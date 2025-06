"El control de redes sociales es fundamental para acotar extremismos de derechas y de izquierdas"

Sebastián Nogales Lozano, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, reivindica en Zamora discriminación positiva para el colectivo. Exige a Junta y Gobierno de España el desarrollo de las leyes aprobadas en apoyo a las víctimas si es que hay voluntad de sacarles de la intemperie y saldar la deuda social por contribuir a la democracia.

-Actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo como el celebrado esta semana en Zamora por la Policía Nacional , ¿reconforta, se siente como un reconocimiento social a la labor de policías como usted que pusieron en riesgo sus vidas durante muchos años en la lucha contra ETA?

-La sociedad no debe nunca dar un paso atrás y olvidar, las víctimas del terrorismo de ETA, de los Grapo y otros grupos son los pilares de la sociedad en la que vivimos hoy en día, en la que se cimentan los valores democráticos, la libertad, la igualdad y, sobre todo, la democracia que podemos disfrutar hoy todos. Faltan muchas medidas todavía para que realmente la sociedad tenga conciencia de lo que hemos tenido que sufrir y padecer, "entregar" a un número de personas para que hoy se pueda vivir en democracia.

-¿Cree que puede haber algún paso atrás para volver a situaciones similares o cree que esta democracia está suficientemente asentada como para que no volvamos sufrir esas situaciones tan tremendas?

Si te refieres a grupos terroristas como ETA, Grapo..., debemos seguir luchando para que la tranquilidad y la paz no sean efímeras, aunque actualmente sabemos que tenemos otro tipo de terrorismo, como el yihadismo, nuestro país está en un nivel 4 de alerta sobra terrorismo y eso no se puede olvidar. En nuestra Asociación de Víctimas del Terrorismo tenemos también a víctimas de esos grupos radicales, con lo cual hay que recordar que hoy no se cometen más atentados por el yihadismo es porque la Policía Nacional y la Guardia Civil están a la altura por lo que hemos vivido durante muchos años y frustran esa iniciativa de atentados contra la sociedad.

"Las plataformas de Internet deberían colaborar para impedir la captación de jóvenes por grupos terroristas"

-La crispación política y social que se está viviendo, el resurgimiento de grupos de ultraderecha que salen a la calle a increpar, con banderas anticonstitucionales, de la dictadura franquista, con consignas y comportamientos antidemocráticos, ¿cree que ponen en peligro esa paz social, puede haber algún germen de otro tipo de terrorismo?

-Esperemos que eso no vuelva a suceder, tenemos ya un pasado brutal en España y en otros países europeos. Los extremismo son malos, vengan de donde vengan, son un fracaso para la convivencia y se tienen que frenar, hay que tomar medidas. Hoy se está haciendo frente a algunos extremismos de banderas anticonstitucionales, tenemos víctimas del terrorismo ocasionadas por la extrema derecha en nuestro país, por desgracia.

-Cuando habla de tomar medidas, ¿a qué medidas se refiere, legislativas, policiales?

-Medidas legislativas, judiciales, policiales y sociales, la educación es primordial. La Asociación de Víctimas del Terrorismo colaboramos en un plan de estudios a través del que vamos a las aulas a dar testimonio sobre lo que aconteció en nuestras vidas de forma reciente. Llegamos hasta donde llegamos, pero los derechos cívicos, de la ciudadanía deberían estar más presentes en la educación. Hay que respetar al que no piensa igual siempre y cuando exista un plan de convivencia pacífica para todos, por encima de todo está la paz, todo se puede defender a través de la palabra y no con la imposición porque todos los extremismos son imposición, da igual del signo que sea, de extrema derecha o izquierda o de colectivos religiosos como los fundamentalistas.

Sebastián Nogales Lozano, tras el acto de la Policía Nacional de Zamora. / J. N.

-¿Usted cree que esa educación cívica en las aulas es fundamental para combatir ese tipo de movimientos que atentan contra las ideas y la vida de otras personas?

