Para pagar el alquiler, la luz, el agua", los gastos comunes de la vivienda que tuvo que arrendar en Benavente al tener que abandonar el domicilio conyugal por orden judicial.

El encausado negó haber sustrído esas cantidades para quedárselas, aunque existen recibos de la entidad bancaria que lo demuestran, alegaron la Fiscalía y la acusación particular. La mujer sostuvo que "yo no tocaba las cuentas, no he sacado nada en efectivo", puntualizó al ser interrogada, al tiempo que afirmaba que ni su hijo ni su hija podían extraer dinero de esa libreta.

La testigo indicó que "tuve que dejar de ingresar cantidades de dinero que yo corbaba porque él", G.R.G., a pesar de que cobraba una pensión por incapacidad absoluta por enfermedad. El abogado de la defensa solicitó la absolución "porque no gastó prácticamente nada".

