"Todos estamos a un milímetro de distancia de un derrumbe"

Pedro Simón tiene nuevo libro bajo el brazo, la novela que lleva por título "Peligro de derrumbe", que se reedita tras publicarse por primera vez hace una década. El comunicador ahondará en ella en una presentación que tendrá lugar el 27 de junio a las 19.00 horas en la librería Nobel.

¿Cómo vuelve sobre esta novela escrita hace una década?

Este libro se ha reeditado porque la comunidad lectora de "Los ingratos", "Los incomprendidos" y "Los siguientes", lo está buscando y no lo encontraba. Lo que ha hecho Espasa es reeditar aquella obra que inicialmente salió con La esfera de los libros y yo lo que he hecho es quitar algunas cosas. Se trata de una edición revisada, afinando un poco el libro en esa creencia mía de que menos es más.

PEDRO SIMON, ESCRITOR Y PERIODISTA / JAVIER RUIZ

¿Cómo la ha visto diez años después?

Creo que es una novela en la que yo ya me veo. Ya me veo en el aliento estético que tengo hoy en día, diez años atrás. Lo que sí es mi novela más deudora del periodismo. Así como la trilogía de la familia habla de las cosas que nos han pasado, nos están pasando y nos van a pasar, en "Peligro de derrumbo" estoy hablando mucho de la mirada social. Es un libro muy hacia afuera, muy de lo que estaba ocurriendo en aquella crisis devastadora. Se nos ha olvidado, pero los que tengan más edad se acordarán, que era una época en que había 500 desahucios al día, era una época en que en un trimestre de 2009 hubo 700.000 parados más y el desempleo llegó al 28-29% y en esa época las redacciones de los periódicos, las teles y las radios se llenaron de gente que venía muy abrasada por lo que estaba sucediendo. Yo me hinché a hacer reportajes. De todo eso salió la necesidad de construir una novela con muchos de los personajes quebrados que entonces estuve adelante.

¿Fue la forma de poder liberarse de todo aquello que conoció y darle visibilidad?

Cuando escribes un reportaje, de alguna manera, es como si bailas un chotis o una jota o una sevillana porque lo haces en dos metros cuadrados y sabes el comienzo, lo que va por el medio y lo que va al final, pero una novela es bailar a campo abierto, es como que necesitas más espacio. Y eso es lo que a mí me pasaba porque hay muchas historias donde esta materia prima es tan delicada, es tan asombroso, tan luminoso, tan desgarrador que se me quedaba pequeñas las dos páginas de periódico. Por eso he incorporado a muchos personajes. En la novela son nueve personas buscando un puesto de trabajo en una sala de espera y un director de recursos humanos. Nos sucede una cosa, que nos define por el empleo. Si tienes empleo eres, y si no tienes empleo, no eres. Así de devastador es el capitalinos. La gente que no tiene trabajo se siente vergüenza. La gente que no tiene empleo siente, de alguna manera, culpa. Culpa porque, a lo mejor, siente que no tiene el talento suficiente o no se ha esforzado suficiente o su circuito de relaciones no es tan bueno como el vecino del cuarto.

La victoria de los malos

¿Cómo es la sociedad que describe?

Tuve muy buena relación con Rafael Chirbes y leyó la novela antes de que saliera. Él decía que los malos siempre ganan y entre los malos siempre gana el peor. También decía otra frase, que vivimos de lo que matamos y esta frase se la puso él a un personaje suyo, que era un empresario de ladrillo con un Rolex de 5.000 euros y con cinco cochazos en el garaje. Yo creo que hay gente que desde pequeña se especializa en ser carnívoro y hay otros que son especializados en ser herbívoros. Los primeros se comen a los segundos siempre y de esto va el mercado muchas veces, de que haya peces pasto que deben de comer a los tiburones. Y el pez pasto es el tipo que se levanta a las 6 de la mañana para ir a currar o el miliurista que va a una panadería o el chaval que está estudiando para tener un salario de mierda. El triburón ni siquiera aparece por la oficina, está jugando a la bolsa, está en el mercado financiero invirtiendo y jugando con la gente. Y esto en aquella crisis, lo vivimos de un modo muy feroz y la gente era parte de un engranaje de una picadora de carne.