-La educación es fundamental. También, el control de las redes sociales porque hoy se están usando para captar a jóvenes. La extrema derecha, la extrema izquierda y el yihadismo están en las redes, venden su mensaje a los jóvenes como si fuera un ensueño, que es posible un mundo mejor a través de la pertenencia a un grupo determinado. Esto es ilegal, sé que se están tomando medidas desde la policía, desde Europol, Interpol y el Centro Internacional contra el Terrorismo. Hay que seguir peleando y no decaer porque siempre acecha el mal en la convivencia.

-Esa lucha circunscrita a las redes sociales es sumamente difícil, ¿qué estrategias cree que podrían dar resultado?

-Hay que tener voluntad de acotar ahí la lucha, igual de importante que la colaboración de las plataformas, Google y otras, para que realmente no puedan actuar esos grupos ni estar al alcance de la gente joven.

"La educación debería tener más presente los derechos cívicos, de la ciudadanía, es primordial para respetar a quien piensa diferente y trabajar en la convivencia pacífica"

-Como víctima del terrorismo, ¿cree que la política del perdón, el dialogar con quién le ha causado tanto daño personal y reconoce ese daño irreparable, es posible?

-Bueno , el perdón..., estos partidos que representan ese pasado tienen que hacer autocrítica, lo primero, no pueden estar dando clases de especial significado hablando de la paz, una persona que ha asesinado no puede estar dando testimonio sobre esto y sobre derechos, no. Creo que tienen que hacer una reflexión y empezar a evaluar si realmente esa gente tiene que estar al frente de esas formaciones políticas o dar un paso atrás; y valorar esas posibles autocensuras o esas posibles disculpas, reconocer el daño causado y, como partido, pedir perdón. Luego, las víctimas lo aceptarán o no.

-¿Y usted lo ha necesitado?

-El perdón es muy relativo, yo, como víctima, no lo necesito porque entiendo que la persona que fue a hacerme daño el día concreto en que me lo hizo lo había estudiado todo. ¿A él le puede venir bien el perdón para su conciencia?, ellos sabrán, las víctimas no debemos entrar a valorar eso. Ya que están en un sistema democrático, deben hacer una reflexión sobre el daño que han causado, que fue evitable, que se equivocaron y que nunca más debería volver a pasar. Dicho esto, sí que hay víctimas que necesitan el perdón y hay que respetar todas las formas de pensar.

"No guardo odio, eso habría acabado conmigo"

-Es un superviviente a la violencia extrema de ETA, estuvo en coma, a punto de morir tras una brutal paliza en Pamplona, ¿cómo vive con ese recuerdo tan traumático, cómo supera esa terrible experiencia?

-Nunca se llega a superar, pero la vida continúa, tienes familia, tienes hijos, amigos por los que merece la pena continuar viviendo, peleando, por eso di un paso al frente para representar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León para luchar por los derechos y libertades de estas personas, para que realmente a nivel institucional, Junta de Castilla y León, Ministerio de Interior y Gobierno de España sepan que estamos presentes y que tienen una deuda con las víctimas que todavía que tiene que sufragar.

-¿Cómo sufragar esa deuda?

-Deben dar un paso adelante, hay leyes pero no están todavía al cien por cien presentes en nuestras vidas, a veces, son solo voluntades, están escritas pero falta dar ese paso para que se lleve a efecto. Actos para reconocer a las víctimas como el celebrado de Zamora están muy bien pero tienen que entender que en la Asociación hay víctimas de toda índole, con necesidades de vivienda, asistenciales, económicas, de trabajo, sociales..., es una deuda sobre la que las administraciones tienen que reflexionar, no basta con el "se irá estudiando", está más que estudiado. Hemos pasado un sufrimiento brutal, como bien dices, lo seguimos padeciendo en silencio y la deuda a fecha de hoy continúa sin saldarse.

¿Faltan medios para poder atender las secuelas que sufren las víctimas y sus familias?