Y...¿puede volver a pasar?

Hay algo en la vida que es una sensación que genera mucha desesperanza. La economía no está en aquel plano, pero creo que todos estamos ahora mismo a un milímetro de distancia de un derrumbe más que nunca. Yo tengo la sensación de que hay una relación inversamente proporcional entre el desarrollo tecnológico y el humanismo. Creo que hay una relación inversamente proporcional. Tengo la sensación de que toda la tecnología, redunda en el ruido, toda la tecnología que va saliendo redunda en el aumento de la distancia. Toda la tecnología que va saliendo es como una nueva herramienta para el imperio del mal.

El periodista y escritor Pedro Simón en el Campus Viriato. / A. B.

Y frente a esto ...

La ética individual. Tengo la sensación de que las éticas colectivas ya pasaron y creo que lo único que queda es, si no podemos estar orgullosos de las cosas que hemos hecho, a lo mejor estar orgullosos de las cosas que nos hemos negado a hacer. Negarse a colaborar con el mal que hay ahí fuera, que el mal es la mentira, que el mal es la traición, el mal es el posibilísimo, el afán de ganancia, el afán de lucro. Casi todas las crisis siempre vienen por ahí.

Un aire viciado

Pero en la época de las "fake news" se antoja muy complejo.

Sí, claro, porque el aire que respiras está completamente viciado. Creo que todo lo que tiene que ver con solemnizar el yo, nos hace peores. Creo que todo lo que tiene que ver con solemnizar al prójimo nos hace mejores. Llámalo cristianismo, llámalo humanismo, llámalo marxismo, llámalo como quieras... pero hay que pensar en los demás y pensar menos en uno mismo.

Ha hablado de nuevas tecnologías, ¿cómo ve esa convivencia periodismo-inteligencia artificial?

Bill Gates decía hace poco que en diez años el 90% de los empleos que efectúa el hombre ya no tendrá que realizar porque lo harán las máquinas. Esto es súper inquietante. Los optimistas dirán que es liberador, porque ese 90% del tiempo lo vamos a poder dedicar al ocio. Y los pesimistas vemos grandes nubarrones que tienen que ver con la incertidumbre y que tienen que ver también con la soledad. Yo no soy optimista porque cuando se han ido creando aparatos, cuando se ha ido creando tecnología hemos visto que, la mayoría de las veces, se ha creado para distanciarnos y para enfriarnos. Además, hay algo que tiene que ver con la inteligencia artificial que a mí me inquieta muchísimo, que es hasta dónde puede llegar. Los traductores están temblando porque ven que se van a quedar sin empleo. Yo creo que hay cierto tipo de periodismo que también lo va a poder hacer una máquina.

Pedro Simón, poco antes de intervenir en el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. / E. F.

En su opinión, ¿qué tipo podría ser?

Quizá el que tiene más que ver con las palabras frías y con los fríos datos. Yo tengo 53 años y tengo muy claro que veré una película que ganará un Oscar que estará hecha toda ella con inteligencia artificial. Creo que veremos un premio Planeta escrito todo él con inteligencia artificial. Quiero recordar aquello que decía John Steinbeck cuando le dieron el premio a Nobel en los años 60, y él recogió el premio en su discurso de aceptación del premio. Dijo que el escritor tiene que contar la probada capacidad del ser humano para la dignidad de la derrota, para el amor y para la compasión. Él hablaba de probada capacidad. Tenemos esa capacidad probada para la dignidad de la derrota, para el amor y también para la compasión.

Suscríbete para seguir leyendo