-Exacto, estamos reclamando en Castilla y León que la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de 2017, aprobada por unanimidad, se desarrolle, si no es así quedas coja. Las leyes están muy bien, su buena intención, pero tienen que desarrollarse por unanimidad. Deben pensar que el hijo huérfano, de un herido o de un mutilado por atentado terrorista no vive la misma situación en su casa que otros. Dentro de sus competencias, deben hacer discriminaciones positivas como hay con otros colectivos.

-Sorprende que habla sin rencor, con tono conciliador. ¿Qué ejercicio se hace para recomponerse y decidir no odiar?

-Realmente, al final, el odio hubiese acabado con mi vida, ya he vivido multitud de momentos malos y, al final, los profesionales hacen su labor, las víctimas del terrorismo tenemos que continuar, tenemos que vivir y sonreír, afrontar la vida como nos ha venido de esta manera brutal, pero por nuestras mujeres, nuestros hijos y por nosotros mismos hay que afrontar esa realidad y, por supuesto, seguir reivindicando unos derechos porque creo que la sociedad tienen una deuda con el colectivo.

-Imagino que hay un trabajo diario para llegar a esa postura y mantenerse firme. ¿Necesitó ayuda psicológica?

-Sí, durante mucho tiempo, y psiquiátrica. Hay un trabajo de paz interior, de ejercicio, de reflexiones y, sobre todo de apoyo, a un grupo de seres humanos que están en situaciones, la verdad, a veces, traumáticas.

-¿Todas las víctimas recorren ese camino?

-Pasan y vuelven a recaer, y vuelven a necesitar ayuda, no desaparece de nuestras vidas. Hay momentos en los que se altera nuestro normal funcionamiento y tenemos que volver a ponernos en manos de profesionales.

-Ahora que tanto se habla de salud mental, ¿qué reflexión haría?

-La sociedad debería entender que todos pasamos momentos difíciles y hay ponerse en manos de profesionales es un ejercicio que hay que tener presente en general, no solo con las víctimas del terrorismo. Hay que hacer hincapié en que las autoridades públicas inviertan más en salud mental.

"Durante mucho tiempo necesité tratamiento psiquiátrico y psicológico, la salud mental sigue siendo tabú cuando todas las personas pasamos por momentos difíciles y la necesitamos"

-La sociedad ha vivido de espaldas a la salud mental.

-Vivimos todavía, sigue siendo tabú, parece que no se puede acudir a profesionales de la psicología y la psiquiatría en momentos puntuales que son los que te ponen en orden, incluso, a fármacos porque se necesitan durante un tiempo para dar paz interior. Sin ir más lejos, en el colectivo de policías nacionales y de guardias civiles son en los que más suicidios se registran, por ello hay que valorar esa posibilidad de acudir a profesionales porque tienen en sus manos herramientas que pueden acabar con sus vidas directamente. Todo el mundo pasa por momentos difíciles.

-Es la consecuencia de estar en una profesión que trabaja con el lado oscuro de la sociedad.

-Efectivamente, vemos lo peor de la sociedad, somos gente de lo mejor que casi continuamente estamos en ese lado oscuro y eso hay que saberlo afrontar.

-¿Ha podido volver a pisar Pamplona?

-He podido hacerlo recientemente porque colaboré en un documental con el Sindicato de Policías CEM que reclama el reconocimiento como profesión de riesgo, cada día recibimos multitud de agresiones, 12.000 o 14.000 al año, al igual de que las condenas sean más firmes, no pueden salir gratis, treinta euros, cien euros porque el pago es brutal a veces.

-¿Puedo preguntarle que sintió al volver a pisar esa ciudad?

-Muchas emociones, muchos recuerdos, pero también entendí que por parte de las administraciones ha habido un olvido, nos hemos dejado al vida defendiendo las libertades de esa ciudad como para que sus instituciones se olviden de lo que hemos hecho para mantener la Ley y el orden. Sin rencor.

